Koža će vam biti zahvalna: Ove lagane hidratantne kreme idealne su za ljetne dane

Ljeti koži treba malo drugačija njega nego tijekom ostatka godine. Visoke temperature, sunce i boravak u klimatiziranim prostorima mogu je lako isušiti, zbog čega su lagane hidratantne kreme, gelovi i emulzije najbolji izbor

S dolaskom ljeta i visokih temperatura mijenja se i ono što našoj koži treba. Bogate, hranjive kreme koje su bile idealne tijekom zime sada najčešće zamjenjuju laganije i prozračnije formule. Gel kreme, fluidne emulzije i brzo upijajući losioni postaju pravi izbor za njegu kože tijekom toplijih mjeseci jer pružaju hidrataciju bez osjećaja težine. Istovremeno umiruju kožu, pomažu očuvati njezinu zaštitnu barijeru i ostavljaju ugodan osjećaj svježine, zbog čega odgovaraju gotovo svim tipovima kože.

Zašto koži ljeti treba laganija njega?

Ljetni mjeseci donose visoke temperature, pojačano znojenje, više UV zračenja i češći boravak u klimatiziranim prostorima, a sve to može utjecati na ravnotežu kože. Česta je zabluda da masnoj koži ljeti nije potrebna hidratacija, no upravo je suprotno. Kada koži nedostaje vlage, ona često počinje proizvoditi još više sebuma kako bi nadoknadila izgubljenu hidrataciju. Rezultat mogu biti pojačan sjaj, osjećaj težine na licu i začepljene pore.

Dobra hidratacija važna je za očuvanje zdrave kožne barijere koja štiti kožu od vanjskih utjecaja. Kada je ona narušena, koža lakše postaje osjetljiva, sklona crvenilu i iritacijama. Lagane hidratantne kreme pomažu održati optimalnu razinu vlage, ublažavaju neugodan osjećaj zatezanja i mogu pomoći u regulaciji prekomjernog lučenja sebuma. Osim toga, odlična su podloga za SPF i šminku jer se brzo upijaju i ne ostavljaju težak, ljepljiv sloj.

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Što tražiti u dobroj ljetnoj kremi?

Prilikom odabira hidratantne kreme za ljeto vrijedi obratiti pozornost na teksturu i sastojke. Gel kreme, emulzije i formule na bazi vode odličan su izbor jer se brzo upijaju, ne opterećuju kožu i ne ostavljaju masni film. Potražite humektante, sastojke koji privlače i zadržavaju vlagu u koži, poput hijaluronske kiseline i glicerina. Vrlo dobar izbor je i niacinamid koji pomaže regulirati lučenje sebuma, smanjiti vidljivost pora i ujednačiti ten.

Ako još niste isprobali emulzije, ljeto je pravo vrijeme za to. Ovi lagani ovlaživači, koji su posebno popularni u azijskoj rutini njege, imaju mliječnu, gotovo gelastu teksturu i odlična su alternativa klasičnim kremama. Posebno odgovaraju masnoj i mješovitoj koži jer pružaju dovoljno hidratacije bez osjećaja težine, a zahvaljujući laganoj, vodenoj teksturi brzo se upijaju i ostavljaju kožu mekom i ugodno osvježenom.

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Top 10 laganih krema za lice idealnih za ljeto

U nastavku donosimo izbor deset izvrsnih laganih hidratantnih krema koje će vašu kožu održati svježom, uravnoteženom i zdravom tijekom cijelog ljeta.

Clinique Moisture Surge 100H Auto-Replenishing Hydrator

Ova kultna gel-krema bez ulja pravi je spas za žednu kožu. Obogaćena bio-fermentom aloe vere i hijaluronskom kiselinom, prodire duboko u kožu i pruža hidrataciju koja traje i do sto sati. Njezina lagana tekstura trenutno osvježava, ostavljajući kožu punijom, blistavom i bez osjećaja težine. Idealna je za sve tipove kože.Cijena: oko 65 €

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Kiehl's Ultra Facial Oil-Free Gel Cream

Savršena za normalnu i masnu kožu, ova gel-krema pruža ugodan rashlađujući učinak. Pomaže u održavanju ravnoteže vlage i vidljivo smanjuje prekomjerni sjaj tijekom dana. Koža ostaje svježa, hidratizirana i zdravijeg izgleda, čak i pri visokim temperaturama i vlazi. Cijena: oko 39 €

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Neutrogena Hydro Boost Gel Cream

Jedan od najpopularnijih drogerijskih izbora, ova lagana gel-krema na bazi vode obogaćena je hijaluronskom kiselinom koja djeluje kao spužva za suhu kožu, upijajući do tisuću puta više vode od svoje težine. Brzo se upija i ne ostavlja masni trag pa je idealna za normalnu i mješovitu kožu. Cijena: oko 20 €

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La Roche-Posay Effaclar H ISO-BIOME

Ova krema formulirana je za kožu oslabljenu isušujućim tretmanima protiv akni, ali je zbog svoje lagane i nemasne teksture izvrstan izbor i za druge tipove kože ljeti. Sadrži vitamin B5, skvalan i niacinamid koji učinkovito hidratiziraju, umiruju i obnavljaju zaštitnu barijeru kože. Cijena: oko 30 €

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Bioderma Hydrabio Gel-Crème

Namijenjena dehidriranoj i osjetljivoj koži, ova gel-krema pruža intenzivnu i dugotrajnu hidrataciju. Njezina svježa, lagana tekstura brzo se upija i vraća koži mekoću, podatnost i sjaj. Patentirani kompleks Aquagenium potiče prirodne mehanizme hidratacije kože. Cijena: oko 24 €

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Avène Hydrance Aqua-Gel

Ovaj višenamjenski proizvod može se koristiti kao dnevna krema, noćna maska ili njega za područje oko očiju. Inspiriran azijskom njegom kože, pruža osjećaj vodenog vela na licu, osiguravajući 24-satnu hidrataciju, detoksikaciju i svježinu zahvaljujući termalnoj izvorskoj vodi Avène. Cijena: oko 27 €

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The INKEY List Omega Water Cream

Lagana hidratantna krema na bazi vode, bez ulja, klinički dokazano jača kožnu barijeru. Sadrži jedinstvenu kombinaciju omega masnih kiselina, glicerina, betaina i niacinamida koji optimiziraju dugotrajnu hidrataciju, ujednačavaju ton kože i kontroliraju višak masnoće. Cijena: oko 13 €

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Olival Centella Light Gel Cream

Ova nježna gel-krema temelji se na ekstraktu biljke Centella asiatica, poznate po svojim umirujućim i obnavljajućim svojstvima. Uz dodatak niacinamida i vitamina E, hidratizira i umiruje kožu, a posebno je pogodna za mješovite i masne tipove sklone nepravilnostima. Cijena: oko 12 €

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Beauty of Joseon Red Bean Water Gel

Formuliran s čak 44 posto ekstrakta crvenog graha, ovaj lagana gel-krea iz korejske kozmetike pomaže u apsorpciji viška sebuma. Istovremeno, peptidi pružaju intenzivnu hidrataciju bez osjećaja težine, čineći ga savršenim izborom za masnu i mješovitu kožu. Cijena: oko 14 €

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Byoma Moisturizing Gel-Cream

Ova lagana hidratantna krema bez ulja za svakodnevnu upotrebu pruža učinkovitu, ciljanu hidrataciju žednoj koži. Jedinstvena gel-kremasta tekstura trenutno se upija, omekšava i hidratizira kožu mješavinom pažljivo odabranih sastojaka koji jačaju njezinu barijeru. Cijena: oko 19 €

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