Kolovoz uz pomrčine donosi i snažan retrogradni val nekoliko planeta, evo što to znači za vas

Kolovoz će biti izazovan, ali i iznimno iscjeljujući. Svemir nas poziva da usporimo, zaronimo duboko u sebe i otpustimo sve što nas sprječava da živimo punim plućima. To je povratak kući - povratak vlastitoj duši

Kolovoz 2026. godine neće biti tek prolazan ljetni mjesec; on na velika vrata donosi kozmičku dramu koja će prodrmati temelje naših života. Dok ljetno sunce doseže svoj vrhunac, na nebu se odvija rijetko viđen astrološki spektakl. Očekuje nas druga sezona pomrčina u godini te snažan utjecaj nekoliko retrogradnih planeta, uključujući moćne Saturn, Neptun i Pluton, kojima se početkom mjeseca pridružuje i Kiron, poznat kao "ranjeni iscjelitelj". Ovo je razdoblje namijenjeno dubokoj introspekciji, otpuštanju starih obrazaca i hrabrom koračanju prema autentičnijoj verziji sebe.

Vrijeme dubokih spoznaja i otpuštanja

Energija kolovoza poziva nas da se vratimo srcu. S početkom mjeseca u sezoni lava, fokus je na kreativnosti, hrabrosti i onoj iskonskoj iskri koja nas čini živima. No, ovo nije vrijeme za površnu dramu; svemir od nas traži da se oslobodimo naučenih uloga i obrazaca ponašanja koje smo usvojili radi pripadanja. Astrološki tranziti potiču nas da prepoznamo kako nas istinska pripadnost nikada neće tražiti da napustimo sebe.

Ovo je mjesec raščišćavanja svega što nas je udaljavalo od vlastite istine i ljubavi. Kako mjesec bude odmicao i Sunce 23. kolovoza ušlo u znak djevice, fokus će se prebaciti s vatrene ekspresije na praktičnu primjenu. Djevica donosi energiju pročišćenja, analize i posvećenosti onome što je zaista važno, pozivajući nas da stvorimo konkretan prostor za spoznaje koje nam je srce otkrilo.

Kozmički ples pomrčina i retrogradnih divova

Dva ključna događaja obilježit će ovaj mjesec i postaviti smjer za nadolazeće razdoblje. Pomrčine uvijek donose sudbinske preokrete i ubrzane promjene, a one u kolovozu bit će posebno moćne.

Dvije pomrčine koje mijenjaju sudbinu

Prva na redu je totalna pomrčina Sunca i mladi Mjesec u Lavu 12. kolovoza. Ovaj nebeski događaj djelovat će kao veliko čišćenje identiteta. Priče koje smo naslijedili, uloge koje smo igrali i definicije uspjeha koje više ne rezoniraju s našom dušom doći će na naplatu. Pomrčina nas ne poziva da postanemo netko novi, već da se oslobodimo slojeva koji su skrivali našu pravu bit.

Mjesec završava jednako snažno, s punim Mjesecom i pomrčinom Mjeseca u ribama 28. kolovoza. Ova pomrčina donosi emocionalno i duhovno zaokruživanje. Identiteti, vezanosti i priče čije je vrijeme isteklo bit će otopljeni. Oslobađanje neće doći kroz napor, već kroz predaju - kroz tugu, oprost ili tiho prepoznavanje da je jedno poglavlje završeno.

Moćan retrogradni val

Tijekom cijelog kolovoza osjećat ćemo utjecaj nekoliko planeta koji se prividno kreću unatrag, usmjeravajući svoju energiju prema unutra. Saturn u ovnu testira naše granice i odgovornost, tjerajući nas da preispitamo strukture koje smo izgradili. Neptun, također u ovnu, ruši iluzije koje imamo o sebi, dok retrogradni Pluton u vodenjaku nastavlja duboku transformaciju našeg odnosa prema društvu i tehnologiji. Od 3. kolovoza, retrogradnom hodu pridružuje se i Kiron u biku, otvarajući stare rane povezane sa samopoštovanjem, sigurnošću i vrijednostima, nudeći nam priliku za duboko iscjeljenje.

Kako se kretati kroz astrološki vrtlog

Vatreni znakovi (Ovan, Lav, Strijelac)

Za vas je ovo mjesec osobnog preporoda. Pomrčina u lavu izravno vas pogađa, pozivajući vas da se oslobodite potrebe za vanjskim odobravanjem i prigrlite svoju autentičnu kreativnu snagu. Saturn u ovnu donosi važne lekcije o strpljenju i zrelosti. Ne bojte se pokazati svoju ranjivost; upravo u njoj leži vaša najveća snaga.

Zemljani znakovi (Bik, Djevica, Jarac)

Fokus je na materijalnoj i emocionalnoj sigurnosti. Kiron u biku tjera vas da se suočite s dubokim nesigurnostima vezanim za vlastitu vrijednost. Vrijeme je da shvatite da vaša vrijednost ne ovisi o onome što posjedujete. Sezona djevice donosi vam priliku da reorganizirate svoj život, stvorite zdravije navike i izgradite čvršće temelje za budućnost.

Zračni znakovi (Blizanci, Vaga, Jarac)

Odnosi, komunikacija i društvene veze su na testu. Pluton u vodenjaku mijenja način na koji se povezujete sa svijetom. Moguće je da ćete preispitati neka prijateljstva i suradnje. Ulazak Venere u vagu 6. kolovoza donosi vam šarm i sklad, ali istovremeno vas tjera da budete iskreni oko toga što vam je uistinu potrebno u partnerstvima.

Vodeni znakovi (Rak, Škorpion, Ribe)

Pripremite se za duboko emocionalno putovanje. Ulazak Marsa u raka 11. kolovoza daje vam energiju da zaštitite ono što volite, ali pripazite na stare obrambene mehanizme. Pomrčina u ribama za vas je vrhunac ciklusa otpuštanja. Dopustite si da osjetite sve - tugu, olakšanje i oprost. Vaša intuicija je sada vaš najjači vodič.

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