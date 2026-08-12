Moda
KAO ŽENA ŽENI

Znaš li kako sačuvati odjeću od gužvanja na putovanju? Ovaj trik uvijek pali

Alma Premerl Zoko
12. kolovoza 2026.
Znaš li kako sačuvati odjeću od gužvanja na putovanju? Ovaj trik uvijek pali
Shutterstock
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Stilistica Alma Premerl Zoko ove srijede donosi genijalan trik protiv gužvanja odjeće na putovanjima, ali i savjete kako da se riješiš neželjenih nabora bez pegle

Voliš li putovati, sigurno voliš i ovjekovječiti trenutke provedene na omiljenim destinacijama nekom lijepom fotkom. A za fotku treba i lijepa modna kombinacija, zar ne? Biraš li odjeću koja se ne gužva ili pokušavaš naći rješenje za omiljene prozračne odjevne predmete i složiti ih tako da se što manje gužvaju? Danas ti kao žena ženi savjetujem kako složiti odjeću i spriječiti njeno gužvanje. Isprobaj u vlastitom ormaru, a ideju ponesi na putovanje. 

Razlikuj tkanine

Ovo je ujedno prvi korak u spašavanju gužvanja odjeće. Sve što je napravljeno od umjetnih tkanina gužva se malo ili nikako, a ono što je od prirodnih često i jako. Prilikom slaganja odjeće tako haljine od lepršavih umjetnih tkanina složi na police, a sve ono što je od lana ili pamuka na vješalice. Sve što visi na vješalicama pažljivo slaži u svoju putnu prtljagu pazeći da su oblici što manji.

Znaš li kako sačuvati odjeću od gužvanja na putovanju? Ovaj trik uvijek pali
Nikola Zoko

Rolanje je ključ uspjeha

Promotri konstrukciju svakog odjevnog predmeta prije nego li ga složiš. Izravnaj odjevni predmet i prema unutra složi rukave. Leđni dio zajedno s rukavima prepolovi, pa po potrebi presavij još jednom kako bi dobila usku liniju. Liniju kreni rolati, a svaku rolicu dodatno fiksiraj širokom gumicom ili svaku složenu rolicu pažljivo stavi u vrećicu koja će odjevne predmete koji se gužvaju odvojiti od komada koji se ne gužvaju. 

Za fiksiranje izbjegavaj klasične kuhinjske glumice koje nakon određenog perioda ostaju utisnute u tkanini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Oprezno s volanima i naborima

To su dijelovi koji se najčešće gužvaju i zbog kojih odustaješ od nošenja. Kako složiti odjevni predmet na kojem se nalaze ovakvi detalji? Nosiš li haljinu s volanima, prvi korak u slaganju je preklapanje volana jednog preko drugog. Preklapanjem valova preklopit ćeš i odjevni predmet. Kad si dobila željeni oblik, kreni s rolanjem. Što je rolica čvršća, to će se odjevni predmet manje gužvati. Odjeću s naborima složi tako da je nabor preko nabora. Želiš li složiti nabore bez 'rasipanja', ovakav odjevni predmet stavi u dio najlon čarape. Na taj način će nabori ostati složeni i izbjeći će se gužvanje. 

Znaš li kako sačuvati odjeću od gužvanja na putovanju? Ovaj trik uvijek pali
Nikola Zoko

Savjet više

Ako se i dogodi da se dio tkanine izgužva, nabore možeš peglati i bez klasične pegle. Iskoristi moć pare (iskoristi paru nakon tuširanja ili paru iz kuhala s vodom). Prođi parom po naborima i lagano rastegni tkaninu. Za velike komade idealno je koristiti široku vješalicu na koju objesi odjevni predmet i pusti da para učini svoje. Lagane tkanine (viskoza, svila) možeš ispeglati i uz pomoć pegle za kosu. Zagrij je te lagano provuci kroz gornji i donji dio zgužvanu tkaninu.

Danas sam ti pokazala kako ćeš sačuvati odjeću od gužvanja, a iduću srijedu ti kao žena ženi savjetujem kako ćeš kupovati odjeću bez isprobavanja, uz pomoć samo jednog pomagača - krojačkog metra! Zvuči zanimljivo?

Znaš li kako sačuvati odjeću od gužvanja na putovanju? Ovaj trik uvijek pali
Privatna arhiva

U rubrici 'Kao žena ženi' modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko svake srijede donosi savjete o tome kako se odjenuti baš u svakoj prigodi, kako uložiti u temeljne odjevne predmete, kako trendove uskladiti s vlastitom građom tijela, ali i kako šopingirati i darovati u skladu s bontonom.

Alma vodi ženski lifestyle portal Modni ALMAnah te već 15 godina radi kao modna savjetnica. Autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppingastiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica.

Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja - a ona je tu da u tome pomogne!

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Znaš li kako sačuvati odjeću od gužvanja na putovanju? Ovaj trik uvijek pali