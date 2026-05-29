Skrivena ljepota tišine: Nova kolekcija nakita Grubić design potpuno nas je očarala

Nova kampanja nakita Grubić Design inspiriranog podmorjem donosi eksploziju morskih motiva, tekstura i prirodnih materijala koji slave tajanstveni vodeni svijet. Ova estetska priča stavlja fokus na široku ljepotu mora prenesenu u ekstravagantne i upečatljive modne dodatke. Nikako ne smijemo zaboraviti da „pojam vode vezujemo s idejom života. Iz nje sve nastaje i u nju se sve vraća. Ona stvara i razara. Ona je životni prostor, izvor energije, ona grije, hladi, pere, otapa. Bez nje ne može ni jedno živo biće, bio to čovjek, životinja ili biljka“. Dizajnom dominiraju oblici školjki, bodlje tropskih morskih ježeva, biseri, ribarske mreže, plutače, medaljoni od mesinga, lanci…

Nova kolekcija pozdravlja još jedno ljeto. Unikatni chokeri sa medaljonima od mesinga i kompozicija lanaca i bisera, različiti oblici prstenja, narukvice sa efektom nedovršenosti i namjernim oštećenjima, predimenzionirane naušnice, šalovi od ribarskih mreža ukrašeni bodljama tropskih ježeva…

Preko tri desetljeća radimo u turizmu, gdje predstavljamo nakit u našim galerijama i svaka pomisao na more i svo njegovo bogatstvo uvijek vrte isti vizuali, kako: podmorje spaja tišinu dubina s bogatstvom skrivenog života, o tajnama,miru i neobičnim stanovnicima, slobodi u pokretu… Mir ne možemo naći na kopnu, tako ni naslov naše nove kampanje nije slučajan, jer kada zaronimo osjećamo skrivenu ljepotu tišine. Plesna igra čovjeka i mora, scenarij je koji su hrabro i predano odradili glumci varaždinskog HNK, Dea Presečki i Lovro Rimac. Fantastični Filip Koludrović, uz veliki napor (snimajući podvodnom kamerom) kao i svaki puta beskompromisno ne napušta niti mikron ideje kojom želi uprizoriti posebnost.