Inspiracija iz Italije: Najbolji recepti s burratom

Burrata je kremasti talijanski sir koji izgleda poput mozzarelle, ali skriva svilenkastu, bogatu sredinu od vrhnja i trakica sira. Njezin nježan, mliječni okus i podatna tekstura savršeno se slažu s povrćem, voćem ili jednostavno dobrim maslinovim uljem i hrskavim kruhom. Donosimo nekoliko odličnih recepta u kojima burrata sir dolazi do punog izražaja

Burrata je jedan od najfinijih i najnježnijih talijanskih sireva, poznata po svojoj svilenkastoj unutrašnjosti koja se topi u ustima. Dolazi iz regije Puglia, a nastaje od svježeg kravljeg ili bivoljeg mlijeka. Na prvi pogled podsjeća na kuglu mozzarelle, ali kad je prerežeš, iz nje izlazi bogata mješavina vrhnja i mekanih trakica sira. Upravo ta kremasta sredina čini burratu pravim delikatesom koji se odlično slaže s raznim sastojcima – od svježeg povrća i voća do tjestenine i aromatičnih umaka.

Možda nije najidealniji sir ako si na dijeti, ali je taj bogat okus i kremasta tekstura ovog svježeg sira nešto čemu je teško odoljeti. Istražili smo sve što trebaš znati o burrati, a donosimo i recepte u kojima upravo burrata ima glavnu ulogu.

Burrata recepti

Ovaj sir se slaže stvarno sa svime, u slatkim i slanim jelima, kao predjelo ili dodatak glavnom jelu ili desertu. Ako kod kuće imaš burratu ali nemaš inspiracije za to kako je pripremiti, u nastavku izdvajamo najbolje recepte sa burrata sirom koji će ti se zasigurno svidjeti.

Caprese salata s burratom

Jednostavna, ali savršena kombinacija koja osvježava i oduševljava okuse. Kremasta burrata, zrele rajčice i mirisni bosiljak stvaraju klasik koji nikad ne izlazi iz mode – idealno za lagani obrok ili početak večere.

Sastojci:

1 burrata

2 zrela rajčice

Svježi bosiljak

Maslinovo ulje

Balzamični ocat

Sol i papar

Priprema:

Rajčice nareži na ploške i složi na tanjur.

Na sredinu stavi burratu i razreži ju da se lagano razlije.

Dodaj listiće bosiljka, začini solju i paprom.

Pokapaj maslinovim uljem i balzamičnim octom. Posluži odmah!

Pizza s pršutom i burratom

Ova pizza s hrskavim tijestom, kremastom burratom i slanim pršutom savršen je spoj okusa koji će ti razveseliti nepce. Idealna za opuštene večeri uz prijatelje ili obitelj, a priprema je brza i jednostavna!

Sastojci:

Tijesto za pizzu

100 g umaka od rajčice

100 g mozzarelle

4-5 kriški pršuta

1 burrata

Rukola

Maslinovo ulje

Priprema:

Tijesto razvuci i premaži umakom od rajčice.

Dodaj mozzarellu i peci na 220°C oko 12 minuta.

Izvadi iz pećnice, dodaj natrganu burratu i pršut.

Pospi rukolom i pokapaj maslinovim uljem.

Pexels

Burrata s pečenim breskvama i medom

Za one koji uživaju u kombinaciji slatkog i kremastog, ovo jelo je prava poslastica. Pečene breskve, kremasta burrata i med stvaraju savršenu ravnotežu okusa koja će te osvojiti već pri prvom zalogaju.

Sastojci:

1 burrata

2 breskve

1 žlica meda

Prstohvat soli

Mljeveni orasi

Priprema:

Breskve prereži na pola i peci ih na grill tavi 2-3 minute.

Na tanjur stavi burratu i pečene breskve.

Pokapaj medom i dodaj malo soli.

Pospi mljevenim orasima i posluži toplo.

Burrata s kruškama i medom

Slatkoća zrelih krušaka, kremasta burrata i blagi med čine savršeno uravnoteženo predjelo ili lagani desert. Ova kombinacija donosi osvježavajući, ali bogat okus koji je idealan za prijelaz iz zime u proljeće.

Sastojci:

1 burrata

1 zrela kruška

1 žličica meda

Prstohvat krupne soli

Maslinovo ulje

Svježi timijan ili orasi (po želji)

Priprema:

Krušku operi i nareži na tanke ploške.

Posloži je na tanjur, dodaj natrganu burratu.

Pokapaj medom i maslinovim uljem te dodaj prstohvat soli.

Po želji ukrasi svježim timijanom ili posipaj sjeckanim orasima za dodatnu teksturu.

Tjestenina s burratom i rajčicama

Za one dane kad ti treba brz, ukusan obrok bez puno truda, ova tjestenina s burratom i rajčicama je savršen izbor! Za manje od 15 minuta uživat ćeš u jednostavnom, ali prepunom okusa jelu koje će zadovoljiti i najzahtjevnije nepce.

Sastojci:

200 g tjestenine

250 g cherry rajčica

1 češanj češnjaka

Maslinovo ulje

1 burrata

Bosiljak

Priprema:

Tjesteninu skuhaj al dente.

Na maslinovom ulju poprži nasjeckani češnjak i cherry rajčice dok ne omekšaju.

Dodaj ocijeđenu tjesteninu, promiješaj i prebaci na tanjur.

Na vrh stavi natrganu burratu i bosiljak.

Pexels

Pečena jaja s burratom

Za savršen vikend doručak koji će te zasititi, ali te i oduševiti, pečena jaja s burratom su idealan izbor. Brzo, jednostavno i ukusno jelo koje će ti donijeti dašak luksuza, a sve što ti treba su jaja, kruh i burrata. Iako se može pripremiti u svega nekoliko minuta, okus će ti ostati u sjećanju!

Sastojci:

2 jaja

1 burrata

2 kriške kruha

Maslinovo ulje

Sol i papar

Svježi vlasac

Priprema:

Ispeci jaja na maslinovom ulju.

Na tanjur stavi tostirani kruh, dodaj jaja i natrganu burratu.

Pospi solju, paprom i svježim vlascem.

Bruschette s burratom i smokvama

Ove bruschette su savršeno jednostavne, a ujedno i elegantne, idealne za aperitiv ili laganu večeru. Kombinacija kremaste burrate, sočnih smokava i slatkog meda daje im sofisticiran okus koji će oduševiti svakog gosta.

Sastojci:

1 baguette

1 burrata

2 smokve

Med

Orasi

Priprema:

Kruh nareži na kriške i tostiraj.

Premaži burratom, dodaj narezane smokve.

Pokapaj medom i pospi orasima.

Pexels

Burrata s prženim šparogama i limunom

Proljeće na tanjuru – hrskave šparoge, kremasta burrata i osvježavajući limun savršeno se nadopunjuju. Ovo lagano jelo može biti brzo predjelo, prilog ili čak lagani ručak uz krišku dobrog kruha. Minimalno truda, a maksimalno okusa!

Sastojci:

200 g šparoga

1 burrata

1 limun

Maslinovo ulje

Sol i papar

Priprema:

Šparoge poprži na tavi s malo maslinovog ulja.

Na tanjur stavi šparoge, dodaj natrganu burratu.

Pokapaj limunovim sokom i dodaj malo soli.

Burrata s mladim graškom i mentom

Proljeće donosi svježe, lagane okuse, a burrata se savršeno slaže s mladim povrćem i začinskim biljem. Ova kombinacija graška, mente i kremaste burrate pravo je osvježenje na tanjuru, idealno za lagani ručak ili predjelo.

Sastojci:

200 g svježeg ili blanširanog mladog graška

1 burrata

Svježa menta

Maslinovo ulje

Sol i papar

Limunov sok

Priprema:

Ako koristiš svježi grašak, kratko ga blanširaj u kipućoj vodi (1-2 minute) i ocijedi.

Na tanjur stavi grašak i natrganu burratu.

Dodaj listiće mente, pokapaj maslinovim uljem i malo limunovog soka.

Začini solju i paprom te posluži odmah.

Burrata s rajčicama i pestom

Klasična mediteranska kombinacija u kojoj se kremasta burrata spaja sa slatkoćom rajčica i aromom svježeg pesta.

Sastojci:

1 kugla burrate

3-4 zrele rajčice (različitih boja za ljepši izgled)

2 žlice pesta od bosiljka

Maslinovo ulje, sol, papar

Svježi listići bosiljka

Priprema:

Rajčice nareži na ploške i posloži na tanjur.

Lagano posoli i popapri, pa pokapaj maslinovim uljem.

U sredinu stavi burratu i preko nje rasporedi pesto.

Ukrasni listićima bosiljka i posluži uz hrskavi kruh.

Pexels

Burrata s tikvicama i limunom

Lagano, svježe i aromatično jelo koje spaja sezonske tikvice i osvježavajući limun.

Sastojci:

1 kugla burrate

1 veća tikvica

Maslinovo ulje

Sok i korica pola limuna

Sol, papar

Svježi peršin

Priprema:

Tikvicu nareži na tanke trakice gulilicom.

U tavi na malo maslinovog ulja kratko je poprži (2-3 minute).

Dodaj sol, papar, sok i koricu limuna.

Serviraj s burratom u sredini, pospi svježim peršinom i posluži uz topli kruh ili focacciu.

Burrata kalorije

Burrata na 100 grama sadrži:

Kalorije: 256

Masti: 24,0g

od kojih zasićene masne kiseline: 15,0g

Ugljikohidrati: 2,0g

od kojih šećeri: 2,0g

Bjelančevine: 8,0g

Sol: 0,54g

Kako se jede burrata?

Burrata se jede tako da se njezina kremasta unutrašnjost pusti da se lagano razlije po tanjuru, a zatim se jede uz dodatke po izboru – najčešće svježe ili pečeno povrće, voće, maslinovo ulje i kruh.

Evo kako to obično ide:

Posluži je na sobnoj temperaturi – iz hladnjaka je izvadi barem 30 minuta prije jela kako bi se okus i tekstura potpuno razvili.

Lagano je prereži nožem – tako će se sredina (stracciatella) izliti po tanjuru.

Uživaj u kombinacijama – možeš umakati kruh u kremastu sredinu, kombinirati je s rajčicama i pestom, pečenim povrćem, voćem ili tjesteninom.

Jedi je svježu – burrata se ne čuva dugo; najbolja je dan kada je otvorena.

Tradicionalno se jede hladna ili sobne temperature, bez previše dodataka, kako bi se istaknula njezina nježna mliječna aroma.