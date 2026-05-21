Ukusni voćni deserti: Kolač s jabukama, Schwarzwald torta i jedna neobična slastica

Zasladite si tople i sunčane proljetne dane finim desertima

Proljeće zasladite ukusnim i laganim kolačem od jabuka, ili pak poslasticom s jagodama. Obožavatelji kremastih, bogatih kolača zasigurno ne propuštaju Schwarzwald tortu, oko koje se treba malo više potruditi, no, zato je neodoljiva i neponovljiva.

Kolač s jabukama

Sastojci za tijesto:

65 dag brašna

20 dag šećera

2 jaja

40 dag margarina

malo soli

Sastojci za nadjev:

15 dag grožđica

4 žlice ruma

2 kg kiselkastih jabuka

sok od limuna

1 puding od vanilije

7,5 dl slatkog vrhnja

1 vanilin šećer

12,5 dag šećera žumanjak za premazivanje

Priprema:

Umijesite prhko tijesto od brašna, margarina, soli, šećera i jaja te ostavite sat vremena na hladnom da odstoji. Grožđice operite, namočite u rumu. Jabuke prepolovite, očistite od koštica i premažite limunovim sokom.

Prašak za puding izmiješajte s 1,5 dl slatkog vrhnja, a 6 dl slatkog vrhnja skuhajte sa šećerom i vanilin šećerom. Ukuhajte prašak za puding i prelijte preko jabuka.

Polovicu tijesta razvaljajte na namašten i pobrašnjen lim. Polovice jabuka napunite grožđicama i utisnute u razvaljano tijesto, jednu do druge. Jabuke prelijte pudingom ukuhanim u slatkome vrhnju.

Razvaljajte drugu polovicu tijesta i prekrijte kolač, pritisnite rubove tijesta.

Peći na 200 stupnjeva do sat i pol vremena. Petnaest minuta prije kraja pečenja izvaditi kolač i premazati razmućenim žumanjkom.

Krema od sira s jagodama

Sastojci:

500 g jagoda

500 g posnog sira

3 velike žlice meda

1 limun

4 velike žlice jogurta

Priprema:

U sir dodajte jogurt, med i limunov sok po ukusu, naribajte i koricu ako je domaći limun, neprskani. Možete dodati i 1 malu žlicu ekstrakta vanilije ako želite. Sve skupa dobro izmiješajte metlicom. Narežite jagode na manje komadiće i poslužite s rashlađenom kremom od sira (po potrebi je stavite u frizer na nekoliko minuta). Po želji sve možete preliti sa žličicom meda.

Pexels

Schwarzwald torta

Schwarzwald torta s višnjama je krem-kolač koji se proširio u Njemačkoj i postao najpopularniji njemački kolač. Predstavlja jednu od najpoznatijih torti koja je dobila ime po Schwarzwaldu u pokrajini Baden-Württembergu, području nadaleko poznatom po višnjama i voćnoj rakiji. Smatra se kako se ova torta, koja je danas svjetski poznata, počela praviti krajem 16. stoljeća, ali originalni recept i njegov autor nisu ni danas poznati. Glavni sastojci torte su biskvit, čokolada, višnje,vrhnje i komadići čokolade kao ukras.

Sastojci za biskvit:

3 jaja

5 žlica šećera

3 žlice ulja

3 žlice brašna

3 žlice kakaa

3 žlice mlijeka

½ praška za pecivo

Sastojci za nadjev od višanja:

350 g kompota od višanja

250 ml soka od višanja iz kompota

1 vrećica crvenog preljeva za torte

25 g šećera

3 žlice likera od višanja

Sastojci za kremu:

800 ml tekućeg slatkog vrhnja

40 g šećera u prahu

5 žlica hladne vode

1 vanilin šećer

1 vrećica mljevene bijele želatine

Priprema:

Za biskvit umutite jaja sa šećerom, dodajte ostale sastojke i izlijte u okrugli kalup za torte. Stavite peći na 200 °C oko 15 minuta. Potrebno je ispeći tri kore.

Gotove kore ostavite da se dobro ohlade. Zatim pripremite nadjev i kremu i to tako da višnje ocijedite i odvojite oko 12 komada za ukrašavanje.

Prema uputama na omotu pripremite preljev za tortu s 250 ml soka i 75 g šećera, u njega odmah dodajte višnje i ostavite da se smjesa ohladi. Na kraju umiješajte liker. Namočite želatinu u vodi i ostavite da nabubri 10 minuta, a zatim zagrijavajte dok se ne otopi. Istucite tekuće slatko vrhnje i umiješajte mlaku želatinu. Šećere pomiješajte i dodajte ih u kremu.

U čist okrugli kalup počnite slagati tortu. Najprije stavite jedan biskvit, pa nanesite nadjev od višanja tako da ostavite nepokriven rub od 1 cm. Na to nanesite 1/3 kreme od slatkog vrhnja, poklopite drugim biskvitom, pa namažite polovicom preostale kreme od slatkog vrhnja. Položite i treći biskvit te cijelu tortu premažite kremom, ali ostavite 3 žlice za ukrašavanje.

Nakon završnog ukrašavanja tortu ukrasite nastruganom čokoladom i ostatkom višanja.