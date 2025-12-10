Anita Dujić u prekrasnoj bundi pokazala cool dodatak: Ovakva Gucci torbica košta par tisuća eura

Influencerica Anita Dujić velika je fashionistica, što se vidi po njezinim modnim kombinacijama. Bivša manekenka i dizajnerica nakita njeguje klasični stil pa je najčešće odjevena u minimalističke kombinacije. Upravo je takav look odabrala za večeru sa suprugom Duncanom Barefootom, pokazala je na svom Instagram profilu.

Za izlazak s mužem Anita je odjenula bijelu dolčevitu s cvjetnim vezom te traperice. Kosu je uredno začešljala i svezala iza glave, tako da je u prvom planu bila njezina prirodna ljepota, dodatno naglašena crvenim ružem i crnim tušem na očima.

Drugi styling koji je podijelila s pratiteljima na Instagramu mnogo je luksuzniji, iako je također vrlo klasičan. Anita se fotografirala u liftu prije izlaska, a po crnim čipkastim rukavima sa svjetlucavim komadima može se zaključiti kako je riječ o večernjoj modnoj varijanti. Anita ima raspuštenu kosu i zlatni nakit, te bogatu bundu u smeđim tonovima. Kao velika zaljubljenica u torbice, Anita je pokazala svoju mini Gucci Bamboo 1947 torbicu sa šiljcima. Riječ je o torbici iz kolekcije jesen/zima 2022. Cijene torbica iz Bamboo 1947 linije stoje oko 3,500 do 4,800 eura, dok se rabljene torbice na stranicama poput Collector Square mogu kupiti po cijeni od oko 750 eura do 2,980 eura.

Instagram/Anita Dujić

Model Gucci Bamboo 1947, prvotno poznat po svom broju proizvoda - 0633, kasnije je nazvan po godini nastanka. Ove ovalne, kožne torbice posebne su po ručki od bambusa.

Gucci Bamboo 1947 torbica klasik je koje su nosile zvijezde poput princeze Diane, Elizabeth Taylor i Grace Kelly i stoga je kupnja iste ne samo dokaz stila, već i prava modna investicija.