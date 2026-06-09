Kad temperature porastu, ove haljine postaju najbolji izbor za posao

Tijekom ljetnih vrućina malo koji komad odjeće može konkurirati laganoj i prozračnoj haljini. Osim što pružaju maksimalnu udobnost, midi i maksi modeli od pamuka, lana i viskoze izgledaju elegantno te se bez problema uklapaju i u poslovne kombinacije

Ljetne vrućine mijenjaju način na koji se odijevamo, a pronalazak odjeće koja je istovremeno ugodna, prozračna i dovoljno elegantna za ured često nije jednostavan zadatak. Upravo zato haljine tijekom toplijih mjeseci postaju jedan od najpraktičnijih komada u garderobi. Udobne su, lako se kombiniraju i uz nekoliko pažljivo odabranih dodataka bez problema se uklapaju i u poslovni dress code.

Haljina kao najjednostavnije rješenje za vruće dane

Kada temperature porastu, slojevito odijevanje postaje sve manje privlačno. Lagana haljina tada se nameće kao idealan izbor jer pruža osjećaj udobnosti tijekom cijelog dana, a pritom izgleda dotjerano i dovoljno profesionalno.

Posebno su popularni midi i maksi modeli koji spajaju eleganciju i praktičnost. Takve siluete djeluju sofisticirano, prikladne su za različita radna okruženja te se lako prilagođavaju dnevnim i večernjim obavezama.

Prozračni materijali u prvom planu

Kod odabira ljetne haljine ključnu ulogu imaju materijali. Pamuk, lan i viskoza među najpoželjnijim su opcijama jer omogućuju koži da diše i pružaju osjećaj svježine čak i tijekom onih najtoplijih dana.

Osim što su ugodni za nošenje, ovi materijali daju haljinama opušten, ali i profinjen izgled. Lepršavi krojevi dodatno naglašavaju lakoću i stvaraju elegantnu siluetu bez osjećaja stezanja ili nelagode.

Neutralne nijanse koje uvijek izgledaju chic

Kada je riječ o poslovnim kombinacijama, neutralna paleta boja i dalje je najsigurniji izbor. Bijela, crna, nijansa pijeska, bež tonovi i kaki zelena lako se kombiniraju s postojećom garderobom te ostavljaju dojam nenametljive elegancije.

Takve haljine možete nositi uz ravne sandale, mokasine, slingback cipele ili minimalističke tenisice, ovisno o poslovnom okruženju i osobnom stilu.

High street modeli koji izgledaju luksuzno

Ovosezonska ponuda high street brendova donosi pregršt modela koji izgledaju znatno skuplje nego što jesu. Posebno se ističu Zara, Massimo Dutti i COS, čije kolekcije obiluju prozračnim lanenim haljinama, minimalističkim krojevima i bezvremenskim modelima u neutralnim tonovima.

Od jednostavnih košulja-haljina do elegantnih midi i maksi krojeva bez rukava, izbor je doista velik, a mnogi modeli savršeno odgovaraju i poslovnim i ležernijim prilikama. U nastavku donosimo favorite iz aktualne high street ponude koji će se bez problema uklopiti u vašu ljetnu poslovnu garderobu.

H&M - 34,99 €

H&M - 39,99 €

COS - 149 €

COS - 89 €

COS - 129 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 45,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 49,95 €