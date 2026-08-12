Modni odabir para sa špice posebno nam se svidio: Romantika susreće ljetnu klasiku

Street style često najbolje pokazuje kako izgledaju stvarno nosive ljetne kombinacije, a ovaj stylish par dokazao je da se različiti modni senzibiliteti mogu savršeno nadopunjavati

Ljetna zagrebačka špica ponovno je poslužila kao prava mala modna pista, a pažnju je ovoga puta privukao par koji je za gradski izlazak odabrao potpuno različite, ali vizualno vrlo skladne kombinacije.

Ona je zablistala u Zara bijeloj midi haljini s crvenim vezom, modelu koji odmah priziva romantičnu, pomalo boho estetiku. Tanke naramenice, naglašen struk i lepršavi donji dio čine ovu haljinu idealnim izborom za visoke temperature, dok crveni detalji daju cijelom izdanju dozu razigranosti.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Zena.hr

Posebnu pažnju privlače modni dodaci. Nekoliko slojeva tirkiznih ogrlica, usklađene naušnice i upečatljive sunčane naočale jednostavnu ljetnu siluetu pretvaraju u outfit s karakterom. Crvene ravne sandale s detaljima oko gležnja nastavljaju kolorističku priču haljine, dok mala torbica s pomponima dodatno naglašava opušteni boho dojam.

Njezin partner odlučio se za sasvim drugačiji pristup – nenametljiv, praktičan i izrazito mediteranski ljetni look. Tamnoplava lanena košulja opuštenog kroja jedna je od onih stvari koje tijekom ljeta gotovo uvijek funkcioniraju, posebno kada se nosi s nekoliko otkopčanih gumba i podvrnutim rukavima.

Kombinirao ju je sa svijetlim cargo bermudama i kožnim sandalama, stvarajući jednostavan outfit idealan za dugu šetnju gradom. Crne sunčane naočale dale su završnu, nešto urbaniju notu cijelom izdanju.

Iako njihovi outfiti na prvi pogled pripadaju različitim stilskim pričama, upravo je u tome čar ove modne kombinacije. Njezin romantični maksimalizam i njegov nenametljivi minimalizam zajedno djeluju spontano i neopterećeno, bez pokušaja da budu potpuno usklađeni. A možda je upravo to i najbolja modna lekcija sa špice: par ne mora biti odjeven u iste boje ili pratiti isti trend kako bi zajedno izgledao odlično. Dovoljno je da svatko ostane vjeran vlastitom stilu.

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