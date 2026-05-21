Prugaste hlače najveći su hit ljeta: Ležerni komad koji ide uz sve

Nakon košulja i klasičnih poslovnih komada, prugasti uzorak zavladao je i hlačama koje su postale jedan od najvećih trendova sezone. Od širokih lanenih modela do ravno krojenih krojeva inspiriranih resort estetikom, riječ je o komadu koji izgleda chic, udobno i savršeno pristaje ljetnim kombinacijama

Prugice su jedan od onih uzoraka koji se iz sezone u sezonu uvijek vraćaju na modnu scenu. Bez obzira na trendove, ovaj klasičan motiv nikada ne izlazi iz mode, a ove ga godine viđamo posvuda - i to u nešto opuštenijem, ležernijem izdanju. Nakon košulja, sakoa i poslovnih komada, prugasti uzorak preselio se i na hlače koje su postale jedan od najpoželjnijih komada za toplije dane.

Od širokih modela u stilu pidžame do ravno krojenih lanenih hlača, prugice su zavladale high street kolekcijama, ali i društvenim mrežama gdje ih modne influencerice kombiniraju na bezbroj načina. Upravo zbog svoje lakoće i neopterećenog dojma savršeno se uklapaju u estetiku ljeta inspiriranu resort stilom i mediteranskom bezbrižnošću.

Prugaste hlače ove sezone dolaze u raznim varijantama. Posebno su popularni modeli u neutralnim tonovima poput bež, plave, smeđe i bijele, a često dolaze u prozračnim materijalima poput lana i pamuka. Upravo zato izgledaju elegantno, ali istovremeno vrlo opušteno i nosivo za svaki dan. Osim što su stylish, riječ je i o komadu koji je iznimno praktičan tijekom vrućih dana.

Jedan od razloga njihove popularnosti krije se i u jednostavnom stiliziranju. Odlično funkcioniraju uz oversized bijele majice, klasične košulje, jednostavne topove ili romantične boho bluze. Dovoljno su upečatljive da podignu i najjednostavniji outfit, a pritom ne djeluju prenapadno. Uz ravne sandale, natikače ili espadrile stvaraju savršen ljetni look koji izgleda chic bez previše truda.

Iako su prugice često povezane s poslovnom estetikom, ove sezone nose se na puno ležerniji i razigraniji način. Kombiniraju se s pletenim torbama, zlatnim nakitom i prirodnim teksturama, zbog čega djeluju kao idealan komad za godišnji odmor, šetnje gradom ili ispijanje kave na terasi.

Ako ste u potrazi za komadom koji izgleda trendi, udobno i lako se kombinira, prugaste hlače definitivno su jedan od najboljih izbora ovog ljeta. U nastavku donosimo najbolje modele iz aktualne ponude.

