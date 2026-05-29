Hodanje za gubitak kilograma: Jednostavan tjedni plan koji se lako prati

Može li doista pomoći i u mršavljenju? Odgovor je potvrdan, no ključ uspjeha leži u dosljednosti i pametno osmišljenom planu - donosimo ti vodič uz koji ćeš uspjeti bez muke i puno planiranja

Hodanje je jedna od najpristupačnijih i često podcijenjenih tjelesnih aktivnosti, no znanstvena istraživanja potvrđuju njegovu učinkovitost u poboljšanju općeg zdravlja, od regulacije šećera do jačanja srca.

Zašto je hodanje moćan saveznik u mršavljenju?

Poput drugih oblika tjelovježbe, hodanje ubrzava rad srca i pomaže tijelu da učinkovitije sagorijeva kalorije, stvarajući kalorijski deficit ključan za gubitak kilograma. Njegova snaga leži i u suptilnijim mehanizmima. Redovita šetnja, posebice u prirodi, dokazano smanjuje razinu stresa i hormona kortizola, koji je često povezan s nakupljanjem masnog tkiva na trbuhu. Uz to, tjelesna aktivnost može smanjiti apetit i potaknuti zdravije prehrambene izbore. Kao aktivnost niskog intenziteta, hodanje ne opterećuje zglobove, što ga čini idealnim izborom za početnike i osobe s prekomjernom težinom.

Pexels

Tjedni plan hodanja za vidljive rezultate

Kako biste maksimalno iskoristili vrijeme provedeno u tenisicama, stručnjaci preporučuju strukturirani pristup koji kombinira različite intenzitete. Slijedi sedmodnevni plan certificiranog trenera TJ Mentusa, osmišljen da sagori dodatne kalorije i lako se uklopi u rutinu.

Prvi dan: Započnite s pet minuta laganog hoda za zagrijavanje. Zatim jednu minutu hodajte vrlo brzo, nakon čega slijede četiri minute ugodnog, umjerenog tempa. Ponovite ovaj uzorak pet puta.

Drugi dan: Nakon petominutnog zagrijavanja, izmjenjujte 90 sekundi brzog hoda s tri minute ugodnog tempa. Napravite pet serija i završite s tri do pet minuta laganog hlađenja.

Treći dan: Hodajte kontinuirano 30 minuta, nastojeći prijeći što veću udaljenost. Održavajte dosljedan, izazovan tempo tijekom cijele šetnje.

Četvrti dan: Zagrijte se pet minuta, a zatim izmjenjujte jednu minutu brzog hoda s dvije minute umjerenog tempa. Ponovite sedam puta i završite s laganim hlađenjem.

Peti dan: Nakon zagrijavanja, hodajte brzo dvije minute, nakon čega slijede četiri minute ugodnog tempa. Ponovite ovaj ciklus pet puta.

Šesti dan: Postavite si izazov - pokušajte unutar 30 minuta prijeći veću udaljenost nego trećeg dana. Održavajte snažan tempo bez usporavanja.

Sedmi dan: Započnite s pet minuta zagrijavanja. Zatim izmjenjujte jednu minutu brzog hoda s jednom minutom ugodnog tempa, ponavljajući deset puta. Završite s pet minuta hlađenja.

Pexels

Kako pojačati učinak i sagorjeti više kalorija?

Osim praćenja plana, postoji nekoliko trikova kojima možete povećati potrošnju kalorija i ubrzati napredak. Jedan od najučinkovitijih načina jest hodanje po uzbrdici. Istraživanja pokazuju da hodanje uzbrdo aktivira i do tri puta više mišićnih vlakana nego hodanje po ravnom terenu, što može povećati potrošnju kalorija i do 60 posto. Ako nemate brda u blizini, poslužit će i stepenice ili namještanje nagiba na traci za trčanje.

Jednako je važna i pravilna tehnika. Hodajte uspravno, izduženog trupa i opuštenih ramena. Pogled usmjerite ravno ispred sebe, a ne u tlo. Aktivno koristite ruke, savijene u laktovima pod kutom od 90 stupnjeva; snažan zamah rukama može sagorjeti pet do deset posto više kalorija i dodati brzinu vašem koraku.

Koliko je zapravo potrebno hodati za mršavljenje?

Dok zdravstvene smjernice preporučuju najmanje 150 minuta umjerene aktivnosti tjedno za opće zdravlje, za značajniji gubitak kilograma stručnjaci savjetuju ciljati na 250 do 300 minuta tjedno. Taj cilj lakše je ostvariti ako ga razlomite na kraće, češće šetnje. Važno je pronaći tempo koji je dovoljno brz da vam povisi puls, ali da i dalje možete voditi razgovor.

Dakle, hodanje je bez sumnje puno više od brojanja koraka. Uz pravilan plan, tehniku i dosljednost, ono postaje temelj zdravog i održivog mršavljenja. Ipak, ne zaboravite da je svaka aktivnost najučinkovitija kada je uparena s uravnoteženom prehranom.