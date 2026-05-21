Ukusni voćni deserti: Kolač s jabukama, Schwarzwald torta i jedna neobična slastica
Proljeće zasladite ukusnim i laganim kolačem od jabuka, ili pak poslasticom s jagodama. Obožavatelji kremastih, bogatih kolača zasigurno ne propuštaju Schwarzwald tortu, oko koje se treba malo više potruditi, no, zato je neodoljiva i neponovljiva.
Kolač s jabukama
Sastojci za tijesto:
- 65 dag brašna
- 20 dag šećera
- 2 jaja
- 40 dag margarina
- malo soli
Sastojci za nadjev:
- 15 dag grožđica
- 4 žlice ruma
- 2 kg kiselkastih jabuka
- sok od limuna
- 1 puding od vanilije
- 7,5 dl slatkog vrhnja
- 1 vanilin šećer
- 12,5 dag šećera žumanjak za premazivanje
Priprema:
Umijesite prhko tijesto od brašna, margarina, soli, šećera i jaja te ostavite sat vremena na hladnom da odstoji. Grožđice operite, namočite u rumu. Jabuke prepolovite, očistite od koštica i premažite limunovim sokom.
Prašak za puding izmiješajte s 1,5 dl slatkog vrhnja, a 6 dl slatkog vrhnja skuhajte sa šećerom i vanilin šećerom. Ukuhajte prašak za puding i prelijte preko jabuka.
Polovicu tijesta razvaljajte na namašten i pobrašnjen lim. Polovice jabuka napunite grožđicama i utisnute u razvaljano tijesto, jednu do druge. Jabuke prelijte pudingom ukuhanim u slatkome vrhnju.
Razvaljajte drugu polovicu tijesta i prekrijte kolač, pritisnite rubove tijesta.
Peći na 200 stupnjeva do sat i pol vremena. Petnaest minuta prije kraja pečenja izvaditi kolač i premazati razmućenim žumanjkom.
Krema od sira s jagodama
Sastojci:
- 500 g jagoda
- 500 g posnog sira
- 3 velike žlice meda
- 1 limun
- 4 velike žlice jogurta
Priprema:
U sir dodajte jogurt, med i limunov sok po ukusu, naribajte i koricu ako je domaći limun, neprskani. Možete dodati i 1 malu žlicu ekstrakta vanilije ako želite. Sve skupa dobro izmiješajte metlicom. Narežite jagode na manje komadiće i poslužite s rashlađenom kremom od sira (po potrebi je stavite u frizer na nekoliko minuta). Po želji sve možete preliti sa žličicom meda.
Schwarzwald torta
Schwarzwald torta s višnjama je krem-kolač koji se proširio u Njemačkoj i postao najpopularniji njemački kolač. Predstavlja jednu od najpoznatijih torti koja je dobila ime po Schwarzwaldu u pokrajini Baden-Württembergu, području nadaleko poznatom po višnjama i voćnoj rakiji. Smatra se kako se ova torta, koja je danas svjetski poznata, počela praviti krajem 16. stoljeća, ali originalni recept i njegov autor nisu ni danas poznati. Glavni sastojci torte su biskvit, čokolada, višnje,vrhnje i komadići čokolade kao ukras.
Sastojci za biskvit:
- 3 jaja
- 5 žlica šećera
- 3 žlice ulja
- 3 žlice brašna
- 3 žlice kakaa
- 3 žlice mlijeka
- ½ praška za pecivo
Sastojci za nadjev od višanja:
- 350 g kompota od višanja
- 250 ml soka od višanja iz kompota
- 1 vrećica crvenog preljeva za torte
- 25 g šećera
- 3 žlice likera od višanja
Sastojci za kremu:
- 800 ml tekućeg slatkog vrhnja
- 40 g šećera u prahu
- 5 žlica hladne vode
- 1 vanilin šećer
- 1 vrećica mljevene bijele želatine
Priprema:
Za biskvit umutite jaja sa šećerom, dodajte ostale sastojke i izlijte u okrugli kalup za torte. Stavite peći na 200 °C oko 15 minuta. Potrebno je ispeći tri kore.
Gotove kore ostavite da se dobro ohlade. Zatim pripremite nadjev i kremu i to tako da višnje ocijedite i odvojite oko 12 komada za ukrašavanje.
Prema uputama na omotu pripremite preljev za tortu s 250 ml soka i 75 g šećera, u njega odmah dodajte višnje i ostavite da se smjesa ohladi. Na kraju umiješajte liker. Namočite želatinu u vodi i ostavite da nabubri 10 minuta, a zatim zagrijavajte dok se ne otopi. Istucite tekuće slatko vrhnje i umiješajte mlaku želatinu. Šećere pomiješajte i dodajte ih u kremu.
U čist okrugli kalup počnite slagati tortu. Najprije stavite jedan biskvit, pa nanesite nadjev od višanja tako da ostavite nepokriven rub od 1 cm. Na to nanesite 1/3 kreme od slatkog vrhnja, poklopite drugim biskvitom, pa namažite polovicom preostale kreme od slatkog vrhnja. Položite i treći biskvit te cijelu tortu premažite kremom, ali ostavite 3 žlice za ukrašavanje.
Nakon završnog ukrašavanja tortu ukrasite nastruganom čokoladom i ostatkom višanja.