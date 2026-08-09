Tjedni horoskop od 10. do 16. kolovoza: Lavovi sjaje, a Rakovi pronalaze snagu u emocijama

Pred nama je tjedan od 10. do 16. kolovoza koji donosi pregršt zanimljivih obrata i novih prilika. Planetarne energije potiču na hrabre odluke i iskrenost, a mnogi će znakovi dobiti priliku za novi početak ili konačni rasplet priča koje su dugo čekale. Vrijeme je da poslušate intuiciju i ostanete otvoreni za promjene koje dolaze kada ih najmanje očekujete

Ovan

LJUBAV: Napokon se pojavljuju prilike za kvalitetniji privatni život, vjerojatno kroz pozive na zabave i društvena okupljanja. Ako ste slobodni, nemojte odbacivati nova poznanstva samo zato što na prvi pogled ne odgovaraju vašim očekivanjima. Zauzeti ovnovi mogu očekivati ugodno iznenađenje od partnera koje će unijeti svježinu u svakodnevicu i razbiti rutinu. POSAO: Pred vama je dinamičan tjedan u kojem ćete najbolje funkcionirati pod pritiskom. Iako će nadređeni pokazivati naklonost, teško ćete nalaziti zajednički jezik jer obje strane žele dominirati. Važno je da shvatite gdje vam je mjesto i tako se ponašate. Vaša odlučnost ostavit će snažan dojam, što može rezultirati novom odgovornošću. ZDRAVLJE&SAVJET: Imat ćete mnogo energije, no morate je pravilno usmjeriti. Fizička aktivnost ili boravak u prirodi pomoći će vam da se mentalno odmorite. Razmislite o nekom borbenom sportu kako biste kanalizirali višak energije.

Bik

LJUBAV: Ljubav je bliže nego što mislite, ali trenutačno se ne pokazuje. Budite strpljivi i ne forsirajte izražavanje emocija. Otvoreni razgovori pomoći će vam da riješite stare nesporazume. Slobodni bikovi mogli bi obnoviti kontakt s osobom iz prošlosti, no važno je razmisliti jeste li se oboje zaista promijenili. POSAO: Ovaj tjedan donosi osjećaj sigurnosti koji vam je nedostajao. Polako ćete rješavati zaostale obveze, a netko će konačno prepoznati vaš trud. Iako nagrada možda neće doći odmah, razgovori koji vas očekuju uvod su u buduće napredovanje. Financije su pod kontrolom, ali izbjegavajte nepotrebne troškove vezane uz dom. ZZDRAVLJE&SAVJET: Tijelo vam jasno šalje signale da usporite i vratite ravnotežu. Ne propuštajte prilike za relaksaciju i posvetite više pažnje kvalitetnom odmoru.

Blizanci

LJUBAV: Vaš ljubavni život donosi uzbuđenje. Premda možda nećete osjećati potpuno ispunjenje, vaš pozitivan stav donijet će vam bodove kod partnera. Slobodni blizanci mogli bi upoznati nekoga tko ih odmah osvaja humorom i inteligencijom. Zauzeti će nakon manjih nesuglasica ponovno pronaći zajednički ritam. POSAO: Pred vama je izrazito društven i komunikativan tjedan. Briljirat ćete u pregovorima i prezentacijama, a ljudi će pažljivo slušati vaše prijedloge. Riješite se sumnji koje se pojavljuju kada stvari ne idu glatko. Informacije koje čekate napokon stižu i omogućit će vam da radite kvalitetnije. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguć je mentalni umor zbog previše informacija. Dajte si više sna i pronađite aktivnosti koje vas opuštaju, daleko od ekrana.

Rak

LJUBAV: Vaš ljubavni život postaje bogatiji i smireniji. Strasti će biti tiše, ali zadovoljstvo neće izostati. Čini se da ulazite u dugotrajniju, stabilniju fazu veze. Slobodni rakovi privlačit će osobe koje traže ozbiljan odnos i uspješno će zavoditi. Nemojte skrivati osjećaje jer je iskrenost ključ uspjeha. POSAO: Intuicija će biti vaša najveća snaga i vodit će vas prema ispravnim odlukama. Pustite druge da se izraze, pa čak i da vas vode. U ovom trenutku ne možete puno toga napraviti na svoju ruku. Vaša smirenost pomoći će vam da riješite situaciju koja je dugo stvarala napetost u timu. ZDRAVLJE&SAVJET: Pomagati drugima je plemenito, ali ne zaboravite misliti na sebe. Nemojte preuzimati previše tuđih problema na svoja leđa. Posvetite se hobijima.

Lav

LJUBAV: Zvijezde vam obasjavaju ljubavno nebo. Bit ćete ugodno iznenađeni koliko vam se otvaraju nove prilike. Samopouzdanje vam je na vrhuncu, stoga se dotjerajte i izađite među ljude. Zauzeti će uživati u strastvenim i romantičnim trenucima, dok će slobodni privlačiti pažnju gdje god se pojave. POSAO: Napokon držite konce u svojim rukama. Riješit ćete sve veće poslovne dvojbe i sad hrabro idete naprijed. Ako razmišljate o novom projektu ili promjeni radnog mjesta, sada je vrijeme za konkretan korak. Vaša hrabrost inspirirat će i ljude oko vas. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne sumnjajte u sebe. Vaša energija je zarazna, ali pripazite na stres. Odvojite vrijeme za opuštanje i male rituale koji vas vesele.

Djevica

LJUBAV: Osjećat ćete se poput ribe u vodi. Vaša otvorenost prema drugima bit će uzvraćena, a brzina kojom ćete djelovati u zavođenju ponekad će biti zapanjujuća. Ipak, usporite radi druge strane. Ako ste u vezi, više ćete razgovarati o zajedničkoj budućnosti, a partner će cijeniti vašu iskrenost. POSAO: Stvari se napokon slažu onako kako ste zamislili. Iako će novi zadaci djelovati zahtjevno, shvatit ćete da su prilika za napredak. Možete vidjeti daleke rezultate dok su suradnici još kratkovidni, no uskoro će se pojaviti informacije koje potvrđuju da ste posao usmjerili u pravom smjeru. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste. Ne morate uvijek biti produktivni; ponekad nekoliko sati bez obveza donosi više energije nego cijeli dan rada.

Vaga

LJUBAV: Odnosi s ljudima su u prvom planu. Vaše strasti će porasti, a vi ćete postati zavodljiviji, što će voljena osoba dočekati sa zadovoljstvom. Istovremeno će ojačati i potreba za sigurnošću, pa ćete povremeno biti u borbi sami sa sobom. Slobodne vage mogle bi upoznati osobu koja ih osvaja smirenošću i inteligencijom. POSAO: Počinje vrijeme kad će se vaše znanje sve više cijeniti. Budite svjesni svoje stručnosti i slobodno prezentirajte svoje sposobnosti. Vaša diplomatičnost pomoći će vam riješiti komplicirane situacije, a jedan vaš prijedlog ostavit će odličan dojam. Moguće je da će vas više ljudi pitati za savjet. ZDRAVLJE&SAVJET: Pronađite ravnotežu između bogatog društvenog života i potrebe za odmorom. Razgibajte vratnu kralježnicu kako biste se oslobodili napetosti.

Škorpion

LJUBAV: Ako ste još sami, težiti ćete isključivo dobroj zabavi i opuštanju. Važno je da drugoj strani odmah priznate svoje namjere kako bi obje strane bile zadovoljne. Zauzeti škorpioni vodit će intenzivne i iskrene razgovore. Neke teme neće biti jednostavne, ali ojačat će vašu vezu. POSAO: Ovo je tjedan velikih unutarnjih promjena. Na poslu ćete pokazati iznimnu odlučnost i preuzeti inicijativu u rješavanju problema koji drugi izbjegavaju. Moguće je da ćete obnoviti poslovne kontakte s ljudima koji rade u inozemstvu, što će vam proširiti horizonte. ZDRAVLJE&SAVJET: Pazite na razinu stresa. Pronađite vrijeme za aktivnosti koje vas opuštaju, bilo da je riječ o šetnji ili nekoliko sati provedenih daleko od tehnologije.

Strijelac

LJUBAV: Nikako da dođete na zelenu granu. Ovo je vrijeme dobro za intimna preispitivanja, stoga se okrenite sebi. Mnogima će odgovarati samoća jer će intuitivno osjetiti da razdoblje nije najpovoljnije za ljubav. Ipak, nemojte se bojati napraviti prvi korak ako se prilika pojavi. POSAO: Funkcionirat ćete dobro, ali uz dosta ulaganja energije. Mnogi će na poslu brusiti nove vještine i otkrivati detalje profesije. Bit će to faza učenja i napredovanja. Novi kontakti mogli bi se pokazati vrlo vrijednima u budućnosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Ništa ne preskačite, pogotovo ne odmor. Vikend je idealan za bijeg iz svakodnevice. Izlet ili istraživanje novog mjesta napunit će vas pozitivnom energijom.

Jarac

LJUBAV: Nejasnoće u privatnom životu vjerojatno će se nastaviti. Najbolje će se osjećati oni koji nemaju nikakve obveze. Ipak, strpite se. Slobodni jarčevi mogli bi se iznenaditi iskrom koja će nastati s osobom koju su dosad smatrali samo poznanikom. Zauzeti će pronaći više vremena za partnera. POSAO: Imat ćete mnogo zanimljivih sadržaja na poslu. Bit ćete među najpouzdanijim članovima tima, a nadređeni će primijetiti vašu odgovornost. Ako očekujete važan odgovor, mogao bi stići upravo ovaj tjedan. Financijska situacija izgleda vrlo stabilno. ZDRAVLJE&SAVJET: Bez obzira na brojne aktivnosti, ne zaboravite na odmor. Usporite tempo za vikend i posvetite se obitelji ili hobijima koje ste zanemarili.

Vodenjak

LJUBAV: Malo ćete olabaviti i na opušteniji način uživati i zavoditi. Voljena osoba rado će razgovarati s vama, što će vas dodatno zbližiti. Slobodni će lako pronalaziti društvo, a sve bi moglo započeti neobaveznom kavom. Moguće je poznanstvo s osobom koja će vas osvojiti originalnošću. POSAO: Možda će vam se činiti kao da vas pritišću sa svih strana, no zapravo se radi o izazovima na koje trebate odgovoriti. Pred vama je mala borba u kojoj trebate biti borac. Vaše nove ideje konačno će biti prepoznate, a netko bi vam mogao ponuditi projekt koji će vas izvući iz rutine. ZDRAVLJE&SAVJET: Pokušajte se opustiti uz umjetničke sadržaje. Više pažnje posvetite kvalitetnom snu kako biste vratili ravnotežu između poslovnog i privatnog života.

Ribe

LJUBAV: Vaš društveni i ljubavni život postat će malo običniji, no vama će to odgovarati. Nakon brojnih izlazaka, mirnoća će vas zapravo osvježiti. Partner će imati više razumijevanja za vaše potrebe. Slobodne ribe mogle bi upoznati osobu koja će ih osvojiti iskrenošću i toplinom. POSAO: Vaš trud bit će prepoznat i dobit ćete na cijeni. Skromnost koja dolazi od vas mnogima će biti primjer. Radit ćete predano i bez puno pitanja. Vaša kreativnost neće proći nezapaženo, a ideje će naići na pozitivne reakcije. ZDRAVLJE&SAVJET: Vrijeme je da usporite. Boravak uz vodu ili u prirodi, čitanje dobre knjige ili druženje s najbližima pomoći će vam da se potpuno opustite.

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