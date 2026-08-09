Od haljina do jakni: Najljepši komadi u zelenoj boji za ostatak ljeta i prijelaznu sezonu

Bezvremensku privlačnost zelene boje nedavno je potvrdila i princeza od Walesa Kate Middleton, koja je na Wimbledonu oduševila u elegantnoj zelenoj haljini. Donosimo najljepše komade iz aktualne high street ponude, od haljina i košulja do hlača i jakni

Zelena je već nekoliko sezona jedna od omiljenih boja u modnom svijetu, a njezina popularnost ni ovog ljeta ne pokazuje znakove usporavanja. Riječ je o prekrasnoj zemljanoj nijansi koja djeluje elegantno, smireno i sofisticirano te se gotovo ponaša poput neutralne boje – lako se kombinira s bijelom, bež, smeđom, crnom ili traperom, a pritom svakom outfitu daje dozu svježine. Pristaje različitim stilovima i jednako dobro funkcionira tijekom svih godišnjih doba, zbog čega je uvijek pametna investicija.

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Njezinu bezvremensku privlačnost nedavno je potvrdila i princeza od Walesa Kate Middleton, koja je na finalu Wimbledona zablistala u elegantnoj zelenoj midi haljini te još jednom pokazala koliko ova boja može izgledati profinjeno i upečatljivo. Njezin sofisticirani stajling samo je dodatno učvrstio status zelene kao jednog od najpoželjnijih modnih izbora sezone.

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Bilo da birate lepršavu haljinu, lanene hlače, klasičnu košulju, laganu jaknu ili upečatljiv modni dodatak, zeleni komadi lako će se uklopiti u postojeću garderobu i nositi tijekom ostatka ljeta, ali i u prvim danima jeseni. U nastavku donosimo naše favorite iz aktualne high street ponude – od haljina i hlača do košulja, jakni i drugih chic komada u najljepšim nijansama neodoljive zelene boje.

Mango - 49,99 €

Mango - 39,99 €

Massimo Dutti - 100 €

Massimo Dutti - 90 €

Massimo Dutti - 70 €

Massimo Dutti - 70 €

Massimo Dutti - 100 €

Massimo Dutti - 70 €

Zara - 9,95 €

Zara - 12,99 €

Zara - 45,95 €

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