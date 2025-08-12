Zaboravi burgundy jer omiljeni brend otkriva novu it nijansu za jesen

Nježna, romantična i iznenađujuće svestrana – puderasto ružičasta ove jeseni preuzima modnu scenu. Prema najnovijoj COS pre-fall kolekciji, upravo će ova sofisticirana nijansa zamijeniti klasične burgundy i tamnosmeđe tonove, donoseći svježinu i profinjenost u jesenske kombinacije

Kada pomislimo na jesenske boje, obično nam na pamet padnu burgundy, tamnosmeđa i smaragdno zelena. Ove su nijanse već godinama simbol sezone – pružaju osjećaj topline i udobnosti poput pumpkin spice latte napitka te odražavaju boje jesenskog lišća. No ove jeseni dolazi do iznenađenja: prema COS-u, nova it boja za jesensku sezonu bit će puderasto ružičasta.

COS je upravo predstavio svoju pre-fall kolekciju koja donosi pažljivo odabrane komade – od elegantnih “barn” jakni, barrel traperica i pencil suknji, do loaferica, kaputa od brušene kože i savršeno krojenih hlača. Iako kolekcijom prevladavaju klasične nijanse poput smeđe, crne i mornarsko plave, upravo puderasto ružičasti komadi privlače najviše pažnje. Oni unose dašak nježnosti i boje u jesensku garderobu, što je savršeno za sve koji se žele odmaknuti od uobičajenih neutralnih i zemljanih tonova tipičnih za jesen. Ova prigušena ružičasta nijansa nije samo prolazni trend – viđena je i na modnim pistama na predstvljanju kolekcija za proljeće 2026. kod brendova poput Alaïe, Miu Miu i Khaite.

Ako razmišljaš o osvježavanju garderobe za novu sezonu, možda su upravo komadi u puderasto ružičastoj nijansi savršen izbor da podigneš svoje jesenske outfite na novu razinu. COS-ova ponuda nudi dovoljno inspiracije – od odjeće do modnih dodataka – pa se puderasto ružičasta lako može uklopiti i u minimalističke, i u romantične, ali i u klasične kombinacije.

