Prugice su hit ljeta: Petra Meštrić i dame sa špice znaju kako ih nositi

Zagrebačka špica već je zakoračila u ljeto, a jedan uzorak posebno se istaknuo: prugice. Klasične, nenametljive, ali uvijek efektne, ako je suditi po fotografijama koje je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf, vratile su se u velikom stilu i zavladale gradskim kombinacijama.

Najčešće ih viđamo u obliku mornarskih majica, onih vječnih komada koji prizivaju miris mora, lagani povjetarac i bezbrižne dane na suncu. No Zagrepčanke ih ove sezone nose i puno maštovitije. Prugice su se preselile na cekere, lepršave suknje, haljine i lagane ljetne komplete, stvarajući dojam opuštene elegancije koja savršeno pristaje početku toplijih dana.

Za dnevne šetnje centrom biraju se široke pruge, platnene torbe i sandale, dok se za poslovne kombinacije ističu tanke prugice na košuljama. Takvi modeli djeluju profinjeno, uredno i svježe, osobito u kombinaciji s lanenim hlačama, trapericama ravnog kroja ili klasičnim blejzerom. Zagrebačka špica tako je još jednom pokazala da dobar uzorak ne treba puno dodataka. Prugice su dovoljno jednostavne da budu svakodnevne, a dovoljno upečatljive da podignu cijeli outfit. Bilo da dolaze u plavo-bijeloj mornarskoj varijanti, na elegantnoj košulji ili kao detalj na torbi, jasno je: ljeto u Zagrebu počinje u znaku prugica.