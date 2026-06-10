Vrijeme je za trešnje: Otkrivamo zašto su zdrave i donosimo sjajne recepte

Osim što osvajaju okusom, trešnje nude i brojne zdravstvene prednosti zahvaljujući bogatstvu vitamina, minerala i antioksidansa. Donosimo razloge zbog kojih ih vrijedi uvrstiti na jelovnik dok im traje sezona, kao i nekoliko ideja kako u njima uživati na različite načine

Stigle su – sočne, slatke i neodoljivo crvene. S prvim toplim danima tržnice i voćnjaci puni su trešanja, voća čija sezona, nažalost, traje vrlo kratko. No osim što su ukusne i osvježavajuće, trešnje kriju i niz dobrobiti za zdravlje. Upravo zato sada je pravo vrijeme da ih češće uvrstite na jelovnik, bilo da ih jedete svježe, dodajete u kolače ili kombinirate sa slanim jelima.

Više od slatkog zalogaja: Nutritivna snaga trešanja

Iako ih najčešće povezujemo s desertima i ljetnim uživanjem, trešnje su zapravo vrlo hranjivo voće. Imaju malo kalorija, a bogate su vlaknima, vitaminima i mineralima. U jednoj šalici očišćenih trešanja nalazi se oko 97 kalorija, tri grama vlakana te vrijedne količine vitamina C, kalija, bakra i mangana. Vitamin C važan je za imunitet i zdravlje kože, dok kalij igra ključnu ulogu u radu mišića, živčanog sustava i održavanju normalnog krvnog tlaka.

Njihova posebna vrijednost krije se u biljnim spojevima koji im daju prepoznatljivu crvenu boju. Riječ je o polifenolima, posebno antocijaninima, snažnim antioksidansima koji pomažu organizmu u borbi protiv oksidativnog stresa. Taj proces povezuje se sa starenjem stanica i razvojem brojnih kroničnih bolesti. Upravo zato prehrana bogata ovim spojevima može imati pozitivan učinak na cjelokupno zdravlje.

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Pomoć sportašima i saveznik zdravog srca

Zahvaljujući svojim protuupalnim svojstvima, trešnje su omiljene i među sportašima. Brojna istraživanja pokazala su da proizvodi od trešanja, osobito sok od višnje, mogu pomoći bržem oporavku nakon intenzivne fizičke aktivnosti, smanjiti osjećaj bolova u mišićima i pridonijeti njihovoj boljoj funkciji.

Trešnje su dobre i za zdravlje srca. Kalij pomaže u regulaciji krvnog tlaka, dok antioksidansi štite krvne žile i srce od upalnih procesa i oštećenja. Redovita konzumacija namirnica bogatih polifenolima povezuje se s manjim rizikom od razvoja kardiovaskularnih bolesti.

Zanimljivo je i da se trešnje često spominju u istraživanjima vezanima uz artritis i giht. Njihovo protuupalno djelovanje može pomoći u ublažavanju tegoba povezanih s upalama zglobova, a poznato je i da mogu pridonijeti smanjenju razine mokraćne kiseline u organizmu.

Još jedan razlog više za uživanje u trešnjama krije se u njihovom utjecaju na san. Sadrže melatonin, hormon koji sudjeluje u regulaciji ciklusa spavanja i budnosti, pa mnogi upravo sok od višnje biraju kao prirodnu pomoć za mirniji i kvalitetniji san.

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Recepti s trešnjama

Kako biste maksimalno iskoristili sezonu, donosimo vam pet recepata koji slave okus ovog predivnog voća.

Carski drobljenac s trešnjama

Popularni austrijski desert, poznat i kao Kaiserschmarrn, dobiva sočnu ljetnu notu s dodatkom svježih trešanja.

Sastojci:

četiri jaja

250 ml mlijeka

150 g glatkog brašna

jedan vanilin šećer

prstohvat soli

dvije žlice šećera

50 g maslaca

300 g očišćenih trešanja

šećer u prahu za posipanje

Priprema:

Odvojite žumanjke od bjelanjaka. Žumanjke, mlijeko, brašno, vanilin šećer i sol pomiješajte u glatku smjesu.

U drugoj posudi istucite bjelanjke sa šećerom u čvrsti snijeg pa ga lagano umiješajte u smjesu sa žumanjcima.

U većoj tavi otopite maslac. Izlijte pripremljenu smjesu i po njoj ravnomjerno rasporedite očišćene trešnje.

Pecite na srednje jakoj vatri dok donja strana ne poprimi zlatnosmeđu boju.

Pomoću dvije vilice ili kuhače natrgajte tijesto na manje, nepravilne komade.

Nastavite peći uz povremeno miješanje dok svi komadi ne budu pečeni sa svih strana. Poslužite toplo, obilno posuto šećerom u prahu.

Neodoljivi clafoutis s trešnjama

Ovaj klasični francuski desert iznimno je jednostavan za pripremu, a rezultat je božanstvena kombinacija mekanog, kremastog tijesta i sočnih, pečenih trešanja.

Sastojci:

500 g svježih trešanja

tri jaja

60 g šećera

jedan vanilin šećer

70 g glatkog brašna

170 ml mlijeka

maslac za premazivanje kalupa

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180°C. Vatrostalnu posudu ili kalup za pitu dobro namažite maslacem.

Trešnje operite, očistite od koštica i peteljki te ih rasporedite po dnu pripremljene posude.

U zdjeli pjenjačom umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok smjesa ne postane pjenasta.

Dodajte brašno i dobro promiješajte kako ne bi ostale grudice.

Postupno, uz neprestano miješanje, ulijevajte mlijeko dok ne dobijete glatku smjesu, sličnu onoj za palačinke.

Prelijte smjesu preko trešanja u kalupu.

Pecite otprilike 35 do 40 minuta, odnosno dok kolač ne dobije lijepu zlatnožutu boju i ne učvrsti se. Poslužite mlako, posuto šećerom u prahu.

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Mrvičasti kolač s trešnjama

Jednostavan, rustikalan i prepun okusa, ovaj kolač spaja sočno voćno punjenje s hrskavom, maslačnom mrvičastom koricom. Idealan je desert za posluživanje uz kuglicu sladoleda od vanilije.

Sastojci:

Za punjenje: 500 g očišćenih trešanja, 2 žlice šećera, 1 žlica gustina (kukuruznog škroba)

500 g očišćenih trešanja, 2 žlice šećera, 1 žlica gustina (kukuruznog škroba) Za mrvičasto tijesto: 150 g glatkog brašna, 100 g hladnog maslaca, 80 g šećera, prstohvat soli

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180°C.

U zdjeli pomiješajte očišćene trešnje sa šećerom i gustinom te ih rasporedite po dnu manje vatrostalne posude.

U drugoj zdjeli pomiješajte brašno, šećer i sol. Dodajte hladni maslac narezan na kockice pa ga prstima utrljavajte u suhe sastojke dok ne dobijete smjesu nalik vlažnim mrvicama.

Mrvičasto tijesto ravnomjerno pospite preko trešanja.

Pecite 30-35 minuta, ili dok površina ne postane zlatnosmeđa i hrskava. Poslužite toplo.

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Sočni brownie s trešnjama

Bogata čokolada i kiselkaste trešnje klasična su kombinacija koja nikad ne razočara. Ovi sočni brownieji tope se u ustima i savršen su izbor za sve ljubitelje čokolade.

Sastojci:

150 g tamne čokolade

120 g maslaca

3 jaja

150 g šećera

100 g glatkog brašna

30 g kakaa u prahu

prstohvat soli

200 g očišćenih trešanja

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 170°C. Četvrtasti kalup (cca 20x20 cm) obložite papirom za pečenje.

Na pari otopite čokoladu i maslac te ostavite da se malo ohladi.

Pjenasto umutite jaja i šećer, pa u smjesu postepeno dodajte ohlađenu čokoladu.

Prosijte brašno, kakao i sol te ih špatulom lagano umiješajte u mokru smjesu.

Na kraju lagano umiješajte očišćene trešnje.

Smjesu izlijte u pripremljeni kalup i pecite 25-30 minuta. Prije rezanja, kolač potpuno ohladite.

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Jednostavan i svestran umak od trešanja

Ovaj umak možete poslužiti uz gotovo sve - od sladoleda i palačinki do pečenog mesa, poput svinjetine ili pačetine, kojima daje savršenu slatko-kiselu notu.

Sastojci:

500 g trešanja

100 ml vode

50 ml bijelog vina (po želji)

40 g šećera

prstohvat cimeta

Priprema: