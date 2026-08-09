Severina trijumfirala u pulskoj Areni uz više od 60 glazbenika, premala za sve emocije

Pulska Arena sinoć nije bila samo koncertna pozornica, nego mjesto na kojem su se emocija, glazba i impresivna produkcija spojili, po mnogočemu, u jedinstvenu večer. Severina je pred rasprodanim antičkim amfiteatrom još jednom potvrdila zašto turneja 'Ja samo pjevam' iz koncerta u koncert okuplja desetke tisuća ljudi, a činjenica da su ulaznice za pulski spektakl rasprodane čak mjesec dana unaprijed najbolje govori koliko se ovaj nastup iščekivao. Monumentalni ambijent jednog od najljepših europskih amfiteatara pružio je idealnu kulisu koncertu u kojem je u središtu ponovno bila glazba, koja je od prvih do posljednjih taktova povezivala pozornicu i gledalište.

Poseban dojam ostavila je i Severinina impresivna glazbena postava. Uz orkestar koji prati cijelu turneju, uključujući i gudače i trubače, u pojedinim trenucima na pozornici se nalazilo gotovo 70 glazbenika, među kojima i 36 članova zborova 'Val' i 'Josip Kaplan, koji su se Severini pridružili u izvedbi nekoliko pjesama, stvarajući zvuk koji je monumentalnom prostoru dao gotovo filmsku širinu.

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