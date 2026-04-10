Srušimo mit! Evo kako nositi prugaste uzorke, a da ne izgledate šire

Naučite kako pravilno odabrati prugasti uzorak i uživajte u mornarskom trendu ove sezone. Pruge više nisu tabu - uz prave trikove, mogu laskati vašoj figuri i podići svaki outfit. S nekoliko jednostavnih pravila odabira, svaka žena može nositi pruge i prugice - s lakoćom i stilom

Pruge su jedan od onih vječnih uzoraka koji se svake sezone vraćaju u modu, no mnogi ih se i dalje pribojavaju. Uvriježeno je mišljenje da vodoravne pruge vizualno proširuju figuru, dok je okomite stanjuju. No, što ako je najpoznatije modno pravilo zapravo samo mit? Znanost i savjeti modnih stručnjaka otkrivaju da je istina puno složenija, a ključ laskavog izgleda leži u pametnom odabiru, a ne u slijepom praćenju zastarjelih pravila.

Znanost protiv mode: Neočekivana istina o prugama

Još davne 1867. godine njemački fizičar Hermann von Helmholtz opisao je optičku iluziju koja baca potpuno novo svjetlo na prugaste uzorke. Helmholtz je primijetio da kvadrat ispunjen vodoravnim linijama našem oku djeluje viši i uži od identičnog kvadrata ispunjenog okomitim linijama. Taj fenomen, poznat kao Helmholtzova iluzija, sugerira da bi vodoravne pruge zapravo trebale izduživati figuru.

Novija istraživanja, poput onog koje su proveli Peter Thompson i Kyriaki Mikellidou, ne samo da su potvrdila ovu iluziju, već su je testirala i na 3D modelima ljudskog tijela. Njihovi eksperimenti pokazali su zapanjujuće rezultate: lutka odjevena u majicu s vodoravnim prugama morala je biti gotovo 11 posto šira da bi je promatrači doživjeli jednako širokom kao lutku u okomitim prugama. Drugim riječima, vodoravne pruge imale su relativni učinak stanjivanja u usporedbi s okomitima, koje su figuru činile vizualno širom.

Zašto onda modni savjeti govore suprotno

Unatoč znanstvenim dokazima, modni svijet se uglavnom drži pravila da okomite pruge izdužuju. Argument stilista je da ljudsko tijelo nije ravna, dvodimenzionalna ploha poput kvadrata. Naše tijelo ima obline, a okomite linije tjeraju promatračevo oko da se kreće gore-dolje, stvarajući dojam visine i vitkosti. S druge strane, smatra se da vodoravne pruge mogu "presjeći" figuru na najširim dijelovima, poput bokova ili prsa, i tako stvoriti dojam dodatne širine.

Istina je vjerojatno negdje između. Dok znanost potvrđuje temeljni princip optičke varke, na trodimenzionalnom tijelu u pokretu ulogu igraju i kroj odjeće, vrsta tkanine, širina pruga te njihov raspored. Stoga, umjesto da se slijepo držimo jednog pravila, ključ je u strateškom pristupu.

Ključ je u strateškom odabiru

Nije svaka pruga ista, a pravilan odabir može drastično promijeniti konačni dojam. Umjesto da brinete jesu li linije vodoravne ili okomite, obratite pozornost na sljedeće detalje.

Debljina, gustoća i kontrast linija

Široke pruge, osobito one visokog kontrasta poput crno-bijelih, privlače najviše pažnje i vizualno povećavaju površinu koju prekrivaju. Zbog toga se preporučuju za dijelove tijela kojima želite dodati volumen. Suprotno tome, tanke i gusto raspoređene pruge djeluju neutralnije i suptilnije te stvaraju dojam vitkije linije. Također, pruge na tamnoj podlozi općenito djeluju laskavije od onih na svijetloj, jer tamna boja vizualno sužava.

Prilagodite pruge tipu građe

Najvažnije pravilo je koristiti pruge kako biste stvorili vizualnu ravnotežu. Ako imate kruškoliku građu s naglašenim bokovima, majica s vodoravnim prugama na gornjem dijelu tijela vizualno će proširiti ramena i stvoriti skladniju siluetu pješčanog sata. Ženama jabukaste građe, s naglaskom na području trbuha, bolje će pristajati okomite ili dijagonalne pruge koje izdužuju torzo. Sitnijim ženama preporučuju se tanke okomite pruge koje će im vizualno dodati visinu.

Moć dijagonalnih pruga i pametnih kombinacija

Ako ste i dalje nesigurni, dijagonalne pruge su najsigurniji izbor. One se smatraju univerzalno laskavima jer režu figuru pod kutom i zbunjuju oko, uspješno prikrivajući eventualne kritične zone. Uz to, kombiniranje prugastog komada s jednobojnom odjećom provjerena je formula za uspjeh. Primjerice, prugasta majica u kombinaciji s tamnim hlačama visokog struka naglasit će struk i izdužiti noge, bez obzira na smjer pruga na majici.

Strah od pruga, posebice onih vodoravnih, duboko je ukorijenjen, ali temelji se na pogrešnom tumačenju vizualne percepcije. Umjesto izbjegavanja, iskoristite njihovu moć za naglašavanje svojih aduta i stvaranje vizualne harmonije. Eksperimentirajte s različitim širinama, bojama i krojevima i pronađite kombinaciju koja najbolje odgovara upravo vašoj figuri.