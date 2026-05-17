Lito stiže, mala: Evo kako ćeš pronaći savršeni kupaći kostim i izgledati vitko

Ovoga tjedna Alma ti donosi savjete za odabir kupaćeg kostima u kojem ćeš postati kraljica plaže

Bilo kuda - badići svuda! Gdje god pogledaš pojavljuju se u svom najboljem izdanju. Jesi li spremna za kupovinu novog modela u kojem ćeš provesti ovo ljeto, zablistati i upravo s pravim modelom sakriti nedostatke? Kako ti se ne bi dogodilo da bezglavo tumaraš trgovinama u potrazi za idealnim modelom nekoliko dana prije odlaska na godišnji (kad je sve rasprodano, probrano i nema izbora), danas ti kao žena ženi savjetujem sljedeće: iako je do plaže, ljenčarenja i uživanja uz morsku obalu još dosta, sad je vrijeme da u masi badića prepoznaš saveznika svoje figure te uložiš u model koji će ovo ljeto učiniti sve za tvoju liniju - čak i ako imaš koji kilogram više.

Reserved

Kako odabrati kupaći kostim?

Klasika u kojoj ćeš izgledati mršavije je ove godine jaaaaako moderna! Riječ je o klasičnim, pomalo retro modelima na kojima se spajaju kontrasti. Klasična igra crne podloge i bijelog ruba jedan je od načina kako ćeš bez puno razmišljanja optički suziti bedra i bokove, ali i smanjiti prsa, suziti ramena.

C&A

Želiš li nositi boje, kontrasti mogu imati isti učinak ako poštuješ ovo pravilo: najsvjetlija boja u spektru toplo ili hladno pomaže u sužavanju, kao i topla boja u odnosu na hladno (primjer bi bio ljubičasti badić s crvenim rubom).

Reserved

Fokus na izreze (ista fora kao s majicama)! Ovaj svijet će ti pomoći da bez velikog napora pronađeš jednodijelni kupaći kostim ili gornji dio dvodjelnog koji će ti optički suziti ramena, povećati ili smanjiti dekolte. Savjeti su vrlo jasni: što su šira ramena i veća prsa, to izrez na kupaćem kostimu treba biti više 'V', manja prsa optički će povećati okrugli izrezi (i nabori), široka ramena suzi četvrtastim izrezom, a uska izrezom s dodacima poput volana. Vodiš li se ovim pravilima prilikom odabira badića, vrlo brzo i lako ćeš pronaći model koji trebaš.

Reserved

Lisca

Kopiraj kroj rublja u kojem izgledaš 'kao milijun dolara'. Ovo je pravilo s kojim nikad nećeš pogriješiti, ali i koje će te odmaknuti od drskog modnog diktata i kad su badići u pitanju. Naime, nose se trokutići, a tvoja su prsa teška, trbuščić bez pločica, bokovi široki. Ma koliko bili moderni spojevi trokuta, i ti i ja znamo da to nije za tebe. Odmakni fokus s modnog diktata te u masi modela pronađi one koji podsjećaju na rublje koje nosiš. Takav kroj trebaš i s takvim krojem nećeš pogriješiti kreneš li u o line avanturu odabira idealnog badića.

Lisca

Trikovi za povećanje volumena su jednako važni kao i oni za optičko sužavanje. Ako ti silueta nije skladna, te je velika razlika između gornjeg i donjeg dijela tijela, poigraj se modelima koji u svom kroju imaju sakrivene alate za optičko dodavanje volumena. Gornji dijelovi badića s naborima ili volanima, 'faldice' na prednjem dijelu jednodijelnog badića, volani koji prekrivaju uska ramena ili manja prsa sve su to alati s kojima ćeš dodati volumen. Samo budi realna u procjeni: dobro promotri koji dio tijela sužavati, a koji proširiti.

C&A

Asimetrija, pruge, print, boje... Sve su ovo detalji s kojima možeš korigirati nesavršenost građe tijela. Upravo zato, ako želiš veseli i šareni badić, odaberi ono što će ti pomoći u korigiranju siluete. Evo nekih primjera s kojima ćeš izgledati mršavije: uspravne pruge (jednaki omjer tamno/svijetlo) savršeno sužavaju, kao i animal print, srednji cvjetni print, asimetrija, posebno s gornjim dijelom badića. Kad je o bojama riječ, i one imaju optičku moć: što je više hladnih nijansi u vašem šarenilu, to će badić optički bolje obaviti zadatak postizanja mršavijeg izgleda na plaži.

Reserved

Lisca

Nadam se da sam bila jasna, da su savjeti pali na plodno tlo i da ćeš uskoro pronaći svoj savršeni kupaći kostim u masi modela koji su u trgovinama. A iduću srijedu ti kao žena ženi savjetujem kako ćeš s jednom običnim komadom tkanine (čitaj pareom) stvoriti nekoliko odjevnih predmeta koji će ti pomoći da u badiću odeš u beach bar na lagani ručak ili koktel.

Nikola Zoko

U rubrici 'Kao žena ženi' modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko svake srijede donosi savjete o tome kako se odjenuti baš u svakoj prigodi, kako uložiti u temeljne odjevne predmete, kako trendove uskladiti s vlastitom građom tijela, ali i kako šopingirati i darovati u skladu s bontonom

Alma vodi ženski lifestyle portal Modni ALMAnah te već 15 godina radi kao modna savjetnica. Autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppinga, stiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica.

Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja - a ona je tu da u tome pomogne!