Anita Dujić dobila loše kritike za outfit: Nasmijat ćete se kad pročitate tko je bio žiri

Hrvatska poduzetnica i dizajnerica nakita Anita Dujić podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu simpaitčnu anegdotu iz obiteljskog života. Naime, Anita je odjenula trendi modnu kombinaciju i pokazala se svojoj obitelji, a oni su bili prilično kritični.

"Ono kad si sam sebi super rano ujutro i fora ti je outfit, ali ti je obitelj very grounding", započela je Dujić svoju objavu, opisujući situaciju s kojom se mnogi mogu poistovjetiti.

Njena modna kombinacija sastojala se od crne sportske majice, bijelih čarapa i crnih kožnih mokasinki s upečatljivom zlatnom kopčom. Ipak, zvijezda kombinacije, ali i glavni predmet spora, bile su tamne prugaste hlače do koljena, kroj koji podsjeća na popularne bermude. Iako se njoj cijeli izgled svidio, njezina obitelj imala je potpuno drugačije mišljenje.

Kako je otkrila u opisu, prvi je komentar stigao od njezinog supruga Duncana Broadfoota, koji ju je u šali nazvao "Gen Z wannabe", aludirajući na mlađu generaciju i njihove modne trendove. No, pravi, brutalno iskreni komentari tek su uslijedili.

"Kažu cure jednoglasno: mamaaaa, ali te hlače su ti grozne, ali ono baš baš", napisala je Dujić, prenoseći riječi svojih kćeri. Jedna od njih, Ella, otišla je i korak dalje te izrazila nadu da će se njezina majka ipak presvući.