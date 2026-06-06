Haljine i bermude: Zagrepčanke na špici pokazale najpoželjnije kombinacije

Sunčano i toplo vrijeme ponovno je izmamilo brojne Zagrepčane u centar grada, gdje je tradicionalna subotnja špica još jednom pokazala zašto je nezaobilazna modna pozornica na otvorenom. Ovoga puta posebno su se istaknule haljine i bermude, komadi koji su obilježili brojne modne kombinacije. Zagrepčanke su birale lagane materijale, svijetle tonove i ležerne krojeve prilagođene visokim temperaturama. Mini haljine nosile su se u raznim varijantama – od romantičnih cvjetnih uzoraka do jednostavnih jednobojnih modela. Zagrebačka špica je još jednom potvrdila da Zagrepčani vole modu, ali i da najbolje kombinacije često nastaju upravo u opuštenim, svakodnevnim prilikama. Tko je sve privukao poglede i kakvi su se trendovi nosili ove subote, pogledajte u našoj fotogaleriji.

Fotografije je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf.