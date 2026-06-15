Čupavci kao iz djetinjstva: Jedan trik čini ih sočnima i savršeno mekima

Kada isprobate ovaj recept s malim, ali ključnim trikom, više se nikada nećete vratiti starom načinu pripreme. Rezultat su nevjerojatno sočne, uredne i ukusne kokos kocke koje će oduševiti i male i velike

Rijetki su kolači koji s toliko lakoće bude sjećanja na djetinjstvo i obiteljska okupljanja kao sočne kokos kocke, popularno zvane i čupavci. Ta savršena kombinacija mekog, spužvastog biskvita, bogate čokoladne glazure i nježnog pokrivača od kokosa desetljećima je neizostavan dio svake svečane trpeze i omiljena slastica svih generacija. Iako se na prvi pogled čine jednostavnima za pripremu, mnogi se susreću s istim problemom - biskvit se mrvi prilikom umakanja, a glazura postaje neuredna. No, postoji profesionalni trik koji cijeli postupak pretvara u pravo zadovoljstvo i jamči besprijekoran rezultat svaki put.

Bezvremenski klasik na vašem stolu

Iako ih doživljavamo kao autohtonu slasticu, priča o ovim kockama seže mnogo dalje, sve do Australije, gdje su poznate pod imenom Lamington. Smatraju se nacionalnim kolačem i predmet su kulinarskog ponosa, a vode se i debate o tome potječu li iz Australije ili Novog Zelanda. Bez obzira na geografsko porijeklo, receptura se s vremenom proširila svijetom i prilagodila lokalnim ukusima, zadržavajući svoju prepoznatljivu bit: jednostavnost sastojaka i neodoljiv okus. Ključ uspjeha leži u pripremi prozračnog biskvita koji je dovoljno čvrst da podnese umakanje, ali i dovoljno mekan da se topi u ustima.

Sastojci za najmekši biskvit i bogatu glazuru

Za pripremu ovih slasnih kocki neće vam trebati komplicirani sastojci. Većinu vjerojatno već imate u svojoj kuhinji, što ih čini idealnim kolačem za svaku prigodu.

Za biskvit:

Četiri jaja (sobne temperature)

220 g kristal šećera

100 ml suncokretovog ulja

100 ml mlijeka

250 g glatkog brašna

Jedan prašak za pecivo (12 g)

Za čokoladnu glazuru i posip:

400 g šećera u prahu

40 g nezaslađenog kakaa u prahu

50 g maslaca

150 ml vrućeg mlijeka ili vode

200 g sitno ribanog kokosa (kokosovog brašna)

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Postupak izrade korak po korak

Preciznost i strpljenje ključni su za savršene kokos kocke, a uz nekoliko savjeta, čak i početnici mogu postići vrhunske rezultate.

1. Priprema sočnog biskvita

Pećnicu zagrijte na 180 °C. Pripremite lim za pečenje dimenzija otprilike 20x30 cm, namastite ga i pobrašnite ili obložite papirom za pečenje. U velikoj zdjeli pjenasto izmiksajte cijela jaja sa šećerom. Miksajte desetak minuta na najjačoj brzini, sve dok smjesa ne postane blijeda, gusta i udvostruči volumen. Postupno, uz lagano miksanje, dodajte ulje i mlijeko. U zasebnoj posudi pomiješajte brašno i prašak za pecivo, pa ih prosijte i lagano špatulom umiješajte u smjesu s jajima. Pazite da ne miješate predugo kako biskvit ne bi postao žilav. Smjesu izlijte u pripremljeni lim i pecite oko 25 do 30 minuta. Biskvit je gotov kada čačkalica zabodena u sredinu izađe čista. Ostavite ga da se potpuno ohladi.

2. Tajna savršenih kocki: ključni korak prije glazure

Ovo je korak koji pravi razliku između prosječnih i savršenih čupavaca. Potpuno ohlađeni biskvit narežite na jednake kocke željene veličine. Sada slijedi trik koji koriste i profesionalni slastičari: kocke posložite na pladanj, prekrijte prozirnom folijom i stavite u zamrzivač na najmanje jedan sat. Blago smrznut biskvit postaje iznimno čvrst i stabilan. To u potpunosti sprječava mrvljenje prilikom umakanja u toplu čokoladnu glazuru i omogućuje stvaranje tankog i ravnomjernog sloja čokolade bez neurednih komadića biskvita u glazuri.

3. Umakanje i završni dodir

Dok se kocke hlade, pripremite glazuru. U posudi pomiješajte šećer u prahu i kakao. Dodajte maslac i prelijte vrućim mlijekom ili vodom. Miješajte pjenjačom dok ne dobijete glatku, sjajnu i tekuću glazuru bez grudica. Pripremite dvije duboke posude: jednu s čokoladnom glazurom i drugu s kokosom. Izvadite kocke iz zamrzivača. Koristeći dvije vilice, svaku kocku brzo umočite u čokoladu sa svih strana. Ostavite da se višak glazure ocijedi, a zatim kocku prebacite u posudu s kokosom i uvaljajte je dok ne bude potpuno prekrivena. Gotove kocke slažite na rešetku ili papir za pečenje i ostavite da se glazura stegne.