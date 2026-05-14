Skriveni znakovi šećerne bolesti koje žene često zanemaruju - ili pripisuju stresu

Povodom Hrvatskog dana šećerne bolesti, koji se obilježava 14. svibnja, vrijedi se podsjetiti na simptome koje često zanemarujemo, a mogu ukazivati na ozbiljan problem. Jer dijabetes vrlo često dolazi tiho - gotovo neprimjetno

Od 2022. godine, svakog se 14. svibnja obilježava Hrvatski dan šećerne bolesti. To je dan posvećen podizanju svijesti o bolesti koja je postala jedna od vodećih javnozdravstvenih prijetnji. Podaci su alarmantni: prema registru CroDiab, u 2024. godini u Hrvatskoj je zabilježeno više od 406.000 osoba sa šećernom bolešću. No, stručnjaci procjenjuju da je stvarna brojka mnogo veća te da se penje na više od 600.000, jer se smatra da čak 40 posto oboljelih ne zna da ima dijabetes. Ova "tiha" pandemija svrstala je šećernu bolest na četvrto mjesto vodećih uzroka smrti u zemlji.

Problem kod dijabetesa tipa dva jest što se njegovi simptomi mogu razvijati sporo i neprimjetno, ponekad i godinama. Mnogi ljudi prve znakove pripisuju stresnom načinu života, umoru ili jednostavno starenju, ne shvaćajući da im tijelo šalje važne signale upozorenja.

Opći simptomi koje je lako pripisati stresu

Prvi znakovi dijabetesa često su suptilni i lako ih je zanemariti. Jedan od najčešćih je pojačana žeđ i potreba za češćim mokrenjem, čak i tijekom noći. Kada je razina šećera u krvi povišena, bubrezi rade prekovremeno kako bi uklonili višak glukoze, što povlači tekućinu iz tijela i uzrokuje dehidraciju i potrebu za stalnim odlaskom na toalet.

Drugi ključni, ali često ignorirani simptom je neobjašnjiv umor. Ako se osjećate iscrpljeno čak i nakon kvalitetnog sna, to može biti znak da vaše stanice ne dobivaju dovoljno energije iz glukoze. Ovaj osjećaj kroničnog umora može biti popraćen i "moždanom maglom" te poteškoćama s koncentracijom. Ponekad se može javiti i zamagljen vid, što je posljedica privremenih promjena u očnoj leći zbog visoke razine šećera.

Pexels

Promjene na koži, poput pojave tamnijih, baršunastih mrlja na pregibima vrata, pazuha ili prepona, također mogu biti rani pokazatelj inzulinske rezistencije.

Posebni znakovi na koje žene trebaju obratiti pažnju

Iako su mnogi simptomi zajednički za oba spola, postoje određeni znakovi koji se češće javljaju ili su specifični za žene, a koje one nerijetko povezuju s hormonalnim promjenama ili drugim stanjima.

Učestale infekcije kao znak upozorenja

Jedan od najizraženijih tihih znakova dijabetesa kod žena su ponavljajuće infekcije. Visoka razina glukoze u krvi stvara idealno okruženje za rast gljivica i bakterija. Zbog toga se žene s nereguliranim dijabetesom mogu boriti s čestim i tvrdokornim vaginalnim gljivičnim infekcijama. Slično tome, infekcije mokraćnog sustava (UTI) mogu postati učestale. Ako primijetite da se borite s ovim problemima češće nego inače, važno je razmotriti mogućnost da je uzrok povišen šećer u krvi.

Pexels

Utjecaj na reproduktivno zdravlje

Dijabetes može značajno utjecati i na reproduktivno zdravlje žena. Stanja poput sindroma policističnih jajnika (PCOS) često su povezana s inzulinskom rezistencijom, što povećava rizik od razvoja dijabetesa tipa dva. Također, mogu se javiti i nepravilnosti u menstrualnom ciklusu, poput dužih i obilnijih mjesečnica. Seksualna disfunkcija, uključujući smanjen libido i vaginalnu suhoću, može biti posljedica oštećenja živaca uzrokovanog dijabetesom. Žene koje su tijekom trudnoće imale gestacijski dijabetes imaju značajno veći rizik da kasnije u životu razviju dijabetes tipa dva.

Prepoznavanje ovih tihih znakova ključno je za ranu dijagnozu i sprječavanje ozbiljnih komplikacija koje dijabetes može uzrokovati, poput bolesti srca, bubrega, oštećenja živaca i gubitka vida. Ako kod sebe prepoznajete neke od navedenih simptoma, nemojte ih ignorirati. Razgovarajte sa svojim liječnikom koji vas može uputiti na jednostavne krvne pretrage kojima se može utvrditi razina šećera u krvi. Rana akcija omogućuje bolju kontrolu nad bolešću i očuvanje kvalitete života.