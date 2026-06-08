Uvijek u trendu: Anita Dujić pokazala kako nosi hit komad ovog ljeta

Bivša manekenka pokazala je sedam načina na koje se mogu nositi traper bermude, čak i u večernjim kombinacijama

Poduzetnica i bivša manekenka Anita Dujić Broadfoot​, čije modne odabire redovito prate tisuće ljudi, u novoj objavi na Instagramu pokazala je kako nosi jedan od najpoželjnijih komada sezone - traper bermude. Kroz seriju od sedam kombinacija, pokazala je ne samo zašto je ovaj komad apsolutni hit, već i kako ga s lakoćom prilagoditi svakoj prilici.

"Traper hlačice u kojima provodim ljeto i nosim ih uvijek iznova", napisala je, naglasivši pritom i održivi pristup modi uz oznaku #recycle.

Njezina modna priča započinje elegantnom kombinacijom bijelih bermuda i kratkog dvorednog topa, zaokruženom efektnim cipelama leopard uzorka. Zatim svijetloplave, poderane bermude kombinira s crnom sportskom majicom i trendi mokasinama. Tamne prugaste bermude nosi uz klasičnu prugastu košulju i jednostavne sandale, dok crne bermude spaja sa smeđom majicom i sandalama s visokom potpeticom.

Bijele bermude uparila je s crnom polo majicom i sandalama na petu, dokazujući da ovaj komad može biti i dio večernjeg stila.