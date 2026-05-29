Jeste li već čuli za ube latte? Imamo tri cool recepta za viralni ljubičasti napitak

Ube latte, napitak prepoznatljive ljubičaste boje i slatkastog okusa, osvojio je društvene mreže i kafiće diljem svijeta. No, što je zapravo ube i kako je ovaj skromni filipinski sastojak postao globalni fenomen?

Viralni ube latte, napitak koji je zamijenio matcha latte, preplavio je društvene mreže. Riječ je o napitku ljubičaste boje i slatkastog okusa. 

U srcu ovog trenda je ube (oo-beh), vrsta ljubičastog jama s Filipina, koji nije isto što i batat. Odlikuje se tamnom korom i živopisnim, duboko ljubičastim mesom, a okus mu je blago sladak, s notama vanilije i orašastih plodova. Stoljećima je ključan dio filipinske kuhinje, gdje se koristi za slastice poput *ube halaye*, gustog džema kao osnove za brojne kolače i sladolede.

Viralni hit

Popularnost ubea izvan Filipina eksplodirala je zahvaljujući društvenim mrežama. Njegova intenzivna i prirodna ljubičasta boja pokazala se izuzetno fotogeničnom, idealnom za Instagram i TikTok, gdje objave s oznakom #ube broje stotine tisuća pregleda. Trend su prepoznali i globalni lanci poput Starbucksa, koji je u svoju ponudu uvrstio napitke poput Ube Iced Coconut Lattea, čime je ovaj filipinski okus definitivno ušao u mainstream. Stručnjaci njegovu privlačnost objašnjavaju kombinacijom vizualne atraktivnosti i pristupačnog, "sigurnog" okusa. Za razliku od nekih egzotičnih namirnica, ube ima blagu, slatkastu aromu koja se odlično slaže s okusima koje ljudi već vole, poput kave i raznih slastica. Rastuća znatiželja za novim globalnim okusima samo je dodatno učvrstila njegov status.

Pripremite savršeni ube latte kod kuće

Iako zvuči egzotično i izgleda kao piće iz modernih kafića, ube latte iznenađujuće je jednostavno pripremiti u vlastitoj kuhinji. Nije vam potrebna skupa oprema, a ključ uspjeha leži u kvalitetnim sastojcima. Najčešće se koriste ube prah, koji daje autentičniji okus, ili ube ekstrakt za intenzivniju boju, a oba su dostupna u specijaliziranim trgovinama azijskom hranom ili online. Donosimo tri popularna recepta za početak vaše ube avanture.

Jednostavni ledeni ube latte

Sastojci: 

  • dvije žlice zaslađenog kondenziranog mlijeka
  • četvrtina čajne žličice ekstrakta ubea
  • šalica mlijeka
  • dvostruki espresso
  • led

Priprema: 

U čaši pomiješajte kondenzirano mlijeko i ekstrakt ubea. Dodajte mlijeko i promiješajte. Napunite čašu ledom i polako prelijte espressom da stvorite slojeve.

Topli ube latte s prahom

  • jedna čajna žličica ube praha
  • četvrtina šalice tople vode
  • tri četvrtine šalice mlijeka
  • zaslađivač po želji

 Priprema:

U šalici pomiješajte ube prah s toplom vodom dok ne dobijete glatku pastu. Zagrijte mlijeko i prelijte ga preko ube paste. Dodajte zaslađivač i dobro promiješajte. Za pjenastu teksturu koristite pjenilicu.

Moderni ube matcha latte

Sastojci:

  • čajna žličica ube praha
  • čajna žličica matcha praha
  • šalica mlijeka
  • pola šalice vruće vode
  • led
  • zaslađivač

Priprema: 

Pomiješajte ube prah s malo vruće vode i mlijekom. U drugoj zdjelici umutite matchu s ostatkom vruće vode. Čašu napunite ledom, ulijte ube mlijeko, a zatim polako dodajte matchu kako bi se stvorio dvobojni efekt.

