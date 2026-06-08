Oreo cheesecake bez pečenja koji uvijek uspijeva uz jedan jednostavan trik

Ključ uspjeha ove torte leži u kvalitetnim sastojcima i pravilnim omjerima

Postoje slastice koje su jednostavno predodređene za uspjeh. Jedna od njih bez sumnje je Oreo torta, odnosno popularni cheesecake u svojoj modernoj varijanti koja ne zahtijeva paljenje pećnice. Njena slava prešla je granice američke kuhinje iz koje potječe i postala je globalni fenomen, omiljeni desert na rođendanskim proslavama, obiteljskim okupljanjima ili jednostavno kao nagrada nakon napornog tjedna.

Spoj tamnih, intenzivno čokoladnih keksa i bogate, svilenkaste kreme od sira stvara neodoljivu ravnotežu okusa i tekstura koja osvaja na prvi zalogaj, a jednostavnost pripreme čini je idealnim izborom čak i za one koji nisu najvještiji u kuhinji.

Sastojci:

Za podlogu:

300 g Oreo keksa (otprilike dva pakiranja)

100 g maslaca

Za kremu:

500 g mascarpone sira, sobne temperature

500 ml slatkog vrhnja za šlag (s najmanje 30 posto mliječne masti)

80 g šećera u prahu

jedna žličica ekstrakta vanilije

bijela krema odvojena od keksa za podlogu

100 g Oreo keksa, grubo nasjeckanih

Priprema:

Iako se priprema čini brzom, najvažniji korak kod ove torte je strpljenje. Vrijeme hlađenja ključno je kako bi se krema pravilno stisnula i razvila punoću okusa. Slijedite ove korake za desert koji će zajamčeno nestati s tanjura u trenu.

1. Odvojite tamne dijelove keksa od bijele kreme. Kremu pažljivo sastružite i sačuvajte u manjoj posudi sa strane - to je tajni sastojak koji će kremi dati autentičan Oreo okus.

2. Tamne kekse (svih 300 grama) sameljite u blenderu ili ih stavite u čvršću vrećicu za zamrzavanje pa ih usitnite valjkom za tijesto dok ne dobijete fine mrvice. Otopite maslac na laganoj vatri ili u mikrovalnoj pećnici. Prelijte ga preko mljevenih keksa i sve dobro promiješajte špatulom dok se smjesa ne sjedini i ne postane nalik na mokri pijesak. Dno okruglog kalupa promjera od 22 do 24 centimetra obložite papirom za pečenje. Smjesu za podlogu ravnomjerno utisnite na dno kalupa, koristeći dno čaše ili žlicu kako biste dobili kompaktnu i ravnu površinu. Pripremljenu podlogu stavite u hladnjak da se stisne dok pripremate kremu.

3. Za baršunastu teksturu kreme važno je da su sastojci pravilne temperature. Mascarpone sir, koji ste prethodno ostavili na sobnoj temperaturi, stavite u veću posudu. Dodajte mu šećer u prahu, ekstrakt vanilije i sačuvanu bijelu kremu iz Oreo keksa. Mikserom sve sjedinite na najmanjoj brzini dok ne dobijete glatku smjesu bez grudica. U drugoj, prethodno dobro ohlađenoj posudi (savjet je da ju zajedno s metlicama miksera držite desetak minuta u zamrzivaču), istucite slatko vrhnje u čvrst i stabilan šlag. Sada šlag lagano, žlicu po žlicu, dodajte u smjesu s mascarponeom. Miješajte špatulom, laganim pokretima odozdo prema gore, kako bi krema ostala prozračna i puna volumena. Na samom kraju ručno umiješajte grubo nasjeckanih 100 grama Oreo keksa.

4. Izvadite kalup s ohlađenom podlogom iz hladnjaka. Pripremljenu kremu istresite preko podloge i pažljivo poravnajte površinu špatulom ili poleđinom žlice. Tortu prekrijte prozirnom folijom i stavite u hladnjak na hlađenje. Minimalno vrijeme hlađenja je šest sati, no za najbolju teksturu i savršeno rezanje preporučuje se ostaviti je u hladnjaku preko noći.

5. Prije posluživanja, tortu pažljivo odvojite od rubova kalupa tankim nožem i uklonite obruč. Ukrasite je po želji - možete koristiti cijele Oreo kekse, dodatno tučeno slatko vrhnje, mrvice keksa ili otopljenu čokoladu.