Kolač tri leće slovi kao najsočniji na svijetu, a mi imamo odličan recept

Nagradu za najsočniji kolač na svijetu osvaja kolač tri leće, a evo i zašto

Kolači sa sočnim biskvitom mnogima su slaba točka kojima je teško odoljeti, a kolač tri leće slavi kao najsočniji na svijetu. Ovaj spužvasti kolač poznat i pod nazivom tres leches vuče korijene iz Meksika. Savršeno je lagan i prozračan, a u originalnoj recepturi radi se o biskvitu namočenom u mlijeku sa šlagom na vrhu. U Hrvatskoj je također postao popularan, no kod nas se češće prelijeva karamelom ili kombinacijom prvo šlaga, pa onda karamele. Nažalost, njegov naziv tres leches malo se izgubio u prijevodu, pa se kod nas izgovara - tri leće.

Kolač tri leće recept

Njegov naziv tres leches u prijevodu znači tri mlijeka, što je točno ono što ćeš koristiti u njegovom receptu. U originalnoj recepturi, ta tri mlijeka su punomasno mlijeko, zaslađeno kondenzirano mlijeko i evaporirano mlijeko. Na našim prostorima nećeš naći evaporirano mlijeko, nego ćeš umjesto njega koristiti vrhnje za šlag. Kondenzirano mlijeko ćeš ipak trebati kupiti, a obično punomasno mlijeko mora biti mlijeko s minimalno 2,8 % mliječne masti. Imamo recept za najsočniji kolač ikad - tri leće.

Shutterstock

Kolač tri leće biskvit sastojci:

6 jaja

100 g šećera

1 vanilin šećer

200 g glatkog brašna

1/2 praška za pecivo

Kolač tri leće miks mlijeka sastojci:

800 ml mlijeka (min. 2,8 % mm)

400 ml vrhnja za šlag

300 ml kondenziranog mlijeka

Kolač tri leće karamel preljev i ukrašavanje sastojci:

200 g šećera

50 g maslaca

200 ml vrhnja za šlag (i još 50 ml za ukrašavanje)

Kolač tri leće priprema:

1. Odvoji bjelanjke od žumanjaka. Miksaj bjelanjke dok ne dobiješ čvrst snijeg. Postupno dodaj šećer i vanilin šećer, nastavljajući miksati dok smjesa ne postane sjajna.

2. Dodaj žumanjke, jedan po jedan, uz lagano miješanje. Na kraju prosij brašno i prašak za pecivo te ih pažljivo umiješaj ručno, pazeći da smjesa ostane prozračna.

4. Obloži lim za pečenje (oko 33 x 19 cm) papirom za pečenje, ulij smjesu i poravnaj.

5. Lagano udari limom o stol kako bi izašli mjehurići zraka.

6. Peci u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 25 minuta, dok ne dobije zlatnu boju. Izvadi iz pećnice, izbodi vilicom i ostavi da se prohladi.

7. U posudi pomiješaj mlijeko, vrhnje za šlag i kondenzirano mlijeko. Prelij mliječnu smjesu preko ohlađenog biskvita, ravnomjerno raspoređujući.

8. Ostavi u hladnjaku barem sat (najbolje preko noći) da biskvit upije svu tekućinu.

9. U posudu sa svijetlim dnom stavi šećer na laganu vatru i pusti da se polako topi bez miješanja. Povremeno protresi posudu. Kad se karamelizira i dobije lijepu jantarno-zlatnu boju, makni s vatre i dodaj maslac. Pažljivo miješaj. Polako ulij vrhnje za šlag (smjesa će se zapjeniti, ali to je normalno). Vrati na laganu vatru i kuhaj uz stalno miješanje još 5 minuta.

10. Lagano prohlađeni karamel prelij preko kolača i poravnaj.

11. Umuti vrhnje za šlag i stavi ga u vrećicu za ukrašavanje ili vrećicu za zamrzavanje s malim izrezanim vrhom. Nacrtaj vodoravne linije na kolaču s razmakom od oko 2 cm. Čačkalicom ili štapićem povuci linije okomito na prethodne, naizmjenično prema gore i dolje, da se stvori klasičan karamel uzorak. Pokrij kolač folijom i stavi u hladnjak da se dobro rashladi prije posluživanja.