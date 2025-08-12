Inspiracija iz Italije: Najbolji recepti s burratom
Burrata je jedan od najfinijih i najnježnijih talijanskih sireva, poznata po svojoj svilenkastoj unutrašnjosti koja se topi u ustima. Dolazi iz regije Puglia, a nastaje od svježeg kravljeg ili bivoljeg mlijeka. Na prvi pogled podsjeća na kuglu mozzarelle, ali kad je prerežeš, iz nje izlazi bogata mješavina vrhnja i mekanih trakica sira. Upravo ta kremasta sredina čini burratu pravim delikatesom koji se odlično slaže s raznim sastojcima – od svježeg povrća i voća do tjestenine i aromatičnih umaka.
Možda nije najidealniji sir ako si na dijeti, ali je taj bogat okus i kremasta tekstura ovog svježeg sira nešto čemu je teško odoljeti. Istražili smo sve što trebaš znati o burrati, a donosimo i recepte u kojima upravo burrata ima glavnu ulogu.
Burrata recepti
Ovaj sir se slaže stvarno sa svime, u slatkim i slanim jelima, kao predjelo ili dodatak glavnom jelu ili desertu. Ako kod kuće imaš burratu ali nemaš inspiracije za to kako je pripremiti, u nastavku izdvajamo najbolje recepte sa burrata sirom koji će ti se zasigurno svidjeti.
Caprese salata s burratom
Jednostavna, ali savršena kombinacija koja osvježava i oduševljava okuse. Kremasta burrata, zrele rajčice i mirisni bosiljak stvaraju klasik koji nikad ne izlazi iz mode – idealno za lagani obrok ili početak večere.
Sastojci:
- 1 burrata
- 2 zrela rajčice
- Svježi bosiljak
- Maslinovo ulje
- Balzamični ocat
- Sol i papar
Priprema:
- Rajčice nareži na ploške i složi na tanjur.
- Na sredinu stavi burratu i razreži ju da se lagano razlije.
- Dodaj listiće bosiljka, začini solju i paprom.
- Pokapaj maslinovim uljem i balzamičnim octom. Posluži odmah!
Pizza s pršutom i burratom
Ova pizza s hrskavim tijestom, kremastom burratom i slanim pršutom savršen je spoj okusa koji će ti razveseliti nepce. Idealna za opuštene večeri uz prijatelje ili obitelj, a priprema je brza i jednostavna!
Sastojci:
- Tijesto za pizzu
- 100 g umaka od rajčice
- 100 g mozzarelle
- 4-5 kriški pršuta
- 1 burrata
- Rukola
- Maslinovo ulje
Priprema:
- Tijesto razvuci i premaži umakom od rajčice.
- Dodaj mozzarellu i peci na 220°C oko 12 minuta.
- Izvadi iz pećnice, dodaj natrganu burratu i pršut.
- Pospi rukolom i pokapaj maslinovim uljem.
Burrata s pečenim breskvama i medom
Za one koji uživaju u kombinaciji slatkog i kremastog, ovo jelo je prava poslastica. Pečene breskve, kremasta burrata i med stvaraju savršenu ravnotežu okusa koja će te osvojiti već pri prvom zalogaju.
Sastojci:
- 1 burrata
- 2 breskve
- 1 žlica meda
- Prstohvat soli
- Mljeveni orasi
Priprema:
- Breskve prereži na pola i peci ih na grill tavi 2-3 minute.
- Na tanjur stavi burratu i pečene breskve.
- Pokapaj medom i dodaj malo soli.
- Pospi mljevenim orasima i posluži toplo.
Burrata s kruškama i medom
Slatkoća zrelih krušaka, kremasta burrata i blagi med čine savršeno uravnoteženo predjelo ili lagani desert. Ova kombinacija donosi osvježavajući, ali bogat okus koji je idealan za prijelaz iz zime u proljeće.
Sastojci:
- 1 burrata
- 1 zrela kruška
- 1 žličica meda
- Prstohvat krupne soli
- Maslinovo ulje
- Svježi timijan ili orasi (po želji)
Priprema:
- Krušku operi i nareži na tanke ploške.
- Posloži je na tanjur, dodaj natrganu burratu.
- Pokapaj medom i maslinovim uljem te dodaj prstohvat soli.
- Po želji ukrasi svježim timijanom ili posipaj sjeckanim orasima za dodatnu teksturu.
Tjestenina s burratom i rajčicama
Za one dane kad ti treba brz, ukusan obrok bez puno truda, ova tjestenina s burratom i rajčicama je savršen izbor! Za manje od 15 minuta uživat ćeš u jednostavnom, ali prepunom okusa jelu koje će zadovoljiti i najzahtjevnije nepce.
Sastojci:
- 200 g tjestenine
- 250 g cherry rajčica
- 1 češanj češnjaka
- Maslinovo ulje
- 1 burrata
- Bosiljak
Priprema:
- Tjesteninu skuhaj al dente.
- Na maslinovom ulju poprži nasjeckani češnjak i cherry rajčice dok ne omekšaju.
- Dodaj ocijeđenu tjesteninu, promiješaj i prebaci na tanjur.
- Na vrh stavi natrganu burratu i bosiljak.
Pečena jaja s burratom
Za savršen vikend doručak koji će te zasititi, ali te i oduševiti, pečena jaja s burratom su idealan izbor. Brzo, jednostavno i ukusno jelo koje će ti donijeti dašak luksuza, a sve što ti treba su jaja, kruh i burrata. Iako se može pripremiti u svega nekoliko minuta, okus će ti ostati u sjećanju!
Sastojci:
- 2 jaja
- 1 burrata
- 2 kriške kruha
- Maslinovo ulje
- Sol i papar
- Svježi vlasac
Priprema:
- Ispeci jaja na maslinovom ulju.
- Na tanjur stavi tostirani kruh, dodaj jaja i natrganu burratu.
- Pospi solju, paprom i svježim vlascem.
Bruschette s burratom i smokvama
Ove bruschette su savršeno jednostavne, a ujedno i elegantne, idealne za aperitiv ili laganu večeru. Kombinacija kremaste burrate, sočnih smokava i slatkog meda daje im sofisticiran okus koji će oduševiti svakog gosta.
Sastojci:
- 1 baguette
- 1 burrata
- 2 smokve
- Med
- Orasi
Priprema:
- Kruh nareži na kriške i tostiraj.
- Premaži burratom, dodaj narezane smokve.
- Pokapaj medom i pospi orasima.
Burrata s prženim šparogama i limunom
Proljeće na tanjuru – hrskave šparoge, kremasta burrata i osvježavajući limun savršeno se nadopunjuju. Ovo lagano jelo može biti brzo predjelo, prilog ili čak lagani ručak uz krišku dobrog kruha. Minimalno truda, a maksimalno okusa!
Sastojci:
- 200 g šparoga
- 1 burrata
- 1 limun
- Maslinovo ulje
- Sol i papar
Priprema:
- Šparoge poprži na tavi s malo maslinovog ulja.
- Na tanjur stavi šparoge, dodaj natrganu burratu.
- Pokapaj limunovim sokom i dodaj malo soli.
Burrata s mladim graškom i mentom
Proljeće donosi svježe, lagane okuse, a burrata se savršeno slaže s mladim povrćem i začinskim biljem. Ova kombinacija graška, mente i kremaste burrate pravo je osvježenje na tanjuru, idealno za lagani ručak ili predjelo.
Sastojci:
- 200 g svježeg ili blanširanog mladog graška
- 1 burrata
- Svježa menta
- Maslinovo ulje
- Sol i papar
- Limunov sok
Priprema:
- Ako koristiš svježi grašak, kratko ga blanširaj u kipućoj vodi (1-2 minute) i ocijedi.
- Na tanjur stavi grašak i natrganu burratu.
- Dodaj listiće mente, pokapaj maslinovim uljem i malo limunovog soka.
- Začini solju i paprom te posluži odmah.
Burrata s rajčicama i pestom
Klasična mediteranska kombinacija u kojoj se kremasta burrata spaja sa slatkoćom rajčica i aromom svježeg pesta.
Sastojci:
- 1 kugla burrate
- 3-4 zrele rajčice (različitih boja za ljepši izgled)
- 2 žlice pesta od bosiljka
- Maslinovo ulje, sol, papar
- Svježi listići bosiljka
Priprema:
- Rajčice nareži na ploške i posloži na tanjur.
- Lagano posoli i popapri, pa pokapaj maslinovim uljem.
- U sredinu stavi burratu i preko nje rasporedi pesto.
- Ukrasni listićima bosiljka i posluži uz hrskavi kruh.
Burrata s tikvicama i limunom
Lagano, svježe i aromatično jelo koje spaja sezonske tikvice i osvježavajući limun.
Sastojci:
- 1 kugla burrate
- 1 veća tikvica
- Maslinovo ulje
- Sok i korica pola limuna
- Sol, papar
- Svježi peršin
Priprema:
- Tikvicu nareži na tanke trakice gulilicom.
- U tavi na malo maslinovog ulja kratko je poprži (2-3 minute).
- Dodaj sol, papar, sok i koricu limuna.
- Serviraj s burratom u sredini, pospi svježim peršinom i posluži uz topli kruh ili focacciu.
Burrata kalorije
Burrata na 100 grama sadrži:
- Kalorije: 256
- Masti: 24,0g
- od kojih zasićene masne kiseline: 15,0g
- Ugljikohidrati: 2,0g
- od kojih šećeri: 2,0g
- Bjelančevine: 8,0g
- Sol: 0,54g
Kako se jede burrata?
Burrata se jede tako da se njezina kremasta unutrašnjost pusti da se lagano razlije po tanjuru, a zatim se jede uz dodatke po izboru – najčešće svježe ili pečeno povrće, voće, maslinovo ulje i kruh.
Evo kako to obično ide:
- Posluži je na sobnoj temperaturi – iz hladnjaka je izvadi barem 30 minuta prije jela kako bi se okus i tekstura potpuno razvili.
- Lagano je prereži nožem – tako će se sredina (stracciatella) izliti po tanjuru.
- Uživaj u kombinacijama – možeš umakati kruh u kremastu sredinu, kombinirati je s rajčicama i pestom, pečenim povrćem, voćem ili tjesteninom.
- Jedi je svježu – burrata se ne čuva dugo; najbolja je dan kada je otvorena.
Tradicionalno se jede hladna ili sobne temperature, bez previše dodataka, kako bi se istaknula njezina nježna mliječna aroma.