Zašto svi pričaju o pilatesu? Ovo su razlozi zbog kojih ga žene obožavaju
Pilates je više od običnog trenda u svijetu fitnessa. To je sustav vježbi koji, ako se pravilno izvodi, može transformirati tvoje tijelo i um. Ovaj članak istražuje zašto je pilates izvrstan izbor za gotovo svakoga, bez obzira na dob i tjelesnu spremu.
Što je pilates?
Pilates je metoda vježbanja koju je početkom 20. stoljeća razvio Joseph Pilates, rođen u Njemačkoj. Izvorno nazvana "Contrology", ova metoda naglašava precizne pokrete, kontrolu, disanje i koncentraciju, s ciljem jačanja "centra" tijela (core). Pilates se može izvoditi na strunjači (mat pilates) ili uz pomoć posebnih sprava, poput reformera. Vježbe su dizajnirane da angažiraju duboke mišiće, poboljšavajući snagu, fleksibilnost i ravnotežu. Joseph Pilates je vjerovao u povezanost uma i tijela, što je i danas temelj ove prakse.
Povijest i popularnost pilatesa
Joseph Pilates je razvio svoju metodu kao način rehabilitacije za ozlijeđene sportaše i plesače. Tijekom Prvog svjetskog rata, radio je s ratnim zarobljenicima, koristeći opruge iz kreveta za stvaranje otpora i jačanje mišića. Kasnije je emigrirao u Ameriku, gdje je sa suprugom Clarom otvorio studio u New Yorku. Njegov studio brzo je privukao plesače, koji su prepoznali prednosti pilatesa u oporavku od ozljeda i poboljšanju performansi.
S vremenom, pilates je stekao popularnost izvan plesne zajednice. Danas ga prakticiraju ljudi svih dobi i razina kondicije, privučeni njegovim brojnim zdravstvenim prednostima i prilagodljivošću individualnim potrebama.
Kome je namijenjen pilates?
Jedna od najvećih prednosti pilatesa je njegova prilagodljivost. Pilates je pogodan za:
Početnike: Vježbe se mogu modificirati kako bi odgovarale različitim razinama kondicije.
Iskusne vježbače: Pilates nudi izazovne vježbe koje mogu unaprijediti snagu i fleksibilnost.
Osobe s bolovima u leđima: Pilates jača mišiće jezgre, što može smanjiti bolove u leđima.
Trudnice: Postoje posebni programi pilatesa za trudnice (uvijek uz konzultaciju s liječnikom).
Starije osobe: Pilates poboljšava ravnotežu i koordinaciju, smanjujući rizik od padova.
Sportaše: Pilates pomaže u prevenciji ozljeda i poboljšanju sportskih performansi.
Prednosti pilatesa
Jačanje mišića jezgre ("core")
Pilates se intenzivno fokusira na jačanje mišića jezgre, koji uključuju trbušne mišiće, mišiće donjeg dijela leđa, kukova i stražnjice. Snažna jezgra je temelj za pravilno držanje, stabilnost i ravnotežu.
Poboljšanje fleksibilnosti
Vježbe pilatesa istežu i produljuju mišiće, povećavajući fleksibilnost i raspon pokreta u zglobovima. Ovo može pomoći u sprječavanju ozljeda i poboljšanju svakodnevnih aktivnosti.
Bolje držanje
Pilates uči pravilnom poravnanju tijela i jača mišiće koji podržavaju kralježnicu. To može rezultirati boljim držanjem, smanjenjem napetosti u vratu i ramenima, te općenito elegantnijim izgledom.
Povećana svijest o tijelu
Pilates zahtijeva koncentraciju i fokus na svaki pokret. Ovo povećava svijest o tijelu i pomaže ti da bolje razumiješ kako se tvoje tijelo kreće i funkcionira.
Smanjenje stresa i poboljšanje mentalnog zdravlja
Fokusirano disanje i kontrolirani pokreti u pilatesu imaju umirujući učinak na živčani sustav. To može pomoći u smanjenju stresa, anksioznosti i poboljšanju raspoloženja. Redovita praksa pilatesa potiče oslobađanje endorfina, prirodnih hormona sreće.
Prevencija ozljeda
Pilates jača mišiće i poboljšava fleksibilnost, što može pomoći u prevenciji ozljeda, posebno kod sportaša.
Poboljšana ravnoteža i koordinacija
Vježbe pilatesa često uključuju pokrete koji izazivaju ravnotežu i koordinaciju. Ovo je posebno važno za starije osobe, jer može smanjiti rizik od padova.
Povećana energija
Iako pilates nije aerobna vježba visokog intenziteta, on ipak može povećati razinu energije. Poboljšana cirkulacija i duboko disanje doprinose osjećaju vitalnosti.
Kako započeti s pilatesom?
Preporučuje se započeti s pilatesom pod vodstvom certificiranog instruktora, posebno ako si početnik ili imaš zdravstvenih problema. Instruktor će te naučiti pravilnoj tehnici izvođenja vježbi i prilagoditi ih tvojim individualnim potrebama. Možeš odabrati individualne sate ili grupne tečajeve u pilates studiju, fitness centru ili online. Mnogi studiji nude uvodne sate ili pakete po povoljnijim cijenama.
Pilates je investicija u vlastito zdravlje i dobrobit. Redovitim vježbanjem, možeš očekivati poboljšanje snage, fleksibilnosti, držanja, ravnoteže i općeg osjećaja blagostanja.