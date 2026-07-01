Počelo veliko sniženje u Zari: Pronašli smo komade koje se definitivno isplati uloviti
Nestrpljivo iščekivano ljetno sniženje u Zari napokon je započelo. Online ponuda aktivna je od utorka u 20 sati, dok su u fizičke trgovine popusti stigli u srijedu ujutro, 1. srpnja. Iako popusti u prvom krugu već dosežu značajne postotke, ovo je idealna prilika za strateško ulaganje u komade koji će obogatiti garderobu na duge staze, a ne samo za jedno ljeto.
U fokusu su bezvremenski materijali
Ovo sniženje idealna je prilika za prebacivanje fokusa s prolaznih trendova na istinsku kvalitetu. Vrijedi potražiti komade od vrhunskih materijala koji inače predstavljaju veći izdatak, poput kože, vune, kašmira i svile. Košulja od sto posto svile, klasična kožna jakna ili pulover od kašmira bezvremenski su ulovi koji postaju temelj svake garderobe.
Ljetna rasprodaja je i najbolji trenutak za investiciju u vuneni sako ili kaput koji će strpljivo čekati hladnije dane i pokazati se kao iznimno pametan potez.
Svestrani komadi za svaku prigodu
Snižena ponuda obiluje sakoima i laganim jaknama koje se lako uklapaju u poslovne i ležerne kombinacije. Predimenzionirani sako s vichy uzorkom ili traper blazer funkcioniraju uz elegantne hlače i jednostavnu haljinu kao i uz omiljene traperice. Kad je riječ o traperu, sniženje nudi različite krojeve, od ravnih modela do "balon" nogavica. Ponudu upotpunjuju i hlače visokog struka te strukturirane flare hlače. Ne treba zanemariti ni prijelazne komade poput laganih balonera i kožnih bomber jakni.
Obuća i torbe kao točka na 'i'
Nijedna kombinacija nije potpuna bez odgovarajuće obuće i torbe. Preporuka je usmjeriti se na kožne modele koji jamče dugotrajnost: elegantne penny mokasinke, udobne balerinke, slingback cipele ili sandale s potpeticom klasici su s kojima je nemoguće pogriješiti. Na sniženju se mogu pronaći i kožne gležnjače kao mudra investicija za jesen. U kategoriji torbi ističu se modeli od brušene kože, isprepletenih tekstura i praktične vrećaste siluete koje se lako uklapaju u svaki stil.
Izdvojili smo sezonske komade koje se svakako isplati upecati, a nosit ćete ih još ovog ljeta: