Sve je u detaljima: Đurđa Tedeschi podigla klasičnu crnu kombinaciju na novu razinu

Otvorenje izložbe Mare Bratoš u dubrovačkoj Galeriji Otok okupilo je zaljubljenike u fotografiju i umjetnost, a pažnju je svojim prepoznatljivo nekonvencionalnim modnim izdanjem privukla i Đurđa Tedeschi. U tamnom od glave do pete još je jednom pokazala da upečatljiv stil nema veze s trendovima, nego sa stavom

Kada je riječ o modi, Đurđa Tedeschi odavno pripada onoj rijetkoj skupini žena koje ne slijede pravila, nego ih prilagođavaju sebi. Za otvorenje izložbe "Skrivena mjesta Grada" Mare Bratoš u Dubrovniku odabrala je tamnu kombinaciju koja je istodobno djelovala avangardno, urbano i potpuno opušteno.

Vedran Levi

U središtu stylinga našla se predimenzionirana crna bluza čistih linija i lagano sjajnog finiša. Iako izgleda jednostavno ima bijeli dio koji asimetrično seže skroz s poda, a kombinirana je sa širokim trapericama skraćene dužine. Igra volumena dala je cijelom izdanju suvremen, gotovo arhitektonski karakter, dok su crne cipele špicastog vrha silueti dodale dozu elegancije.

Posebnu ulogu imali su detalji. Tamnoplava kapa stylingu je dala umjetnički, pomalo buntovan karakter, dok je velika mekana crna torba dodatno naglasila ležernost kombinacije. Diskretan nakit bio je sasvim dovoljan završni detalj – kod ovakvog stylinga upravo su krojevi, proporcije i osobnost ono što nosi cijelu modnu priču.

Vedran Levi

Tamna od glave do pete mogla je djelovati strogo, no zahvaljujući različitim teksturama, širokim proporcijama i neočekivanim detaljima kombinacija je izgledala dinamično i vrlo moderno. Đurđa Tedeschi je tako još jednom pokazala zašto su najzanimljivija modna izdanja često upravo ona koja ne pokušavaju biti dopadljiva pod svaku cijenu, a umjetnički kontekst večeri savršeno se nadovezao na takvu modnu estetiku.

Fotografije i Grad

Izložba "Skrivena mjesta Grada" Mare Bratoš sinoć je otvorena u Galeriji Otok, u sklopu Art radionica Lazareti u Dubrovniku, gdje je biti dostupna za razgledavanje do 1. rujna.

Vedran Levi

Vedran Levi

Fotografije Mare Bratoš nastale 1995. godine pripadaju vremenu neposredno nakon Domovinskog rata, kada je Dubrovnik još uvijek nosio vidljive tragove razaranja kao i onu tupu tišinu koja se odbijala od njegove zidine. Nekadašnja mjesta susreta, odmora i zabave, ostala su prazni, zapušteni ili zaboravljeni eksterijeri.

Vedran Levi

Vedran Levi

Vedran Levi

Upravo su takvi prostori privukli umjetnicu Maru Bratoš, tada studenticu zagrebačke Filmske akademije. Nisu je zanimali razglednički prizori Dubrovnika, nego njegova skrivena lica – mjesta koja Dubrovčani prepoznaju i nose u kolektivnom sjećanju, premda ih drugi posjetitelji Grada teško mogu smjestiti na lokalnoj karti. To su prostori između javnog i zaboravljenog, mjesta koja su izgubila svoju prvotnu funkciju, ali nisu izgubila sposobnost da pobuđuju maštu.

Vedran Levi

Vedran Levi

Upravo u takvom ambijentu, među fotografijama koje govore o memoriji, prostoru i prolaznosti, minimalistički styling Đurđe Tedeschi djelovao je gotovo kao prirodan nastavak izložbe – nenametljiv na prvi pogled, ali snažnog karaktera.

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