Što razlikuje prosječan interijer od vrhunskog? Ovi nagrađeni projekti Mirjane Mikulec daju odgovor

Kada interijer djeluje skladno, nenametljivo i potpuno prirodno, iza takvog dojma najčešće stoji puno više od samog “dobrog ukusa”. Upravo u tome leži razlika koja se jasno vidi kada prostor uređuju stručnjaci jer tu su promišljeni detalji, funkcionalna rješenja, osjećaj za proporcije i atmosfera koja djeluje spontano, iako je pažljivo osmišljena do posljednjeg elementa. To potvrđuju i dva nova projekta studija Mirjane Mikulec koji su upravo osvojili međunarodne nagrade BIG SEE Interior Design Award 2026, u kategoriji Residential.

Stan u centru Zagreba

Jedan od nagrađenih projekata nalazi se u samom centru Zagreba, u novogradnji od stotinjak četvornih metara. Interijer je osmišljen kao elegantan i smiren prostor u kojem dominiraju zagasite zemljane nijanse, bogate teksture i pažljivo birani materijali. Otvoreni dnevni prostor povezuje kuhinju, blagovaonicu i dnevni boravak u skladnu cjelinu, dok kombinacija ravnih fronti, toniranog stakla, frezanog medijapana i uzorka mramora prostoru daje sofisticiranost bez pretjerivanja.

Ivan Črepić

Dizajnerica Mirjana Mikulec posebnu je pažnju posvetila rješenjima po mjeri – integriranim skladišnim zonama, ormarima različitih dubina i detaljima koji omogućuju da prostor ostane prozračan, ali maksimalno funkcionalan. U blagovaonici se ističe efektna rasvjeta, dok master spavaća soba elegantnu atmosferu postiže dramatičnim zidom iza uzglavlja i frontama od bojanog stakla.

Obiteljska kuća u okolici Zagreba

Potpuno drugačiji karakter ima drugi nagrađeni projekt, obiteljska kuća u okolici Zagreba uređena kao spoj minimalizma, topline i bezvremenske elegancije. Potpisuju ga dizajnerica Mirjana Mikulec i njezin tim: arhitektica Romana Musić te Bernard Cvjetko. U otvorenoj dnevnoj zoni glavnu ulogu ima prirodno svjetlo koje dodatno naglašava kontrast tamnih detalja i svijetle podloge, dok elegantan komadni namještaj i dizajnerska rasvjeta prostoru daju luksuzan, ali nenametljiv karakter.

Blagovaonica s kuhinjskim otokom u uzorku crnog mramora posebno se ističe sofisticiranom kombinacijom crnih i bordo tonova, dok spavaći dio doma donosi smirenost kroz neutralne nijanse i sklad detalja.

Ono što ove interijere čini posebno zanimljivima jest činjenica da ne djeluju nedostižno ni hladno, već pokazuju kako se pažljivim planiranjem, dobrim rasporedom i kvalitetnim detaljima može stvoriti prostor koji je istovremeno elegantan i ugodan za svakodnevni život.