Petra Meštrić za Žena.hr: Jesu li sokovi za mršavljenje i detox pomoć ili loš izbor?

Pitanje koje vrlo često dobivam u svoj inbox na društvenim mrežama je što mislim o detox sokovima za mršavljenje. I zaista nije važno što ja o tome mislim, već što znanstveni dokazi podupiru.

Detox sokovi spadaju u one trendove koji se svake godine vraćaju čim malo zatopli. Šareni, u lijepim bočicama, praktični i sa vrlo kreativnim imenima često nas vuku da ih kupimo. Da se razumijemo odmah na početku, sokovi sami po sebi nisu problem. Često su vrlo zdravi. Bočica kvalitetnog soka od voća ili povrća je sasvim dobar dodatak prehrani. Oni su praktičan način da unesemo dio vitamina i minerala, posebno kod ljudi koji inače ne jedu dovoljno voća i povrća.

Znanost i kalorijski deficit

U znanstvenim studijama navodi se da 100 % sokovi od voća i povrća mogu imati povoljne ili neutralne učinke na kardiometaboličke procese, kogniciju i tjelesnu aktivnost. Iako sokovi imaju benefite, moramo znati da naše tijelo već ima svoje sustave za obradu i eliminaciju štetnih tvari a to su jetra, bubrezi, crijeva, koža... Ako su ti organi zdravi tijelo se samo čisti, ako nisu zdravi idemo liječniku. Ono što sokovi u praksi mogu napraviti je smanjiti kalorijski unos.

Ako osoba hranom unosi puno više kalorija nego sokovima, vaga će pokazati manju brojku kad se osoba prebaci na sokove. To je čisti kalorijski deficit. Dio izgubljene težine je voda, dio sadržaj crijeva, a tek manji dio stvarno masno tkivo. I stvarno se vidi tih dva, tri kilograma manje na vagi.

Trebaju pripaziti kod voćnih sokova osobe koje imaju inzulinsku rezistenciju i dijabetes jer brzo pijenje sokova može izazvati oscilacije glukoze u krvi.

Postoje i studije koje sokovima daju određeni kredit. Studija iz 2017. promatrala je trodnevnu prehranu baziranu na sokovima od voća i povrća. Autori su zabilježili gubitak težine, ali osim toga i promjene u crijevnoj mikrobioti i smanjenje lipidne oksidacije. Ali za konkretne zaključke treba ipak više studija.

Najveći nedostaci ovih sokova

Ono što nedostaje u sokovima su proteini. Većina sokova ima malo proteina i malo dobrih masti. Proteini nam trebaju za rast mišića, imunitet, hormone te nas drže i sitima. Ako nekoliko dana unosimo vrlo malo proteina, vjerojatno neće imati teže posljedice kod zdrave osobe, ali to nije idealan recept za osobe koje puno treniraju, oporavljaju se od nekih bolesti i slično.

Zaključila bih da sokovi mogu biti dio zdrave prehrane, ali nisu zamjena za zdravu prehranu. Popiti sok uz normalan obrok je sasvim u redu, ali nije u redu živjeti isključivo na sokovima. Kod ljudi koji ne unose dovoljno voća i povrća sokovi mogu biti jako koristan dodatak prehrani. Sok od cikle istražuje se zbog nitrita i mogućeg učinka na sportsku izvedbu. Sokovi mogu biti korisni ljudima koji teže žvaću, imaju slab apetit ili ne stignu redovito konzumirati voće i povrće.

Ipak postoje skupine ljudi kod kojih treba biti posebno oprezan. To su osobe s inzulinskom rezistencijom, dijabetesom, bolestima bubrega, poremećajima u prehrani, djeca i adolescenti, osobe koje uzimaju određene lijekove i osobe koje boluju od kroničnih bolesti. Naravno ovdje se treba konzultirati s liječnikom.

Sokovi definitivno imaju svoje mjesto u zdravoj prehrani, ali ne bi trebali postati potpuna zamjena za obroke, barem ne dugoročno. Dobar izbor su i smoothieji te juhe.

Ako želite popiti sok, popijte sok, ali ako želite zdraviji život i dugoročno održive rezultate, jedite zdraviju hranu. Ako želite smršaviti treba vam dugoročno održiv kalorijski deficit, redovita tjelovježba, kretanje i dovoljno sna.