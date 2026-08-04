Horoskop za srijedu: Ovnovi ne smiju popustiti, slobodni škorpioni mogu se prepustiti

Ova srijeda djeluje kao most između introspektivne energije početka kolovoza i dramatičnih promjena koje slijede. Ključ je u strpljenju i svijesti da su sitne dnevne turbulencije tek uvod u značajnije životne pomake koje donose pomrčine i novi planetarni ciklusi

Ovan

LJUBAV: U partnerskim odnosima moguća je bura. Promjene koje se događaju među vama zahtijevaju iskrenost, a ne povlačenje. Ne zaboravite, već sutra Venera ulazi u vaše polje partnerstva, donoseći priliku za sklad. Slobodni će uživati u osjećaju neovisnosti, no ne zatvarajte vrata novim poznanstvima. POSAO: Energija Sunca i Jupitera u Lavu daje vam hrabrost da se izborite za svoju poziciju. Danas je dan kada ne smijete popustiti pred pritiscima ili dopustiti da vas zasjene oni s manje znanja. Vaša inicijativa bit će ključna, a samopouzdanje će vam otvoriti vrata. ZDRAVLJE&SAVJET: Pripazite na imunitet i čuvajte se prehlade. Povećana napetost u obiteljskom okruženju nakon 11. kolovoza, kada Mars uđe u Raka, zahtijevat će od vas da sačuvate energiju.

Bik

LJUBAV: Danas se možete osloniti na partnera, čija će vam podrška značiti više nego inače. Slobodne Bikove zbunjuje osoba koja ih istovremeno privlači i odbija. Dajte priliku vremenu da pokaže pravo lice tog odnosa. Mjesec u vašem znaku čini vas emotivnijima. POSAO: Savjet iskusnijeg kolege mogao bi biti zlata vrijedan. Ne ustručavajte se zatražiti pomoć kako biste poboljšali svoj položaj. Financijska situacija se polako stabilizira, no ovo nije vrijeme za nepromišljene troškove. Ostanite fokusirani na dugoročne ciljeve. ZDRAVLJE&SAVJET: Venera u Vagi od sutra naglašava važnost zdravih navika. Počnite već danas izbjegavanjem teške i kalorične hrane. Potreban vam je odmor od tuđih očekivanja.

Blizanci

LJUBAV: Ako osjećate da je partner odsutan, otvoren razgovor jedino je rješenje. Pretpostavke mogu samo pogoršati situaciju. Slobodnima je zajamčen dobar provod u krugu starih prijatelja, gdje bi mogla zaiskriti i neočekivana romansa, pogotovo jer Venera uskoro ulazi u vaše polje ljubavi. POSAO: Mars je još uvijek u vašem znaku, što donosi nestrpljenje. Oprezno s novim poslovima čija isplativost nije sigurna. Držite se provjerenih projekata i izbjegavajte rizik. Vaša sposobnost komunikacije danas dolazi do izražaja, ali koristite je za pojašnjavanje, a ne za ulazak u sukobe. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je manja iscrpljenost. Ne rasipajte energiju na nebitne stvari i ljude. Usporite tempo prije nego što vas tijelo na to prisili.

Rak

LJUBAV: Izbjegavajte svađe zbog sitnica. Vaša preosjetljivost danas je naglašena i lako možete krivo protumačiti partnerove riječi. Slobodnima se smiješi novo poznanstvo koje bi moglo probuditi duboke osjećaje. Budite otvoreni za ljubav. POSAO: Strpljenje je ključ. Prilike koje čekate pojavit će se uskoro, no forsiranje bilo čega danas može biti kontraproduktivno. Pripremite se za 11. kolovoz, kada Mars ulazi u vaš znak i donosi vam val energije i inicijative. Do tada, planirajte u tišini. ZDRAVLJE&SAVJET: Povedite više računa u prometu. Vaša koncentracija je smanjena, stoga budite maksimalno oprezni, bilo da vozite ili pješačite.

Lav

LJUBAV: Vaša velikodušnost danas može učiniti čuda. Mali znak pažnje ili neočekivani kompliment popravit će partnerovo raspoloženje i unijeti toplinu u odnos. Slobodni Lavovi, izbjegavajte dramu ako stvari ne idu idealno. Vaše vrijeme tek dolazi s pomrčinom Sunca u vašem znaku 12. kolovoza. POSAO: Sunce i Jupiter u vašem znaku donose vam prilike za uspjeh i priznanje. Danas je moguć manji, ali značajan financijski dobitak. Iskoristite svoj prirodni šarm u pregovorima, vaša pojava danas ostavlja snažan dojam. ZDRAVLJE&SAVJET: Mogući su manji problemi s krvnim tlakom. Izbjegavajte stresne situacije i pronađite vremena za opuštanje. Vi ste u centru pažnje ovog mjeseca, pa se pobrinite da blistate i iznutra.

Djevica

LJUBAV: Osjećate se sigurno i voljeno pored partnera, pa je dan idealan za zajednički izlazak. Slobodnima se otvara prilika za romantičan susret. Ne čekajte da druga strana napravi prvi korak, preuzmite inicijativu. Venera sutra napušta vaš znak, iskoristite njezin zadnji dan. POSAO: Ne prepuštajte ništa slučaju. Dan zahtijeva maksimalnu organizaciju i pažnju na detalje. Izbjegavajte nepredviđene situacije koliko god je to moguće. Vaša analitičnost danas je vaša najveća snaga. Krajem mjeseca Sunce i Merkur ulaze u vaš znak, donoseći jasnoću. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećaj iscrpljenosti može biti posljedica jednolične prehrane. Unesite više svježih namirnica i vitamina u svoj jelovnik. Obratite pozornost na signale koje vam tijelo šalje.

Vaga

LJUBAV: Ako je partner po prirodi neodgovoran, danas bi to moglo dovesti do veće napetosti. Postavite jasne granice. Slobodne Vage mogle bi saznati da se netko raspituje za vas. Pripremite se, jer sutra vaš vladar Venera ulazi u vaš znak, započinjući jedno od najprivlačnijih razdoblja godine. POSAO: Budite oprezniji pri trošenju novca. Neočekivani izdatak mogao bi poremetiti vaše planove. Fokusirajte se na završavanje postojećih obveza umjesto na pokretanje novih. Mars će uskoro aktivirati vaše polje karijere, pa čuvajte energiju za tada. ZDRAVLJE&SAVJET: Kvalitetan san je prioritet. Nedostatak odmora može pojačati nervozu i smanjiti vašu produktivnost. Priuštite si mirnu večer.

Škorpion

LJUBAV: Porast strasti unosi novu dinamiku u vašu vezu. Prepustite se i uživajte u intenzivnim trenucima s partnerom. Slobodni Škorpioni bit će usredotočeni na osobu koja ih snažno fizički privlači. Moguć je korak prema zbližavanju. POSAO: Povoljan je dan za unapređenje poslovnog poznanstva. Neformalan razgovor ili ručak s kolegom ili suradnikom može se pokazati vrlo korisnim za buduće projekte. Pomrčina Sunca 12. kolovoza aktivirat će vaše polje karijere, stoga gradite temelje za napredak. ZDRAVLJE&SAVJET: Priuštite si neki vid rekreacije. Fizička aktivnost pomoći će vam da oslobodite višak nakupljene energije i stresa.

Strijelac

LJUBAV: Moguće je da član šire obitelji negativno utječe na vašeg partnera, što može stvoriti probleme u vašem odnosu. Pokušajte zaštititi svoju vezu od vanjskih utjecaja. Slobodni, izbjegavajte osobe koje u vama vide samo osobnu korist. Vjerujte svojoj intuiciji. POSAO: Bez jasne vizije i plana, teško ćete ostvariti ciljeve. Danas je dan za strategiju, a ne za improvizaciju. Zapišite svoje ideje i razradite korake. Sunce u Lavu podržava vaše velike ambicije, ali zahtijeva i konkretan napor. ZDRAVLJE&SAVJET: Povećajte unos tekućine. Dehidracija može uzrokovati glavobolje i pad energije. Nosite bočicu vode sa sobom tijekom cijelog dana.

Jarac

LJUBAV: Vaš prijedlog za zajedničko provođenje vremena oduševit će partnera. Kreativnost u ljubavi danas se isplati. Slobodnim Jarcima večer obećava ugodno druženje i dobru zabavu u opuštenoj atmosferi. Ne odbijajte pozive. POSAO: Imate podršku okoline za realizaciju svojih zamisli. Sada je vrijeme da predstavite projekt o kojem dugo razmišljate. Ljudi će prepoznati vašu stručnost i predanost. Mars će uskoro ući u vaše polje partnerstva, što će intenzivirati i poslovne odnose. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate se dobro i puni ste energije. Nema većih tegoba na vidiku. Iskoristite dan za aktivnosti koje vas vesele i ispunjavaju.

Vodenjak

LJUBAV: Zajedničke aktivnosti s partnerom pomoći će vam da zaboravite na prethodne nesporazume i ponovno se povežete. Slobodni koji su zaokupljeni jednom osobom mogli bi osjetiti frustraciju ako se situacija ne razvija željenim tempom. Strpljenje je ključno. POSAO: Financijska situacija se stabilizira, stoga prestanite brinuti. Fokusirajte se na posao, a rješenja za novčane probleme pojavit će se sama od sebe. Pomrčina Sunca 12. kolovoza u vašem polju partnerstva donosi nove ugovore i suradnje. ZDRAVLJE&SAVJET: Obratite više pažnje na svoje emocije. Potiskivanje osjećaja može se negativno odraziti na vaše fizičko zdravlje. Pronađite zdrav ispušni ventil.

Ribe

LJUBAV: Vaša misterioznost danas je posebno privlačna partneru, no pazite da ne pretjerate i ne stvorite distancu. Slobodnim Ribama večer donosi porast raspoloženja i priliku za flert. Mars će uskoro ući u vaše polje ljubavi, pojačavajući strasti. POSAO: Moguć je neočekivani novčani dobitak preko prijatelja ili rođaka. Budite otvoreni za prijedloge koji dolaze iz vašeg bliskog okruženja. Pomrčina Mjeseca krajem mjeseca u vašem znaku donijet će veliko emocionalno rasterećenje i jasnoću. ZDRAVLJE&SAVJET: Čuvajte se infekcija. Pripazite na higijenu, posebno na javnim mjestima poput bazena. Vaš imunitet je danas nešto osjetljiviji.

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