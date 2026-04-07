Petra Meštrić za Žena.hr: Zašto žene jedu čokoladu kad su tužne?

Potreba za čokoladom u stresnim trenucima nije hir, već je kombinacija neurobiologije, hormona, emocija i prethodnih iskustava

Sve mi znamo taj trenutak, kad je bio težak dan, imale smo svađu, nismo dobile posao koji smo željele, problemi s partnerom…Ili pak PMS kuca na vrata, stres, 100 obaveza i rokova. I onda nekako automatski posežemo za čokoladom. OK, možda ponekad i za čipsom ili hamburgerom, ali vrlo rijetko za jabukom ili salatom.

Ovo se ukorijenilo u stereotipe, u šale. Ali istina je puno dublja.

Zašto nas baš čokolada smiruje, a ne jabuka ili poriluk?

Kad pojedemo čokoladu, događa se reakcija u mozgu. Čokolada sadrži tvari koje podižu razinu dopamina i serotonina, a to su neurotransmiteri koji podižu raspoloženje.

Serotonin mnogi nazivaju i "hormon dobrog raspoloženja". Kad je njegova razina niža, osjećamo tugu, napetost, razdražljivost…Tada tijelo traži načine da podigne nivo serotonina, a to je najlakše uz hranu. I to baš onu bogatu ugljikohidratima i mastima.

PMS i čokolada, stvarna veza ili mit?

No, zašto baš žene jedu čokoladu kada su sniženog raspoloženja? Razlog su hormoni. U drugoj polovici ciklusa dolazi do pada estrogena što može utjecati na raspoloženje. Ovo je jedan od onih fenomena o kojem se zaista puno priča i koji nam ponekad, htjele mi to priznati ili ne, služi i kao izlika da pojedemo još jedan red čokolade.

Nakon ovulacije i pred menstruaciju događa se lutealna faza. U toj fazi dolazi do promjene razine estogena i progesterona. U praksi se to može manifestirati kao umor, razdražljivost, napetost i povećana potreba za hranom.

Serotonin je onaj neurotransmiter koji utječe na smirenost i stabilnost. Smatra se da baš u ovom razdoblju dolazi do promjene u razini serotonina. I tad posežemo za čokoladom, koja nam daje šećer, brz izvor energije, ugodnu teksturu i na kraju onaj osjećaj nagrade. Potreba za hranom u tom periodu je emocionalne prirode. Želimo čokoladu i to baš sada.

Čokolada je u našem podneblju zaista povezana s osjećajem nagrade i sigurnosti. Djeca dobivaju čokoladu kad su postigla neki uspjeh, kad slave rođendan ili pak kad su tužna i treba ih utješiti. Sve to mozak pamti i u odrasloj dobi funkcionira po tim obrascima. Zato čokolada postaje nagrada, utjeha, način da se smirimo.

Naravno, ne treba generalizirati. Nisu sve žene iste. Neke traže slatko, neke slano, neke masno, a neke pak izgube želju za hranom.

Placebo ili stvarna potreba?

Prema literaturi, čokolada stvarno sadrži tvari poput feniletilamina i biogenih amina koji imaju blagi tzv. psihogeni učinak, te mogu smanjiti razdražljivost. Zato zaista neki ljudi osjećaju smirenje i olakšanje nakon što je pojedu.

Ponekad nam želja za čokoladom može ukazivati i na potrebu za odmorom, emocionalni stres, preopterećenost…

Čokolada nije naš neprijatelj, ali nije ni rješenje za probleme. Nije ni način na koji ćemo regulirati emocije. Trebamo razumjeti zašto je jedemo, je li to samo da se zasladimo ili je razlog ipak malo dublji.