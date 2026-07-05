Široke i lepršave hlače najveći su ljetni favorit: Izdvojili smo najljepše high street modele

Kad stignu ljetne vrućine, u garderobi najviše cijenimo komade koji su lagani, prozračni i jednostavni za kombiniranje. Upravo su zato široke i lepršave hlače jedan od najvećih favorita sezone

Tijekom ljeta najradije posežemo za komadima koji su udobni i prozračni, ali istovremeno i chic. Upravo su zato lagane široke hlače jedan od najvećih ljetnih favorita i ove sezone. Osim što pružaju osjećaj lakoće tijekom cijelog dana, izgledaju elegantno, lako se kombiniraju i odgovaraju gotovo svakoj prilici. Ovog ljeta ponovno su među najpoželjnijim komadima, a pronaći ih možete u kolekcijama gotovo svih high street brendova.

Široke i lepršave hlače već su nekoliko sezona nezaobilazan dio ljetne garderobe, no čini nam se da je ovog ljeta izbor još bogatiji. Dolaze u različitim krojevima, bojama i uzorcima, od modela s vrlo širokim nogavicama do nešto suptilnijih palazzo silueta, dok su materijali poput lana, pamuka i viskoze zaslužni za ugodan osjećaj čak i tijekom najvećih vrućina.

Široke hlače su iznimno svestrane - uz jednostavnu lanenu košulju ili elegantan top bez problema se mogu nositi u poslovnim kombinacijama tijekom toplijih dana, dok će uz običnu majicu, sandale ili natikače stvoriti opušten izgled za gradsku šetnju, odlazak na kavu ili večernje druženje. Jednako dobro pristaju uz espadrile, ravne sandale, tenisice, ali i sandale s potpeticom, zbog čega ih je lako prilagoditi vlastitom stilu.

Osim što izgledaju vrlo chic, ovi modeli pružaju slobodu pokreta i osjećaj prozračnosti koji je teško pronaći u drugim komadima. Zato ne čudi što ih mnoge modne zaljubljenice smatraju jednom od najboljih investicija za toplije mjesece – riječ je o komadu koji ćete nositi sezonama, bez straha da će izaći iz mode.

Ako za ljetne dane tražite svestrani odjevni predmet koji će jednako dobro funkcionirati na poslu, tijekom vikenda ili na godišnjem odmoru, lepršave i široke ljetne hlače svakako su jedan od najboljih izbora. U nastavku donosimo najljepše modele iz aktualne high street ponude koji će se lako uklopiti u svaku ljetnu garderobu.

H&M - 19,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 19,99 €

Mango - 22,99 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Massimo Dutti - 125 €

Massimo Dutti - 169 €

Zara - 39,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 22,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 29,95 €