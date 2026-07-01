Počelo veliko sniženje u Zari: Pronašli smo komade koje se definitivno isplati uloviti

Iako najtraženiji artikli često nestanu u prvim satima, Zara redovito nadopunjuje zalihe. Nove veličine često se pojavljuju rano ujutro, pa vrijedi provjeriti opet ako vam je promaknuo željeni komad. Iskoristite ovo sniženje za promišljeno građenje garderobe koja će vas služiti godinama - sretno u lovu na prave komade

Nestrpljivo iščekivano ljetno sniženje u Zari napokon je započelo. Online ponuda aktivna je od utorka u 20 sati, dok su u fizičke trgovine popusti stigli u srijedu ujutro, 1. srpnja. Iako popusti u prvom krugu već dosežu značajne postotke, ovo je idealna prilika za strateško ulaganje u komade koji će obogatiti garderobu na duge staze, a ne samo za jedno ljeto.

U fokusu su bezvremenski materijali

Ovo sniženje idealna je prilika za prebacivanje fokusa s prolaznih trendova na istinsku kvalitetu. Vrijedi potražiti komade od vrhunskih materijala koji inače predstavljaju veći izdatak, poput kože, vune, kašmira i svile. Košulja od sto posto svile, klasična kožna jakna ili pulover od kašmira bezvremenski su ulovi koji postaju temelj svake garderobe.

Ljetna rasprodaja je i najbolji trenutak za investiciju u vuneni sako ili kaput koji će strpljivo čekati hladnije dane i pokazati se kao iznimno pametan potez.

Svestrani komadi za svaku prigodu

Snižena ponuda obiluje sakoima i laganim jaknama koje se lako uklapaju u poslovne i ležerne kombinacije. Predimenzionirani sako s vichy uzorkom ili traper blazer funkcioniraju uz elegantne hlače i jednostavnu haljinu kao i uz omiljene traperice. Kad je riječ o traperu, sniženje nudi različite krojeve, od ravnih modela do "balon" nogavica. Ponudu upotpunjuju i hlače visokog struka te strukturirane flare hlače. Ne treba zanemariti ni prijelazne komade poput laganih balonera i kožnih bomber jakni.

Obuća i torbe kao točka na 'i'

Nijedna kombinacija nije potpuna bez odgovarajuće obuće i torbe. Preporuka je usmjeriti se na kožne modele koji jamče dugotrajnost: elegantne penny mokasinke, udobne balerinke, slingback cipele ili sandale s potpeticom klasici su s kojima je nemoguće pogriješiti. Na sniženju se mogu pronaći i kožne gležnjače kao mudra investicija za jesen. U kategoriji torbi ističu se modeli od brušene kože, isprepletenih tekstura i praktične vrećaste siluete koje se lako uklapaju u svaki stil.

Izdvojili smo sezonske komade koje se svakako isplati upecati, a nosit ćete ih još ovog ljeta:

Zara, kratki pleteni top s volanima, 15,99 €

Zara, košulja od popelina na pruge s puf rukavima, 17,99 €

Zara, fluidne lanene hlače s prorezima na rubu nogavica, 19,99 €

Zara, kratka haljina od čipke, 17,99 €

Zara, top s uzorkom i američkim izrezom, 12,99 €

Zara, midi suknja s uzorkom, 19,99 €

Zara, pletena bandeau haljina s kuglicama, 17,99 €

Zara, midi suknja s volanima, 19,99 €

Zara, bermude s perforiranim vezom, 17,99 €

Zara, lanene culotte hlače, 19,99 €

Zara, metalizirani asimetrični kupaći kostim, 19,99 €

Zara, asimetrični bodi s naborima, 7,99 €

Zara, top s naramenicama i volanima, 12,99 €

Zara, haljina s američkim izrezom i teksturom, 17,99 €

Zara, duga haljina korzet stila, 25,99 €

Zara, pletena platforma-sandala, 37,99 €

Zara, cipele s otvorenom petom i srednje visokom potpeticom, 22,99 €

Zara, cipele s mašnom sa satin efektom, 25,99 €

Zara, ogrlica kaskada nakita i dragulja, 19,99 €

Zara, asimetrična kožna vrećasta torba, 39,99 €

Zara, maksi torba s uzorkom, 19,99 €