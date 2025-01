Znaš li što je 'suhi siječanj'? Evo zašto krenut u ovaj izazov

Sigurno si tijekom prosinca uživala u obilju hrane i pića. Advent, božićne zabave, druženja s prijateljima i obitelji te doček Nove godine savršena su prilika za slavlje, ali često uključuju i malo pretjerivanja, pogotovo s hranom i alkoholom. U tom blagdanskom razdoblju rijetko razmišljamo o umjerenosti ili zdravlju jer nas nosi atmosfera i posebna čarolija prosinca. No, sada je pravo vrijeme za novi početak. Siječanj je idealan trenutak za osvježenje, a izazov poput „Dry January“ može ti pomoći da se osjećaš bolje i započneš godinu zdravije, bez alkohola i s više energije za nove ciljeve.

Sve više poznatih osoba odlučuje ne samo prihvatiti izazov "suhog siječnja", već potpuno prestati konzumirati alkohol, često zbog društvenih pritisaka ili problema s ovisnošću. Rihanna je ovog tjedna otkrila da nije popila nijednu kap alkohola već godinu dana. "Nova godina, nova ja," napisala je na Instagramu.

Zvijezda Spider-Mana, Tom Holland, tijekom svog "suhog siječnja" shvatio je da ima "mali problem s alkoholom". Taj ga je uvid potaknuo da pokrene vlastitu tvrtku za proizvodnju bezalkoholnog piva, Bero. Također, vozač Formule 1 Lewis Hamilton također je objavio da je prestao piti alkohol i kreirao prvu bezalkoholnu tekilu.

Što je Dry January?

Nije ni čudo što je siječanj postao mjesec kada mnogi odlučuju unijeti mir i promjene u svoje živote, uključujući različite vrste detoksa. Dok su praznici obilježeni hranom i pićem, siječanj često postaje vrijeme za novi početak. Ovo je savršen trenutak da se odrekneš alkohola i isprobaš ono što Britanci zovu "suhi siječanj" (Dry January) – izazov u kojem se mjesec dana potpuno izbjegava alkohol. "Suhi siječanj" je započeo kao inicijativa Alcohol Change UK, britanske dobrotvorne organizacije. Sve u svrhu da se izbjegne mamurluk, smanji struk i uštedi novac.

Zašto Dry January?

"Konstantno ispijanje velikih količina alkohola može značajno utjecati na organizam, a sudjelovanje u ovakvom izazovu odličan je način da započneš godinu sa zdravijim navikama", objašnjava Taylor Remington, osnivač i direktor Impact Recovery Center. Remington napominje da potpuno izbacivanje alkohola može ljudima pomoći da imaju više energije, ali i da su fokusiraniji.

Nove navike

Nakon burnog prosinca i najčešće neumjerenom uživanju u hrani i piću najbolje je napraviti određeni rez i osvježiti navike. Ljudi koji imaju problem zbog svakodnevnog ispijanja alkohola ili se boje da ima negativan utjecaj na zdravlje mogu se odlučiti za apstinenciju u trajanju od mjesec dana. "Suhi siječanj može biti odličan način da se prekinu navike konzumiranju alkohola i odvikne se od loših navika", kaže Remington.

Vježbanje umjerenosti

Možda ne znaš, ali konzumacija čak i jednog alkoholnog pića dnevno može povećati rizik od razvoja određenih vrsta raka. No ako se ne želiš potpuno odreći alkohola "suhi siječanj" ti može pomoći da svladaš vještinu umjerenosti. "Ljudi koji sudjeluju u ovom izazovu nauče važnost postavljanja granica kada se radi o ispijanju alkohola", objašnjava Remington. U tom procesu možeš otkriti nove zdrave napitke i neke nove okuse koji ne sadrže alkohol.

Štednja novca

Sigurna si primijetila u izlascima da kada se ispijaju alkohola pića potrošiš puno više novaca. Potrošnja raste tijekom blagdana i troši se puno više nego u drugim mjesecima. "Suhi siječanj' odlična je prilika da uštediš novac. Mnogi ljudi otkriju da odricanje od alkohola tijekom siječnja znači velike uštede u mjesečnom budžetu bez da su promijenili bilo što u svom životnom stilu.

Kvalitetniji i dulji san

Ako si ikada zaspala nakon nekoliko alkoholnih pića vjerojatno si se budila tijekom noći, a to nije slučajno. "Alkohol ima sedativni učinak i može opustiti i uspavati, ali alkohol također uzrokuje lošu kvalitetu sna i smanjuje vrijeme spavanja", objašnjavaju na strancima Sleep Foundation. Ljudi koji imaju problem s alkoholom često pate od nesanice, a puno je učestalija i apneja. Pauza od alkohola može povećati kvalitetu sna, mnogi će ljudi otkriti kako bolje i dulje spavaju nakon što su se odrekli alkohola.

Foto: Shutterstock

Smanjivanje rizika od razvoja bolesti

Alkohol ima negativan utjecaj na zdravlje i to na vrlo različite načine. Samo mala količina alkohola može povećati rizik od bolesti srca, a istraživanja su pokazala da utječe na mozak i povećava rizik od razvoja depresije i anksioznosti. Čak ispijanje i manjih količina alkohola povećava rizik od raka jednjaka, želuca i debelog crijeva, a popis je velik. "Ovaj izazov može ti pomoći da smanjiš rizik od razvoja bolesti koje su povezane s konzumacijom alkohola", objašnjava Remington.

Gubitak kilograma i smanjeni apetit

Ako eliminiraš alkohol, ono što možeš očekivati jest gubitak kilograma, a najlakši način za mršavljenje je izbacivanje tekućih kalorija koje imaju minimalnu hranjivu vrijednost, a to je alkohol. Alkohol može negativno utjecati na metabolizam, na primjer, ometajući sposobnost jetre da prerađuje masnoću. Možda ćeš primijetiti i da se osjećaš manje gladno ako prestaneš konzumirati alkohol. Postoje istraživanja koja sugeriraju da alkohol može pojačati hormone u mozgu koji reguliraju apetit.

Ljepša koža

Dermatologinja Samantha Ellis podijelila je za POPSUGAR da konzumacija alkohola ne mora nužno dovesti do pogoršanja zdravlja ili izgleda kože kod onih koji nemaju temeljne kožne bolesti, iako znamo da alkohol može dehidrirati kožu. Također je napomenula da prekomjerno pijenje "može utjecati na više organskih sustava, uključujući kožu. To može dovesti do izgleda proširenih i ispucalih krvnih žila na površini kože i pogoršanja kroničnih kožnih bolesti poput psorijaze, ekcema i rozaceje".

Poboljšano mentalno zdravlje

Umjerena količina alkohola sasvim je u redu za mentalno zdravlje, a u nekim je istraživanjima povezana i s porastom sreće. Međutim, kada konzumiranje alkohola postane učestalije, ono je između ostalog povezano s tjeskobom, depresijom, smanjenom energijom, razdražljivošću i poteškoćama u koncentraciji, a to može utjecati na čovjekove odnose i životne odgovornosti.