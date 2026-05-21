IDEALNI ZA PROLJEĆE

Ukusni voćni deserti: Kolač s jabukama, Schwarzwald torta i jedna neobična slastica

21. svibnja 2026.
Zasladite si tople i sunčane proljetne dane finim desertima

Proljeće zasladite ukusnim i laganim kolačem od jabuka, ili pak poslasticom s jagodama. Obožavatelji kremastih, bogatih kolača zasigurno ne propuštaju Schwarzwald tortu, oko koje se treba malo više potruditi, no, zato je neodoljiva i neponovljiva.       

Kolač s jabukama

Sastojci za tijesto:

  • 65 dag brašna
  • 20 dag šećera
  • 2 jaja
  • 40 dag margarina
  • malo soli

Sastojci za nadjev:

  • 15 dag grožđica
  • 4 žlice ruma
  • 2 kg kiselkastih jabuka
  • sok od limuna
  • 1 puding od vanilije
  • 7,5 dl slatkog vrhnja
  • 1 vanilin šećer
  • 12,5 dag šećera žumanjak za premazivanje

Priprema:

Umijesite prhko tijesto od brašna, margarina, soli, šećera i jaja te ostavite sat vremena na hladnom da odstoji. Grožđice operite, namočite u rumu. Jabuke prepolovite, očistite od koštica i premažite limunovim sokom.

Prašak za puding izmiješajte s 1,5 dl slatkog vrhnja, a 6 dl slatkog vrhnja skuhajte sa šećerom i vanilin šećerom. Ukuhajte prašak za puding i prelijte preko jabuka.

Polovicu tijesta razvaljajte na namašten i pobrašnjen lim. Polovice jabuka napunite grožđicama i utisnute u razvaljano tijesto, jednu do druge. Jabuke prelijte pudingom ukuhanim u slatkome vrhnju.

Razvaljajte drugu polovicu tijesta i prekrijte kolač, pritisnite rubove tijesta.

Peći na 200 stupnjeva do sat i pol vremena. Petnaest minuta prije kraja pečenja izvaditi kolač i premazati razmućenim žumanjkom.       

Krema od sira s jagodama

Sastojci:

  • 500 g jagoda
  • 500 g posnog sira
  • 3 velike žlice meda
  • 1 limun
  • 4 velike žlice jogurta

Priprema:

U sir dodajte jogurt, med i limunov sok po ukusu, naribajte i koricu ako je domaći limun, neprskani. Možete dodati i 1 malu žlicu ekstrakta vanilije ako želite. Sve skupa dobro izmiješajte metlicom. Narežite jagode na manje komadiće i poslužite s rashlađenom kremom od sira (po potrebi je stavite u frizer na nekoliko minuta). Po želji sve možete preliti sa žličicom meda.

Schwarzwald torta

Schwarzwald torta s višnjama je krem-kolač koji se proširio u Njemačkoj i postao najpopularniji njemački kolač. Predstavlja jednu od najpoznatijih torti koja je dobila ime po Schwarzwaldu u pokrajini Baden-Württembergu,  području nadaleko poznatom po višnjama i voćnoj rakiji. Smatra se kako se ova torta, koja je danas svjetski poznata, počela praviti krajem 16. stoljeća, ali originalni recept i njegov autor nisu ni danas poznati. Glavni sastojci torte su biskvit, čokolada, višnje,vrhnje i komadići čokolade kao ukras.  

Sastojci za biskvit:

  • 3 jaja
  • 5 žlica šećera
  • 3 žlice ulja
  • 3 žlice brašna
  • 3 žlice kakaa
  • 3 žlice mlijeka  
  • ½ praška za pecivo

Sastojci za nadjev od višanja:

  • 350 g kompota od višanja
  • 250 ml soka od višanja iz kompota
  • 1 vrećica crvenog preljeva za torte
  • 25 g šećera
  • 3 žlice likera od višanja

Sastojci za kremu:

  • 800 ml tekućeg slatkog vrhnja
  • 40 g šećera u prahu
  • 5 žlica hladne vode
  • 1 vanilin šećer
  • 1 vrećica mljevene bijele želatine

Priprema:

Za biskvit umutite jaja sa šećerom, dodajte ostale sastojke i izlijte u okrugli kalup za torte. Stavite peći na 200 °C oko 15 minuta. Potrebno je ispeći tri kore.

Gotove kore ostavite da se dobro ohlade. Zatim pripremite nadjev i kremu i to tako da višnje ocijedite i odvojite oko 12 komada za ukrašavanje.

Prema uputama na omotu pripremite preljev za tortu s 250 ml soka i 75 g šećera, u njega odmah dodajte višnje i ostavite da se smjesa ohladi. Na kraju umiješajte liker. Namočite želatinu u vodi i ostavite da nabubri 10 minuta, a zatim zagrijavajte dok se ne otopi. Istucite tekuće slatko vrhnje i umiješajte mlaku želatinu. Šećere pomiješajte i dodajte ih u kremu.

U čist okrugli kalup počnite slagati tortu. Najprije stavite jedan biskvit, pa nanesite nadjev od višanja tako da ostavite nepokriven rub od 1 cm. Na to nanesite 1/3 kreme od slatkog vrhnja, poklopite drugim biskvitom, pa namažite polovicom preostale kreme od slatkog vrhnja. Položite i treći biskvit te cijelu tortu premažite kremom, ali ostavite 3 žlice za ukrašavanje.

Nakon završnog ukrašavanja tortu ukrasite nastruganom čokoladom i ostatkom višanja.

