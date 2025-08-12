Horoskop za srijedu: Jarčevi zanemarite tračeve, ribe nemaju prepreka

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu srijedu

Ovan

LJUBAV: Bez obzira na to što vam u ljubavi ne cvjetaju ruže, danas ćete naći razloga i za smijeh i za nadu. Bit ćete vrlo konstruktivni. POSAO: Pred vama je dan kad će vam mnoga vrata biti otvorena. Važno je samo da se pokažete u pravom svijetlu. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite otvoreni za nove ideje.

Bik

LJUBAV: Vaša mašta i zanimljive ideje spašavat će vas od ljubavne letargije u kojoj se trenutačno nalazite. POSAO: Možete napredovati, ali svoje poslovne ciljeve trebate podesiti na razinu realnosti. Poradite na tome. ZDRAVLJE&SAVJET: Izdržite napor.

Blizanci

LJUBAV: Odnosi s ljudima oko vas bit će pozitivni, ali vam neće donositi unutrašnje emotivno zadovoljstvo. POSAO: Danas biste mogli postići najviše tako da surađujete s drugima. U slučaju da radite sami, moguće su greške. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte ljudima.

Rak

LJUBAV: Vaša komunikacija s osobama suprotnog spola bit će ugodna, a vi iskreni. To su dobri aduti da vaše udvaranje bude prihvaćeno. POSAO: Dan je vrlo povoljan za građenje novih financijskih planova u suradnji s kolegama. Dogovorit ćete se. ZDRAVLJE&SAVJET: Prolazni problemi.

Lav

LJUBAV: Uklopit ćete se u svakodnevicu bez mnogo razmišljanja. Navike osobe s kojom ste u vezi prihvaćat ćete bez komentara. POSAO: Trudit ćete se surađivati i biti diplomat. Uspjet ćete različite suradnike staviti u zajednički okvir. ZDRAVLJE&SAVJET: Naspavajte se.

Djevica

LJUBAV: Povezat ćete svoje društvo s voljenom osobom. Situacija će biti konstruktivna, a zadovoljni svi oko vas. POSAO: Kontakti će se proširiti, a vi dobiti priliku prezentirati neke svoje inventivne ideje. Uspjet ćete. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pijte koktele.

Vaga

LJUBAV: Već vam ide na živce što nemate kontrolu nad svim što mislite da treba. Ipak, provod će biti dobar, pa ne dramite. POSAO: Morat ćete poraditi na usuglašavanju različitih stavova. Poslužite se profesionalnim argumentima. ZDRAVLJE&SAVJET: Odmarajte se.

Škorpion

LJUBAV: Ako se usredotočite na one najsuptilinije razine u odnosu s voljenom osobom, pred vama će se otvoriti nove mogućnosti. POSAO: Ne srljajte izvesti nešto pod svaku cijenu, jer će sve ispasti daleko bolje ako prvo pažljivo sagledate sitnice. ZDRAVLJE&SAVJET: Strpljen, spašen.

Strijelac

LJUBAV: U dobrom društvu bliskih ljudi nastavit ćete udvarati ili će udvarati vama. Bit će zabavno i malo provokativno. POSAO: Danas ćete napokon naći zajednički jezik s nadređenima. Složit ćete se oko teme koja je dugo bila kamen spoticanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Ojačajte svoju muskulaturu.

Jarac

LJUBAV: Pred vama je jedan obećavajući ljubavni dan. Pazite samo da ljubav više pokazujete djelima, a manje riječima. POSAO: Trudit ćete se preuzeti kontrolu nad dijelom posla koji su vam predložili šefovi. Najviše zato što im ne vjerujete u potpunosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite tračeve.

Vodenjak

LJUBAV: Ni danas nećete moći učiniti neki veći pomak u odnosima, ali malim koracima sve će ići na bolje. Budite skromniji. POSAO: Poslovi će vam se razvijati uglavnom dobro, no najviše zbog toga što će ljudi oko vas zapeti više nego vi sami. ZDRAVLJE&SAVJET: Nedostaje vam discipline.

Ribe

LJUBAV: Vaša pozitivna ljubavna faza nastavit će se i danas. Ako izađete, nećete pogriješiti, kao ni ako nekog pozovete doma. POSAO: Zaposleni u pedagogiji ili sportu danas će jednu fazu svog rada uspješno privesti kraju. Svi ostali radit će dobro. ZDRAVLJE&SAVJET: Nema prepreka.

