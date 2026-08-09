Slip suknje su jedan od najsvestranijih komada u garderobi, evo kako ih nositi

Slip suknja već godinama ima posebno mjesto u garderobama ljubiteljica minimalističkog stila. Inspirirana modom 90-ih, jednako dobro funkcionira u ležernim dnevnim kombinacijama kao i u elegantnim večernjim izdanjima, a zahvaljujući svojoj jednostavnosti lako se uklapa u gotovo svaki ormar

Slip suknja jedan je od onih modnih klasika koji se iz sezone u sezonu vraća u središte pozornosti. Inspirirana minimalističkom estetikom 90-ih, osvaja svojom jednostavnošću, elegantnim padom i činjenicom da se lako prilagođava različitim stilovima. Satenski modeli u neutralnim nijansama posebno su popularni jer djeluju profinjeno, a istovremeno ih možete nositi na bezbroj načina – od opuštenih dnevnih kombinacija do elegantnih večernjih izdanja. Upravo zato slip suknja već godinama ima status jednog od najsvestranijih komada u garderobi.

Za ležeran dnevni look dovoljno ju je kombinirati s običnom bijelom majicom ili pamučnom potkošuljom, oversized košuljom i ravnim sandalama ili tenisicama. Ako tražite outfit za posao ili gradske obaveze, odlično će izgledati uz laneni sako, jednostavan top i balerinke ili slingback cipele. Za večernje prilike dovoljno je zamijeniti dnevne modne dodatke sandalama s potpeticom, dodati svilenu bluzu ili top na tanke naramenice, upečatljiv nakit i malu torbicu. Upravo je ta mogućnost prilagodbe različitim prilikama razlog zbog kojeg se slip suknja smatra jednim od najboljih modnih ulaganja.

Bez obzira preferirate li minimalistički stil, estetiku 90-ih ili romantične kombinacije s modernim prizvukom, slip suknja lako će se uklopiti u vašu garderobu i poslužiti kao baza za bezbroj outfita tijekom cijele godine. U nastavku izdvajamo najljepše slip suknje iz aktualne high street ponude koje će se s lakoćom uklopiti u postojeću garderobu i poslužiti kao temelj brojnih chic kombinacija.

H&M - 32,99 €

H&M - 24,99 €

H&M - 49,99 €

H&M - 29,99 €

Mango - 59,99 €

Massimo Dutti - 100 €

Massimo Dutti - 90 €

Massimo Dutti - 125 €

Zara - 29,95 €

Zara - 22,95 €

Zara - 22,95 €

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