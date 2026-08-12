Znaš li kako sačuvati odjeću od gužvanja na putovanju? Ovaj trik uvijek pali

Stilistica Alma Premerl Zoko ove srijede donosi genijalan trik protiv gužvanja odjeće na putovanjima, ali i savjete kako da se riješiš neželjenih nabora bez pegle

Voliš li putovati, sigurno voliš i ovjekovječiti trenutke provedene na omiljenim destinacijama nekom lijepom fotkom. A za fotku treba i lijepa modna kombinacija, zar ne? Biraš li odjeću koja se ne gužva ili pokušavaš naći rješenje za omiljene prozračne odjevne predmete i složiti ih tako da se što manje gužvaju? Danas ti kao žena ženi savjetujem kako složiti odjeću i spriječiti njeno gužvanje. Isprobaj u vlastitom ormaru, a ideju ponesi na putovanje.

Razlikuj tkanine

Ovo je ujedno prvi korak u spašavanju gužvanja odjeće. Sve što je napravljeno od umjetnih tkanina gužva se malo ili nikako, a ono što je od prirodnih često i jako. Prilikom slaganja odjeće tako haljine od lepršavih umjetnih tkanina složi na police, a sve ono što je od lana ili pamuka na vješalice. Sve što visi na vješalicama pažljivo slaži u svoju putnu prtljagu pazeći da su oblici što manji.

Nikola Zoko

Rolanje je ključ uspjeha

Promotri konstrukciju svakog odjevnog predmeta prije nego li ga složiš. Izravnaj odjevni predmet i prema unutra složi rukave. Leđni dio zajedno s rukavima prepolovi, pa po potrebi presavij još jednom kako bi dobila usku liniju. Liniju kreni rolati, a svaku rolicu dodatno fiksiraj širokom gumicom ili svaku složenu rolicu pažljivo stavi u vrećicu koja će odjevne predmete koji se gužvaju odvojiti od komada koji se ne gužvaju.

Za fiksiranje izbjegavaj klasične kuhinjske glumice koje nakon određenog perioda ostaju utisnute u tkanini.

Oprezno s volanima i naborima

To su dijelovi koji se najčešće gužvaju i zbog kojih odustaješ od nošenja. Kako složiti odjevni predmet na kojem se nalaze ovakvi detalji? Nosiš li haljinu s volanima, prvi korak u slaganju je preklapanje volana jednog preko drugog. Preklapanjem valova preklopit ćeš i odjevni predmet. Kad si dobila željeni oblik, kreni s rolanjem. Što je rolica čvršća, to će se odjevni predmet manje gužvati. Odjeću s naborima složi tako da je nabor preko nabora. Želiš li složiti nabore bez 'rasipanja', ovakav odjevni predmet stavi u dio najlon čarape. Na taj način će nabori ostati složeni i izbjeći će se gužvanje.

Nikola Zoko

Savjet više

Ako se i dogodi da se dio tkanine izgužva, nabore možeš peglati i bez klasične pegle. Iskoristi moć pare (iskoristi paru nakon tuširanja ili paru iz kuhala s vodom). Prođi parom po naborima i lagano rastegni tkaninu. Za velike komade idealno je koristiti široku vješalicu na koju objesi odjevni predmet i pusti da para učini svoje. Lagane tkanine (viskoza, svila) možeš ispeglati i uz pomoć pegle za kosu. Zagrij je te lagano provuci kroz gornji i donji dio zgužvanu tkaninu.

Danas sam ti pokazala kako ćeš sačuvati odjeću od gužvanja, a iduću srijedu ti kao žena ženi savjetujem kako ćeš kupovati odjeću bez isprobavanja, uz pomoć samo jednog pomagača - krojačkog metra! Zvuči zanimljivo?

Privatna arhiva

U rubrici 'Kao žena ženi' modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko svake srijede donosi savjete o tome kako se odjenuti baš u svakoj prigodi, kako uložiti u temeljne odjevne predmete, kako trendove uskladiti s vlastitom građom tijela, ali i kako šopingirati i darovati u skladu s bontonom.

Alma vodi ženski lifestyle portal Modni ALMAnah te već 15 godina radi kao modna savjetnica. Autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppinga, stiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica.

Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja - a ona je tu da u tome pomogne!

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