Cikorija je puno više od obične zamjene za kavu

Cikorija je stoljećima prisutna u narodnoj medicini i prehrani, a danas je mnogi biraju kao zdraviju alternativu kavi. Iako se često doživljava samo kao zamjena za jutarnji espresso, cikorija nudi puno više – od poticanja probave i ravnoteže crijevne flore do nježnog učinka bez kofeina. Svojim bogatim, zemljanim okusom i brojnim blagotvornim svojstvima, zaslužuje posebno mjesto u tvojoj rutini

U potrazi za zdravijim načinom života, mnogi od nas preispituju svoje svakodnevne navike, uključujući i jutarnju šalicu kave. Ako tražiš alternativu koja nudi bogat okus bez kofeina, a pritom donosi i niz zdravstvenih prednosti, cikorija bi mogla biti tvoj novi omiljeni napitak. Ova svestrana biljka s prepoznatljivim plavim cvjetovima ima dugu povijest upotrebe, od drevnih ljekovitih pripravaka do popularne zamjene za kavu u vremenima nestašice.

Što je cikorija?

Cikorija (Cichorium intybus) je višegodišnja zeljasta biljka iz porodice glavočika, u koju spadaju i maslačak te neven. Iako je porijeklom iz Europe, danas je rasprostranjena diljem svijeta, a često je možeš vidjeti kako raste uz puteve i na livadama. Prepoznatljiva je po čvrstoj, dlakavoj stabljici i svijetloplavim cvjetovima.

Pexels

Cikorija kava

Iako su joj listovi jestivi i često se koriste u salatama, najcjenjeniji dio biljke je njezin korijen. Upravo se od prženog i mljevenog korijena cikorije priprema cikorija napitak koji okusom i aromom podsjeća na kavu. Njegov okus često se opisuje kao zemljan i orašast, s blagom gorčinom koja ga čini izvrsnom alternativom. Povijest njegove upotrebe seže u 19. stoljeće u Francuskoj, gdje se počeo koristiti tijekom nestašice kave. Kasnije je postao zaštitni znak New Orleansa, gdje su stanovnici tijekom Američkog građanskog rata miješali cikoriju s kavom kako bi produžili zalihe.

Cikorija i zdravlje

Ono što cikoriju čini posebnom nije samo njezin okus, već i izniman nutritivni profil. Korijen cikorije bogat je inulinom, vrstom prebiotičkog vlakna koje služi kao hrana za korisne bakterije u tvojim crijevima. Upravo inulin stoji iza većine zdravstvenih prednosti cikorije.

Poboljšava zdravlje probave: Inulin potiče rast bifidobakterija i laktobacila, čime doprinosi zdravoj crijevnoj mikrobioti. Istraživanja su pokazala da redovita konzumacija cikorije može poboljšati rad crijeva, povećati učestalost stolice i ublažiti zatvor. Time se smanjuje nadutost i osjećaj težine u želucu.

Pomaže u kontroli šećera u krvi: Studije sugeriraju da inulin može poboljšati osjetljivost na inzulin i usporiti apsorpciju ugljikohidrata, što dovodi do stabilnije razine šećera u krvi. To čini kavu od cikorije odličnim izborom za osobe s predijabetesom ili dijabetesom tipa 2.

Ima protuupalna svojstva: Iako su potrebna daljnja istraživanja na ljudima, studije na životinjama pokazale su da korijen cikorije može smanjiti markere upale u tijelu. Kronične upale povezane su s rizikom od razvoja bolesti poput bolesti srca i dijabetesa, stoga cikorija može imati i preventivnu ulogu.

Podržava mršavljenje: Vlakna u cikoriji, poput inulina i oligofruktoze, mogu pomoći u regulaciji apetita. Neke studije su pokazale da cikorija smanjuje razinu grelina, hormona koji potiče osjećaj gladi, što može dovesti do smanjenog unosa kalorija i posljedično, gubitka tjelesne težine.

Pexels

Cikorija i kofein: što trebaš znati?

Jedna od najvećih prednosti cikorija kave jest ta što je potpuno bez kofeina. To je čini idealnim napitkom za sve koji žele smanjiti unos kofeina ili ga u potpunosti izbjeći. Možeš je piti u bilo koje doba dana, čak i navečer, bez straha da će ti poremetiti san. Za razliku od klasične kave, koja može izazvati nervozu i tjeskobu, cikorija kava djeluje umirujuće i pomaže u opuštanju. Za pripremu je dovoljno preliti jednu do dvije žličice mljevene cikorije vrućom vodom, a možeš je kombinirati i s običnom kavom kako bi smanjila udio kofeina u svojoj šalici.

Cikorija – potencijalne nuspojave i mjere opreza

Iako je cikorija općenito sigurna za većinu ljudi, važno je biti svjestan mogućih nuspojava.

Zbog visokog udjela inulina, prekomjerna konzumacija može uzrokovati probavne smetnje poput plinova, nadutosti i proljeva, posebno kod osoba koje nisu navikle na prehranu bogatu vlaknima. Također, osobe alergične na ambroziju ili pelud breze trebaju biti oprezne jer cikorija pripada istoj biljnoj porodici i može izazvati alergijsku reakciju. Zbog nedostatka istraživanja, trudnicama i dojiljama se savjetuje da se prije konzumacije posavjetuju sa svojim liječnikom.

Cikorija je mnogo više od "sirotinjske kave". Ona je nutritivno bogat napitak koji može unaprijediti tvoje zdravlje na više razina, od probave do regulacije šećera u krvi. Ako tražiš ukusan i zdrav ritual bez kofeina, daj priliku ovoj drevnoj biljci i otkrij sve njezine prednosti.