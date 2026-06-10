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SOČNE I SLATKE

Vrijeme je za trešnje: Otkrivamo zašto su zdrave i donosimo sjajne recepte

Ana Ivančić
10. lipnja 2026.
Vrijeme je za trešnje: Otkrivamo zašto su zdrave i donosimo sjajne recepte
Pexels
Osim što osvajaju okusom, trešnje nude i brojne zdravstvene prednosti zahvaljujući bogatstvu vitamina, minerala i antioksidansa. Donosimo razloge zbog kojih ih vrijedi uvrstiti na jelovnik dok im traje sezona, kao i nekoliko ideja kako u njima uživati na različite načine

Stigle su – sočne, slatke i neodoljivo crvene. S prvim toplim danima tržnice i voćnjaci puni su trešanja, voća čija sezona, nažalost, traje vrlo kratko. No osim što su ukusne i osvježavajuće, trešnje kriju i niz dobrobiti za zdravlje. Upravo zato sada je pravo vrijeme da ih češće uvrstite na jelovnik, bilo da ih jedete svježe, dodajete u kolače ili kombinirate sa slanim jelima.

Više od slatkog zalogaja: Nutritivna snaga trešanja

Iako ih najčešće povezujemo s desertima i ljetnim uživanjem, trešnje su zapravo vrlo hranjivo voće. Imaju malo kalorija, a bogate su vlaknima, vitaminima i mineralima. U jednoj šalici očišćenih trešanja nalazi se oko 97 kalorija, tri grama vlakana te vrijedne količine vitamina C, kalija, bakra i mangana. Vitamin C važan je za imunitet i zdravlje kože, dok kalij igra ključnu ulogu u radu mišića, živčanog sustava i održavanju normalnog krvnog tlaka.

Njihova posebna vrijednost krije se u biljnim spojevima koji im daju prepoznatljivu crvenu boju. Riječ je o polifenolima, posebno antocijaninima, snažnim antioksidansima koji pomažu organizmu u borbi protiv oksidativnog stresa. Taj proces povezuje se sa starenjem stanica i razvojem brojnih kroničnih bolesti. Upravo zato prehrana bogata ovim spojevima može imati pozitivan učinak na cjelokupno zdravlje.

Vrijeme je za trešnje: Otkrivamo zašto su zdrave i donosimo sjajne recepte
Pexels

Pomoć sportašima i saveznik zdravog srca

Zahvaljujući svojim protuupalnim svojstvima, trešnje su omiljene i među sportašima. Brojna istraživanja pokazala su da proizvodi od trešanja, osobito sok od višnje, mogu pomoći bržem oporavku nakon intenzivne fizičke aktivnosti, smanjiti osjećaj bolova u mišićima i pridonijeti njihovoj boljoj funkciji.

Trešnje su dobre i za zdravlje srca. Kalij pomaže u regulaciji krvnog tlaka, dok antioksidansi štite krvne žile i srce od upalnih procesa i oštećenja. Redovita konzumacija namirnica bogatih polifenolima povezuje se s manjim rizikom od razvoja kardiovaskularnih bolesti.

Zanimljivo je i da se trešnje često spominju u istraživanjima vezanima uz artritis i giht. Njihovo protuupalno djelovanje može pomoći u ublažavanju tegoba povezanih s upalama zglobova, a poznato je i da mogu pridonijeti smanjenju razine mokraćne kiseline u organizmu.

Još jedan razlog više za uživanje u trešnjama krije se u njihovom utjecaju na san. Sadrže melatonin, hormon koji sudjeluje u regulaciji ciklusa spavanja i budnosti, pa mnogi upravo sok od višnje biraju kao prirodnu pomoć za mirniji i kvalitetniji san.

Vrijeme je za trešnje: Otkrivamo zašto su zdrave i donosimo sjajne recepte
Pexels

Recepti s trešnjama

Kako biste maksimalno iskoristili sezonu, donosimo vam pet recepata koji slave okus ovog predivnog voća.

Carski drobljenac s trešnjama

Popularni austrijski desert, poznat i kao Kaiserschmarrn, dobiva sočnu ljetnu notu s dodatkom svježih trešanja.

Sastojci:

  • četiri jaja
  • 250 ml mlijeka
  • 150 g glatkog brašna
  • jedan vanilin šećer
  • prstohvat soli
  • dvije žlice šećera
  • 50 g maslaca
  • 300 g očišćenih trešanja
  • šećer u prahu za posipanje

Priprema:

  • Odvojite žumanjke od bjelanjaka. Žumanjke, mlijeko, brašno, vanilin šećer i sol pomiješajte u glatku smjesu.
  • U drugoj posudi istucite bjelanjke sa šećerom u čvrsti snijeg pa ga lagano umiješajte u smjesu sa žumanjcima.
  • U većoj tavi otopite maslac. Izlijte pripremljenu smjesu i po njoj ravnomjerno rasporedite očišćene trešnje.
  • Pecite na srednje jakoj vatri dok donja strana ne poprimi zlatnosmeđu boju.
  • Pomoću dvije vilice ili kuhače natrgajte tijesto na manje, nepravilne komade.
  • Nastavite peći uz povremeno miješanje dok svi komadi ne budu pečeni sa svih strana. Poslužite toplo, obilno posuto šećerom u prahu.

Neodoljivi clafoutis s trešnjama

Ovaj klasični francuski desert iznimno je jednostavan za pripremu, a rezultat je božanstvena kombinacija mekanog, kremastog tijesta i sočnih, pečenih trešanja.

Sastojci:

  • 500 g svježih trešanja
  • tri jaja
  • 60 g šećera
  • jedan vanilin šećer
  • 70 g glatkog brašna
  • 170 ml mlijeka
  • maslac za premazivanje kalupa

Priprema:

  • Zagrijte pećnicu na 180°C. Vatrostalnu posudu ili kalup za pitu dobro namažite maslacem.
  • Trešnje operite, očistite od koštica i peteljki te ih rasporedite po dnu pripremljene posude.
  • U zdjeli pjenjačom umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok smjesa ne postane pjenasta.
  • Dodajte brašno i dobro promiješajte kako ne bi ostale grudice.
  • Postupno, uz neprestano miješanje, ulijevajte mlijeko dok ne dobijete glatku smjesu, sličnu onoj za palačinke.
  • Prelijte smjesu preko trešanja u kalupu.
  • Pecite otprilike 35 do 40 minuta, odnosno dok kolač ne dobije lijepu zlatnožutu boju i ne učvrsti se. Poslužite mlako, posuto šećerom u prahu.

Vrijeme je za trešnje: Otkrivamo zašto su zdrave i donosimo sjajne recepte
Pexels

Mrvičasti kolač s trešnjama

Jednostavan, rustikalan i prepun okusa, ovaj kolač spaja sočno voćno punjenje s hrskavom, maslačnom mrvičastom koricom. Idealan je desert za posluživanje uz kuglicu sladoleda od vanilije.

Sastojci:

  • Za punjenje: 500 g očišćenih trešanja, 2 žlice šećera, 1 žlica gustina (kukuruznog škroba)
  • Za mrvičasto tijesto: 150 g glatkog brašna, 100 g hladnog maslaca, 80 g šećera, prstohvat soli

Priprema:

  • Zagrijte pećnicu na 180°C.
  • U zdjeli pomiješajte očišćene trešnje sa šećerom i gustinom te ih rasporedite po dnu manje vatrostalne posude.
  • U drugoj zdjeli pomiješajte brašno, šećer i sol. Dodajte hladni maslac narezan na kockice pa ga prstima utrljavajte u suhe sastojke dok ne dobijete smjesu nalik vlažnim mrvicama.
  • Mrvičasto tijesto ravnomjerno pospite preko trešanja.
  • Pecite 30-35 minuta, ili dok površina ne postane zlatnosmeđa i hrskava. Poslužite toplo.

Vrijeme je za trešnje: Otkrivamo zašto su zdrave i donosimo sjajne recepte
Pexels

Sočni brownie s trešnjama

Bogata čokolada i kiselkaste trešnje klasična su kombinacija koja nikad ne razočara. Ovi sočni brownieji tope se u ustima i savršen su izbor za sve ljubitelje čokolade.

Sastojci:

  • 150 g tamne čokolade
  • 120 g maslaca
  • 3 jaja
  • 150 g šećera
  • 100 g glatkog brašna
  • 30 g kakaa u prahu
  • prstohvat soli
  • 200 g očišćenih trešanja

Priprema:

  • Zagrijte pećnicu na 170°C. Četvrtasti kalup (cca 20x20 cm) obložite papirom za pečenje.
  • Na pari otopite čokoladu i maslac te ostavite da se malo ohladi.
  • Pjenasto umutite jaja i šećer, pa u smjesu postepeno dodajte ohlađenu čokoladu.
  • Prosijte brašno, kakao i sol te ih špatulom lagano umiješajte u mokru smjesu.
  • Na kraju lagano umiješajte očišćene trešnje.
  • Smjesu izlijte u pripremljeni kalup i pecite 25-30 minuta. Prije rezanja, kolač potpuno ohladite.

Vrijeme je za trešnje: Otkrivamo zašto su zdrave i donosimo sjajne recepte
Pexels

Jednostavan i svestran umak od trešanja

Ovaj umak možete poslužiti uz gotovo sve - od sladoleda i palačinki do pečenog mesa, poput svinjetine ili pačetine, kojima daje savršenu slatko-kiselu notu.

Sastojci:

  • 500 g trešanja
  • 100 ml vode
  • 50 ml bijelog vina (po želji)
  • 40 g šećera
  • prstohvat cimeta

Priprema:

  • Trešnje operite i očistite od koštica.
  • Stavite ih u lonac zajedno s vodom, vinom (ako ga koristite) i šećerom.
  • Kuhajte na laganoj vatri oko dvadeset minuta, povremeno miješajući, dok trešnje ne omekšaju i ne puste sok.
  • Ako želite glađu teksturu, umak možete kratko usitniti štapnim mikserom.
  • Na samom kraju kuhanja dodajte prstohvat cimeta i promiješajte. Umak poslužite topao ili ohlađen.

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SOČNE I SLATKE
Vrijeme je za trešnje: Otkrivamo zašto su zdrave i donosimo sjajne recepte