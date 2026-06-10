Vrijeme je za trešnje: Otkrivamo zašto su zdrave i donosimo sjajne recepte
Stigle su – sočne, slatke i neodoljivo crvene. S prvim toplim danima tržnice i voćnjaci puni su trešanja, voća čija sezona, nažalost, traje vrlo kratko. No osim što su ukusne i osvježavajuće, trešnje kriju i niz dobrobiti za zdravlje. Upravo zato sada je pravo vrijeme da ih češće uvrstite na jelovnik, bilo da ih jedete svježe, dodajete u kolače ili kombinirate sa slanim jelima.
Više od slatkog zalogaja: Nutritivna snaga trešanja
Iako ih najčešće povezujemo s desertima i ljetnim uživanjem, trešnje su zapravo vrlo hranjivo voće. Imaju malo kalorija, a bogate su vlaknima, vitaminima i mineralima. U jednoj šalici očišćenih trešanja nalazi se oko 97 kalorija, tri grama vlakana te vrijedne količine vitamina C, kalija, bakra i mangana. Vitamin C važan je za imunitet i zdravlje kože, dok kalij igra ključnu ulogu u radu mišića, živčanog sustava i održavanju normalnog krvnog tlaka.
Njihova posebna vrijednost krije se u biljnim spojevima koji im daju prepoznatljivu crvenu boju. Riječ je o polifenolima, posebno antocijaninima, snažnim antioksidansima koji pomažu organizmu u borbi protiv oksidativnog stresa. Taj proces povezuje se sa starenjem stanica i razvojem brojnih kroničnih bolesti. Upravo zato prehrana bogata ovim spojevima može imati pozitivan učinak na cjelokupno zdravlje.
Pomoć sportašima i saveznik zdravog srca
Zahvaljujući svojim protuupalnim svojstvima, trešnje su omiljene i među sportašima. Brojna istraživanja pokazala su da proizvodi od trešanja, osobito sok od višnje, mogu pomoći bržem oporavku nakon intenzivne fizičke aktivnosti, smanjiti osjećaj bolova u mišićima i pridonijeti njihovoj boljoj funkciji.
Trešnje su dobre i za zdravlje srca. Kalij pomaže u regulaciji krvnog tlaka, dok antioksidansi štite krvne žile i srce od upalnih procesa i oštećenja. Redovita konzumacija namirnica bogatih polifenolima povezuje se s manjim rizikom od razvoja kardiovaskularnih bolesti.
Zanimljivo je i da se trešnje često spominju u istraživanjima vezanima uz artritis i giht. Njihovo protuupalno djelovanje može pomoći u ublažavanju tegoba povezanih s upalama zglobova, a poznato je i da mogu pridonijeti smanjenju razine mokraćne kiseline u organizmu.
Još jedan razlog više za uživanje u trešnjama krije se u njihovom utjecaju na san. Sadrže melatonin, hormon koji sudjeluje u regulaciji ciklusa spavanja i budnosti, pa mnogi upravo sok od višnje biraju kao prirodnu pomoć za mirniji i kvalitetniji san.
Recepti s trešnjama
Kako biste maksimalno iskoristili sezonu, donosimo vam pet recepata koji slave okus ovog predivnog voća.
Carski drobljenac s trešnjama
Popularni austrijski desert, poznat i kao Kaiserschmarrn, dobiva sočnu ljetnu notu s dodatkom svježih trešanja.
Sastojci:
- četiri jaja
- 250 ml mlijeka
- 150 g glatkog brašna
- jedan vanilin šećer
- prstohvat soli
- dvije žlice šećera
- 50 g maslaca
- 300 g očišćenih trešanja
- šećer u prahu za posipanje
Priprema:
- Odvojite žumanjke od bjelanjaka. Žumanjke, mlijeko, brašno, vanilin šećer i sol pomiješajte u glatku smjesu.
- U drugoj posudi istucite bjelanjke sa šećerom u čvrsti snijeg pa ga lagano umiješajte u smjesu sa žumanjcima.
- U većoj tavi otopite maslac. Izlijte pripremljenu smjesu i po njoj ravnomjerno rasporedite očišćene trešnje.
- Pecite na srednje jakoj vatri dok donja strana ne poprimi zlatnosmeđu boju.
- Pomoću dvije vilice ili kuhače natrgajte tijesto na manje, nepravilne komade.
- Nastavite peći uz povremeno miješanje dok svi komadi ne budu pečeni sa svih strana. Poslužite toplo, obilno posuto šećerom u prahu.
Neodoljivi clafoutis s trešnjama
Ovaj klasični francuski desert iznimno je jednostavan za pripremu, a rezultat je božanstvena kombinacija mekanog, kremastog tijesta i sočnih, pečenih trešanja.
Sastojci:
- 500 g svježih trešanja
- tri jaja
- 60 g šećera
- jedan vanilin šećer
- 70 g glatkog brašna
- 170 ml mlijeka
- maslac za premazivanje kalupa
Priprema:
- Zagrijte pećnicu na 180°C. Vatrostalnu posudu ili kalup za pitu dobro namažite maslacem.
- Trešnje operite, očistite od koštica i peteljki te ih rasporedite po dnu pripremljene posude.
- U zdjeli pjenjačom umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok smjesa ne postane pjenasta.
- Dodajte brašno i dobro promiješajte kako ne bi ostale grudice.
- Postupno, uz neprestano miješanje, ulijevajte mlijeko dok ne dobijete glatku smjesu, sličnu onoj za palačinke.
- Prelijte smjesu preko trešanja u kalupu.
- Pecite otprilike 35 do 40 minuta, odnosno dok kolač ne dobije lijepu zlatnožutu boju i ne učvrsti se. Poslužite mlako, posuto šećerom u prahu.
Mrvičasti kolač s trešnjama
Jednostavan, rustikalan i prepun okusa, ovaj kolač spaja sočno voćno punjenje s hrskavom, maslačnom mrvičastom koricom. Idealan je desert za posluživanje uz kuglicu sladoleda od vanilije.
Sastojci:
- Za punjenje: 500 g očišćenih trešanja, 2 žlice šećera, 1 žlica gustina (kukuruznog škroba)
- Za mrvičasto tijesto: 150 g glatkog brašna, 100 g hladnog maslaca, 80 g šećera, prstohvat soli
Priprema:
- Zagrijte pećnicu na 180°C.
- U zdjeli pomiješajte očišćene trešnje sa šećerom i gustinom te ih rasporedite po dnu manje vatrostalne posude.
- U drugoj zdjeli pomiješajte brašno, šećer i sol. Dodajte hladni maslac narezan na kockice pa ga prstima utrljavajte u suhe sastojke dok ne dobijete smjesu nalik vlažnim mrvicama.
- Mrvičasto tijesto ravnomjerno pospite preko trešanja.
- Pecite 30-35 minuta, ili dok površina ne postane zlatnosmeđa i hrskava. Poslužite toplo.
Sočni brownie s trešnjama
Bogata čokolada i kiselkaste trešnje klasična su kombinacija koja nikad ne razočara. Ovi sočni brownieji tope se u ustima i savršen su izbor za sve ljubitelje čokolade.
Sastojci:
- 150 g tamne čokolade
- 120 g maslaca
- 3 jaja
- 150 g šećera
- 100 g glatkog brašna
- 30 g kakaa u prahu
- prstohvat soli
- 200 g očišćenih trešanja
Priprema:
- Zagrijte pećnicu na 170°C. Četvrtasti kalup (cca 20x20 cm) obložite papirom za pečenje.
- Na pari otopite čokoladu i maslac te ostavite da se malo ohladi.
- Pjenasto umutite jaja i šećer, pa u smjesu postepeno dodajte ohlađenu čokoladu.
- Prosijte brašno, kakao i sol te ih špatulom lagano umiješajte u mokru smjesu.
- Na kraju lagano umiješajte očišćene trešnje.
- Smjesu izlijte u pripremljeni kalup i pecite 25-30 minuta. Prije rezanja, kolač potpuno ohladite.
Jednostavan i svestran umak od trešanja
Ovaj umak možete poslužiti uz gotovo sve - od sladoleda i palačinki do pečenog mesa, poput svinjetine ili pačetine, kojima daje savršenu slatko-kiselu notu.
Sastojci:
- 500 g trešanja
- 100 ml vode
- 50 ml bijelog vina (po želji)
- 40 g šećera
- prstohvat cimeta
Priprema:
- Trešnje operite i očistite od koštica.
- Stavite ih u lonac zajedno s vodom, vinom (ako ga koristite) i šećerom.
- Kuhajte na laganoj vatri oko dvadeset minuta, povremeno miješajući, dok trešnje ne omekšaju i ne puste sok.
- Ako želite glađu teksturu, umak možete kratko usitniti štapnim mikserom.
- Na samom kraju kuhanja dodajte prstohvat cimeta i promiješajte. Umak poslužite topao ili ohlađen.