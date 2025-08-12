Najljepše glamping destinacije u Hrvatskoj za nezaboravan odmor

Hrvatska, sa svojim raznolikim krajolicima – od idilične obale i otoka do mirnih kontinentalnih oaza – nudi sve više glamping destinacija koje oduševljavaju domaće i strane goste

Glamping ili glamurozno kampiranje posljednjih godina je postao jedan od najpoželjnijih načina odmora, spajajući udobnost luksuznog smještaja s čarima boravka u prirodi. Hrvatska, sa svojim raznolikim krajolicima – od idilične obale i otoka do mirnih kontinentalnih oaza – nudi sve više glamping destinacija koje oduševljavaju domaće i strane goste.

Bilo da tražiš romantičan bijeg, obiteljski odmor ili opuštanje uz more, hrvatski glamping resorti pružaju nezaboravno iskustvo u kojem priroda i luksuz idu ruku pod ruku.

Glamping u Hrvatskoj

Za razliku od tradicionalnog kampiranja, glamping kućice su posebni objekti unutar glamping kampova koje su napravljene za doživljaj kampiranja, ali sa strujom i internetom. Ovakvi kampovi često imaju bazene, a nude i usluge poput doručka ili najma bicikala. Glamping je tako iz svjetskog trenda došao i u Hrvatsku gdje postoji hrpa kampova. Od kontinentalne Hrvatske pa do Istre i Dalmacije, u nastavku izdvajamo neke od najboljih glamping destinacija.

Glamping Istra

Istra, najveći hrvatski poluotok, predvodnica je glamping ponude. Ovdje se mediteranski šarm, slikoviti gradići i vrhunska gastronomija stapaju s inovativnim i luksuznim smještajem u prirodi.

Maistra Camping Amarin Mobile homes, Rovinj

Maistra Camping nudi udoban smještaj u mobilnim kućicama s potpuno opremljenim kuhinjama i terasama. Gostima su na raspolaganju vanjski bazen, restoran, bar i besplatan WiFi. Kamp se nalazi u blizini plaže Borik i naturističke plaže Punta Križa, a nudi i razne aktivnosti za djecu kao i besplatne ležaljke na plaži.

Arena One 99 Glamping, Medulin

Arena One 99 u Medulinu nudi luksuzne klimatizirane glamping šatore uz Jadransko more, s terasama, modernim sadržajima i besplatnim WiFi-jem. Gosti mogu uživati u vanjskom wellness centru s saunama, masažama i jogom te u restoranima i barovima na plaži. Objekt nudi najam bicikala, a Pula je udaljena 10 km.

Arena Stoja Camping Homes, Pula

Kamp Arena Stoja smješten je na poluotoku Stoja, nekoliko minuta hoda od mora, te nudi mobilne kućice s terasom, restoran, bar i minimarket. Okružen borovom šumom, idealan je za opuštanje, plivanje i ronjenje, a gostima su dostupne i aktivnosti poput košarke, odbojke i jedrenja. Kamp je udaljen 3 km od centra Pule, a osoblje može pomoći s organizacijom izleta i sportskih aktivnosti.

Camping Homes Mon Perin, Bale

Mon Perin nudi smještaj uz more s 9,5 km obale, od udobnih kamp kućica do luksuznih glamping vila s privatnim bazenima i jacuzzijima. Gosti mogu uživati u Palo Water Parku, wellness centru, vodenim sportovima i panoramskoj vožnji kroz kamp. Idealno za ljubitelje prirode i avanture, resort je smješten 19 km od Rovinja.

Polidor Camping Resort, Poreč

Polidor Camping Resort smješten je blizu Bijele uvale, između Funtane i Poreča, te nudi besplatan WiFi, roštilj, restoran i bar. Gosti mogu uživati u prijevozu do plaže, vodenim parkovima i aktivnostima poput jahanja i biciklizma.

Floria Glamping Garden, Labin

Floria Glamping Garden u Labinu nudi luksuzno kampiranje s pogledom na vrt, vanjskim bazenom, terasom i barom. Gosti mogu uživati u udobnim klimatiziranim šatorima, besplatnom WiFi-ju i doručku po izboru. Dostupni su i najam bicikala te besplatan parking.

Glamping Dalmacija

Razvedena obala, tirkizne uvale i tisuće otoka čine Dalmaciju savršenom pozornicom za glamping. Od osamljenih otoka do živahnih obiteljskih resorta, ovdje svatko može pronaći svoj komadić raja.

Falkensteiner Premium Mobile Homes and Camping, Zadar

Falkensteiner Premium Mobile Homes nudi luksuzni kamping uz plažu s mobilnim kućicama, drvenim i standardnim šatorima. Gosti mogu uživati u spa centru, vanjskom bazenu i restoranu s mediteranskim specijalitetima. Povijesna jezgra Zadra udaljena je svega 3 km.

Aminess Avalona Glamping Villas & Holiday Homes, Povljana

Aminess Avalona u Povljani nudi luksuzni glamping s pogledom na more, sezonskim bazenom, restoranom i barom. Gosti mogu uživati u potpuno opremljenim vilama, sauni, fitness centru i vodenom parku, a za najmlađe tu su dječji klub i igralište. Posebno se ističu ljubazno osoblje, mirna lokacija i bogati sadržaji za obitelji.

Dionis Camping, Zaton

Dionis Camping nudi udoban smještaj s restoranom, sezonskim bazenom, vrtom i terasom, uz besplatan WiFi i parkiralište. Gosti mogu birati između klimatiziranih jedinica, a neke uključuju kuhinju. Tu su i prostrane sobe, ljubazno osoblje kao druge pogodnosti.

Maris Villas, Žaborić

Maris Villas nudi udoban smještaj s vrtom, barom i restoranom, na kratkoj udaljenosti od plaže Jasenova. Gosti mogu uživati u klimatiziranim vilama s balkonom, potpuno opremljenom kuhinjom i besplatnim WiFi-jem. Posebno su pohvaljeni čistoća, blizina mora i mirna atmosfera idealna za obitelji.

Obonjan Island Glamping Resort, Šibenik

Zamisli odmor na otoku rezerviranom samo za tebe. Obonjan, smješten u šibenskom arhipelagu, nudi upravo to. Moderni šatori i kućice, programi posvećeni wellnessu i glazbi te potpuni mir čine ga jedinstvenom oazom za odrasle.

Boutique Camping Bunja, Brač

Smješten na otoku Braču, ovaj butik kamp iznimno je popularan među parovima. Intimna atmosfera, predivan pogled na more i besprijekorno uređene kućice garantiraju romantičan i opuštajući odmor.

Plage Cachée, Hvar

U prijevodu "skrivena plaža", ovaj dragulj u Vrboskoj na Hvaru opravdava svoje ime. Smješten u šumi, s boho i rustikalno uređenim šatorima, nudi potpunu privatnost i čaroban pogled na more.

Gastro Glamping Resort Fešta, Kornati

Na otoku Žutu, u srcu Nacionalnog parka Kornati, nalazi se ovaj jedinstveni resort. Spaja vrhunsku gastronomiju, po kojoj je restoran Fešta poznat, s luksuznim šatorima s pogledom na more. Ovo je doživljaj za sva osjetila.

Glamping kontinentalna Hrvatska

Dok obala privlači suncem i morem, unutrašnjost Hrvatske nudi mir, svježinu i jedinstvene glamping koncepte u blizini rijeka, jezera i nacionalnih parkova.

Plitvice Holiday Resort, Grabovac

Doživi bajku spavajući u kućicama podignutim u krošnjama drveća ili onima uz samo jezero. Ovaj resort, smješten u neposrednoj blizini Nacionalnog parka Plitvička jezera, nudi nezaboravno iskustvo koje spaja prirodne ljepote i vrhunsku udobnost.

Camping Sretanwolf, Bosiljevo

U srcu Karlovačke županije, ovaj mali, ekološki osviješten kamp nudi mir i tišinu uz rijeku. Prostrani šatori za do šest osoba, privatne kupaonice i činjenica da je pet-friendly čine ga idealnim za sve koji traže autentičan odmor u prirodi.

Glamping Vila Trilogy, Štrigova

U srcu međimurske vinske ceste, ova destinacija nudi moderno uređene i prostrane Lotus Belle šatore. Svaki šator ima privatnu terasu, a na raspolaganju su ti i zajednička kuhinja te bazen s predivnim pogledom na zelene brežuljke.

Bilo da sanjaš o buđenju uz šum valova u Istri, pogledu na zvjezdano nebo iznad Kornata ili miru kontinentalnih šuma, hrvatska glamping scena nudi iskustvo po tvojoj mjeri. Vrijeme je da spakiraš kofere i prepustiš se čarima luksuznog boravka u prirodi.