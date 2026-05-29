Lejla Filipović opet savršeno elegantna, ali u sportskoj kombinaciji

Lejlina sposobnost da spoji različite modne svjetove pokazuje da je moda igra i eksperimentiranje, gdje je udobnost jednako važna kao i vizualni dojam

Lejla Filipović ponovno nas je oduševila svojim urbanim modnim izborom, pokazavši da je moguće biti elegantna i u sportskim komadima. Na fotografijama u Sarajevu, Lejla kombinira crne hlače i bijelu majicu, dok sportski chic dodatno naglašava crni adidas gornji dio s prepoznatljivim prugicama. Ova kombinacija stvara uravnotežen look koji spaja udobnost i sofisticiranost, idealan za aktivan, urbani životni stil.

Cijeli outfit dodatno je podignut elegantnom crnom torbom i bijelim sportskim cipelama s remenom. Sunčane Prada naočale sa zanimljivim detaljem i minimalistički nakit daju završni dodir elegancije, dok pritom ne umanjuju sportski karakter odjevnih komada. Lejlin stil pokazuje da je moguće kombinirati sportske elemente s klasičnim komadima bez kompromisa na estetici.

Frizura u ravnom bobu i prirodna, nenametljiva šminka naglašavaju Lejlinu sofisticiranost, a istovremeno održavaju ležernost cijelog outfita. Ova kombinacija odražava i praktičnost, ali i osjećaj za detalje, što je posebno važno za žene koje žele izgledati moderno, a pritom se osjećati ugodno i slobodno u pokretu.