Zašto svi pričaju o pilatesu? Ovo su razlozi zbog kojih ga žene obožavaju

Pilates je više od običnog trenda u svijetu fitnessa. To je sustav vježbi koji, ako se pravilno izvodi, može transformirati tvoje tijelo i um. Ovaj članak istražuje zašto je pilates izvrstan izbor za gotovo svakoga, bez obzira na dob i tjelesnu spremu.

Što je pilates?

Pilates je metoda vježbanja koju je početkom 20. stoljeća razvio Joseph Pilates, rođen u Njemačkoj. Izvorno nazvana "Contrology", ova metoda naglašava precizne pokrete, kontrolu, disanje i koncentraciju, s ciljem jačanja "centra" tijela (core). Pilates se može izvoditi na strunjači (mat pilates) ili uz pomoć posebnih sprava, poput reformera. Vježbe su dizajnirane da angažiraju duboke mišiće, poboljšavajući snagu, fleksibilnost i ravnotežu. Joseph Pilates je vjerovao u povezanost uma i tijela, što je i danas temelj ove prakse.

Povijest i popularnost pilatesa

Joseph Pilates je razvio svoju metodu kao način rehabilitacije za ozlijeđene sportaše i plesače. Tijekom Prvog svjetskog rata, radio je s ratnim zarobljenicima, koristeći opruge iz kreveta za stvaranje otpora i jačanje mišića. Kasnije je emigrirao u Ameriku, gdje je sa suprugom Clarom otvorio studio u New Yorku. Njegov studio brzo je privukao plesače, koji su prepoznali prednosti pilatesa u oporavku od ozljeda i poboljšanju performansi.

S vremenom, pilates je stekao popularnost izvan plesne zajednice. Danas ga prakticiraju ljudi svih dobi i razina kondicije, privučeni njegovim brojnim zdravstvenim prednostima i prilagodljivošću individualnim potrebama.

Kome je namijenjen pilates?

Jedna od najvećih prednosti pilatesa je njegova prilagodljivost. Pilates je pogodan za:

Početnike: Vježbe se mogu modificirati kako bi odgovarale različitim razinama kondicije.

Iskusne vježbače: Pilates nudi izazovne vježbe koje mogu unaprijediti snagu i fleksibilnost.

Osobe s bolovima u leđima: Pilates jača mišiće jezgre, što može smanjiti bolove u leđima.

Trudnice: Postoje posebni programi pilatesa za trudnice (uvijek uz konzultaciju s liječnikom).

Starije osobe: Pilates poboljšava ravnotežu i koordinaciju, smanjujući rizik od padova.

Sportaše: Pilates pomaže u prevenciji ozljeda i poboljšanju sportskih performansi.

Prednosti pilatesa

Jačanje mišića jezgre ("core")

Pilates se intenzivno fokusira na jačanje mišića jezgre, koji uključuju trbušne mišiće, mišiće donjeg dijela leđa, kukova i stražnjice. Snažna jezgra je temelj za pravilno držanje, stabilnost i ravnotežu.

Poboljšanje fleksibilnosti

Vježbe pilatesa istežu i produljuju mišiće, povećavajući fleksibilnost i raspon pokreta u zglobovima. Ovo može pomoći u sprječavanju ozljeda i poboljšanju svakodnevnih aktivnosti.

Bolje držanje

Pilates uči pravilnom poravnanju tijela i jača mišiće koji podržavaju kralježnicu. To može rezultirati boljim držanjem, smanjenjem napetosti u vratu i ramenima, te općenito elegantnijim izgledom.

Povećana svijest o tijelu

Pilates zahtijeva koncentraciju i fokus na svaki pokret. Ovo povećava svijest o tijelu i pomaže ti da bolje razumiješ kako se tvoje tijelo kreće i funkcionira.

Smanjenje stresa i poboljšanje mentalnog zdravlja

Fokusirano disanje i kontrolirani pokreti u pilatesu imaju umirujući učinak na živčani sustav. To može pomoći u smanjenju stresa, anksioznosti i poboljšanju raspoloženja. Redovita praksa pilatesa potiče oslobađanje endorfina, prirodnih hormona sreće.

Prevencija ozljeda

Pilates jača mišiće i poboljšava fleksibilnost, što može pomoći u prevenciji ozljeda, posebno kod sportaša.

Poboljšana ravnoteža i koordinacija

Vježbe pilatesa često uključuju pokrete koji izazivaju ravnotežu i koordinaciju. Ovo je posebno važno za starije osobe, jer može smanjiti rizik od padova.

Povećana energija

Iako pilates nije aerobna vježba visokog intenziteta, on ipak može povećati razinu energije. Poboljšana cirkulacija i duboko disanje doprinose osjećaju vitalnosti.

Kako započeti s pilatesom?

Preporučuje se započeti s pilatesom pod vodstvom certificiranog instruktora, posebno ako si početnik ili imaš zdravstvenih problema. Instruktor će te naučiti pravilnoj tehnici izvođenja vježbi i prilagoditi ih tvojim individualnim potrebama. Možeš odabrati individualne sate ili grupne tečajeve u pilates studiju, fitness centru ili online. Mnogi studiji nude uvodne sate ili pakete po povoljnijim cijenama.

Pilates je investicija u vlastito zdravlje i dobrobit. Redovitim vježbanjem, možeš očekivati poboljšanje snage, fleksibilnosti, držanja, ravnoteže i općeg osjećaja blagostanja.