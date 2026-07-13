Zarine 'smrtonosne hlače': Svi mediji pišu o hit hlačama zbog kojih žene završavaju na hitnoj

Ljeto je u punom jeku, a jedna naizgled savršena modna novost već je postala viralni hit - iz potpuno neočekivanih razloga. Zara je svojim širokim, lepršavim hlačama izazvala pravi kaos na društvenim mrežama, dok žene otkrivaju do koje mjere su spremne ići da bi bile u trendu

Naizgled savršen ljetni odjevni predmet, lepršave hlače širokih nogavica modnog giganta Zare, postao je neočekivani viralni fenomen, ali ne iz razloga kojima bi se bilo koji brend ponosio. Umjesto da preplave društvene mreže kao inspiracija za stil, ove hlače, dostupne u nekoliko boja po cijeni od 22,95 eura, postale su zloglasne pod hashtagom #deadlyzarapants (#smrtonosnezarahlače), prikupivši tisuće videosvjedočanstava o padovima, ogrebotinama, pa čak i ozbiljnim ozljedama. Priča o "hlačama ubojicama" tako je postala bizarna mješavina modnog trenda, internetske kulture i upozorenja o sigurnosti potrošača.

Tisuće videa s posjekotinama i slomljenim kostima

TikTok je preplavljen s više od dvije tisuće videozapisa u kojima korisnice dijele svoja bolna iskustva. Scene su često snimljene nadzornim kamerama i prikazuju trenutke saplitanja i padova na prilazima kuća, stepenicama ili u javnim prostorima. Druge korisnice jednostavno objavljuju fotografije svojih ozljeda: krvavih koljena, ogrebanih laktova i ruku u gipsu. Komentari poput "danas nosim hlače, poželite mi sreću" ili "preživjela sam današnji dan" postali su uobičajeni.

Neke su priče posebno zabrinjavajuće. TikTokerica Holly Gilmer objavila je fotografiju slomljene patele, uz sliku sebe u invalidskim kolicima i sa štakama, nakon pada u spornim hlačama.

Druga korisnica, Morgana, podijelila je video svojih brojnih ozljeda, uključujući razbijeni lakat, ogrebano koljeno i uništen zaslon mobitela, koji je prikupio više od 2,3 milijuna pregleda. "Netflix bi trebao snimiti dokumentarac o ovim hlačama. Omiljene su mi, ali skoro sam umrla osam puta dok sam ih nosila", napisala je jedna korisnica, dok su se druge javljale s pričama o završetku na hitnoj pomoći.

Dizajn kao uzrok opasnosti

Problem leži u samom dizajnu hlača. Izrazito široke, dugačke i izrađene od laganog materijala, nogavice se vrlo lako zapetljaju jedna o drugu ili se podvuku pod stopalo, uzrokujući trenutačni gubitak ravnoteže. Modni stručnjaci slažu se da ovakav kroj, neovisno o brendu, nosi inherentan rizik. "Što je nogavica šira, veća je vjerojatnost da će se zaplesti oko suprotne noge ili stopala, zbog čega osoba pada", objašnjava stilistica Clare Chambers za Metro. "Situaciju pogoršava činjenica da je gotovo nemoguće dovoljno brzo osloboditi zarobljenu nogu kako bi se ublažio pad. Zato se doslovno pada licem prema tlu."

Direktor modnog dizajna Emile Vidal Carr dodaje da takav odjevni predmet predstavlja opasnost u raznim situacijama: "Mogu se zaplesti u lanac bicikla, pokretne stube ili druge pokretne mehanizme. Višak tkanine uvijek povećava rizik od spoticanja, osobito na stepenicama ili neravnom terenu." Unatoč opasnostima, popularnost ovog stila ne jenjava. Chambers objašnjava da su široke hlače postale ključni komad za ljeto 2026. jer su "najelegantniji i najugodniji način odijevanja donjeg dijela tijela za žene koje na poslu ne mogu nositi kratke suknje tijekom velikih vrućina".

Zara, fluidne hlače širokih nogavica - 22,95 €

Odgovornost brenda i povijest modnih 'žrtava'

Pitanje koje se neizbježno postavlja jest kolika je odgovornost tvrtke u ovakvim slučajevima. S pravnog stajališta, ključno je utvrditi radi li se o "neispravnom proizvodu". Proizvod se smatra neispravnim ako ne pruža sigurnost koja se razumno može očekivati s obzirom na njegovu namjenu. Međutim, vrlo duge i široke hlače obično ne spadaju u tu kategoriju jer je rizik od saplitanja otvoren i očit. Pretpostavlja se da potrošač razumije da može pasti ako ne prilagodi duljinu hlača.

Brend bi mogao snositi odgovornost u slučaju tvorničke greške, poput pucanja šava, ili ako su navedene pogrešne informacije o veličini. Ipak, veći dio odgovornosti pada na kupca, koji bi trebao odabrati odgovarajuću veličinu ili prekrojiti hlače. Ovaj slučaj podsjeća da pojam "modne žrtve" ponekad ima i doslovno značenje.

Zara, fluidne hlače širokih nogavica - 22,95 €

Unatoč brojnim medijskim upitima, uključujući i one koje je uputio CNN, Zara se još uvijek nije službeno oglasila o incidentima. Dok se tvrtka suočava s negativnim publicitetom, "smrtonosne hlače" ostaju na policama, a njihove vlasnice nastavljaju hodati tankom linijom između stila i potencijalne opasnosti.

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