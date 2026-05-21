Tvoj najbolji prijatelj za ljeto: Tips & tricks za nošenje parea

Stilistica Alma Premerl Zoko ovoga nam tjedna donosi hit savjete za nošenje parea: kako odabrati onaj pravi, kako ga nositi i kako ga stilizirati

Do službenog početka ljeta ostalo je još mjesec dana, no sezona kupanja je već počela. Uživanje u bazenima, zaron u jezero, more koje je svakim danom sve toplije, pozivaju da odjenemo novi badić, guštamo i napokon uživamo u kavi ili koktelu.

Jesi li spremna? Imaš li savršen badić koji korigira nesavršenosti tijela i pareo koji će ti poslužiti kao idealna pokrivalica? Ako je odgovor ne, čitaj dalje!

Prije nego li ti otkrijem kako ćeš u masi 'krpa' odabrati idealan pareo, kao žena ženi ti dajem nekoliko savjeta bontona. Nikad, ali nikad ne idi u bazenski ili plažni kafić samo u kupaćem kostimu. Jednostavno nije pristojno! Nikad ne sjedi na stolicama bez da si ispod stavila ručnik. O higijeni neću, podsjetit ću te samo na nabore/otisak koji ti stolica ostavlja na stražnjem dijelu tijela. Uz to znaj da prilikom uživanja u klopi i cugi na plaži u fokusu ljudi koji te okružuju ulazi gornji dio tijela. Zbog toga je primjereno prekriti dekolte! Kako se na brzinu 'odjenuti'?

Pareo je spas

Plažni outfit zamijeni pareom! Na kupanac si došla u savršenom total looku koji ti se ne da odijevati ideš li na kavu ili lagani ručak. OK, razumijem te u potpunosti, ali.... Po pravilima bontona nije prikladno ulaziti u prostor gdje se jede i pije samo u kupaćem kostimu. Čak i ako je bar na bazenu ili tik uz morsku obalu. Kako ti ne bi bilo (pre)vruće u slojevima u kojima si na kupanje došla, vrijeme je za pareo. Pretvori ga u lijepu haljinu ili suknju kombinirajući uz njega svoj kupaći kostim. Samo jedan komad tkanine, šešir i sunčane naočale mogu tvom outfitu stvoriti savršeni look.

Kako odabrati dobar pareo?

Odgovor na ovo pitanje je jako važan! Nauči kako prepoznati idealan komad tkanine koji će prekriti nesavršenosti tijela i pružiti ti sigurnost. U zamjenu za vrlo popularne mrežaste haljine koje u ovakvim prilikama naglašavaju sve nepotrebno (primjerenije su za večernji party na plaži), prekrij tijelo kvalitetnim komadom tkanine.

Evo kako ga prepoznati u masi parea/širokih šalova koji su u ponudi. Traži tkaninu koja je lagana, a ne prozirna. Lagana tkanina znači lagano oblikovanje ovakvog komada (pretvaranje u različite odjevne predmete), a gustoća tkanja omogučuje lagano prekrivanje onoga što želite sakriti. Želiš li šareni pareo (najčešće s uzorkom koji nosiš na kupaćem kostimu), on je lagan i najčešće proziran kad ga raširiš prema svjetlu. Treba li od njega odustati? Ne, posebno ako je print kombinacija velikih i malih oblika ili animal. Ovakvi printevi u kombinaciji s kontrastom podloge mogu jako dobro kamuflirati siluetu a tvom total looku dati razigrani look.

Kako nositi pareo kao odjevni predmet?

Pareo je zapravo komad tkanine, najčešće krojen kao široki šal. Kako bi ga mogla pretvarati u različite odjevne predmete, prilikom kupovine pogledaj omjer veličine tkanine i tvog tijela. Pareo mora biti tri puta širi od širine najšireg dijela tvog tijela. Kad si ga pronašla, evo što možeš s njime napraviti.

Savršen izbor za sve jednodijelne kupaće kostime je suknja. Napravi je tako da zavežeš bočno krajeve pareo, lagano ih pretvarajući u remen.

Uz dvodijelni kupaći kostim savršeno pristaje duga (grčka) haljina koju ćeš zavezati na jednoj strani ramena ili kratka haljinica koju ćeš prvo zavezati u liniji prsa, a onda kraj prilagoditi željenoj duljini haljine.

Budi kreativna, kombiniraj kupaći kostim i pareo na svoj način - on može biti svaki put drugačiji.

Iskoristi detalje

Stil parea si odabrala, a sad budi sigurna da je sve na svom mjestu. Sad možeš iskoristiti plastični plažni prsten kao držač tkanine koju si pretvorila u suknju ili haljinu, narukvicu pretvori u detalj koji će stvoriti lijepe nabore, tanki remenčić izvadi iz torbe i njime oblikuj siluetu. Koristan detalj je i gumica za kosu koja može čvrsto držati krajeve tkanine, pomažući ti da nigdje ništa ne 'sklizne' prilikom nošenja.

Savjet više: pazi na kombinaciju prozračnog komada tkanine i svoje plažne torbe. Ceker napravljen od oštrih prirodnih tkanina ili torba s lancem mogu oštetiti lagani, prozračni pareo. A to ne želiš, zar ne?

Nadam se da sam te naučila kako ćeš pareo iskoristiti u svoju korist. Njega svakako ubaci u mali kofer ili ruksak zajedno s odjećom koju trebaš tijekom vikenda ili tjedna kojim ćeš uskoro spojiti neradni četvrtak. Kako ne bi 'teglila' pola ormara, iduću srijedu ne propusti moje modne savjete kako se spakirati za vikend putovanja poštujući formulu neparnih brojeva. Kad jednom dobiješ peticu iz ovog dijela matematike, usvojena jednadžba će ti pomoći da uvijek nosiš dovoljno, a nikad previše, gdje god da putuješ.

U rubrici 'Kao žena ženi' modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko svake srijede donosi savjete o tome kako se odjenuti baš u svakoj prigodi, kako uložiti u temeljne odjevne predmete, kako trendove uskladiti s vlastitom građom tijela, ali i kako šopingirati i darovati u skladu s bontonom

Alma vodi ženski lifestyle portal Modni ALMAnah te već 15 godina radi kao modna savjetnica. Autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppinga, stiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica.

Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja - a ona je tu da u tome pomogne!