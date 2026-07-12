Dama sa špice u hit hlačama koje izgledaju luksuzno, a savršene su za vruće dane

Ljetna moda voli komade koji spajaju udobnost i upečatljiv izgled, a jedan takav trend već osvaja gradske ulice. Orijentalne hlače svojim lepršavim krojem i egzotičnim prizvukom unose dašak odmora u svakodnevne kombinacije - pronašli smo slične modele koji su sada na sniženju

Na zagrebačkoj špici pojavila se kombinacija koja je pravi primjer kako ljetna moda može biti istovremeno opuštena i profinjena. U fokusu outfita našle su se široke hlače inspirirane orijentalnim stilom, koje svojim lepršavim krojem podsjećaju na najudobnije ljetne komade, ali izgledaju iznimno elegantno. Fotografiju ovog izvrsnog outfita snimio je ekskluzivno za Žena.hr Goran Horvatinec.

Elegantan ljetni look s dozom egzotike

Voluminozne hlače visokog struka u smaragdno zelenoj savršeno su kombinirane s laganom bluzom nježne bež nijanse, čiji prozračni kroj i nabrani detalji daju cijeloj kombinaciji romantičnu notu. Kontrast između zagasite zelene i neutralne gornje polovice stvara sofisticiran, ali nenametljiv izgled.

Goran Horvatinec/Ekskluzivno za Žena.hr

Poseban detalj outfitu daje remen s metalnim karikama koji naglašava struk i unosi dozu glamura, dok velike sunčane naočale, crveni ruž i pletena torba zaokružuju cijeli look u duhu ljetnog urbanog chica.

Najudobniji trend ljeta

Orijentalne hlače posljednjih su sezona postale jedan od omiljenih ljetnih komada jer nude savršenu kombinaciju stila i udobnosti. Lepršavi materijali i široke nogavice čine ih idealnima za visoke temperature, a uz pravi izbor dodataka mogu izgledati dovoljno elegantno i za večernje prilike.

Ako vam se svidio ovaj outfit, pronašli smo slične modele orijentalnih hlača u Zari koje su sad na sniženju, a koje možete dodati svojoj ljetnoj garderobi. Od modela s elastičnim strukom do lanenih varijanti - ovo je trend koji ćemo rado nositi cijelo ljeto.

Zara, hlače orijentalnog stila s naborima - sada 12,99 €

Zara, orijentalne hlače s mašnama i lanom - sada 15,99 €

Zara, orijentalne hlače s elastičnim strukom - sada 17,99 €

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