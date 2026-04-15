Vrijeme je darivanja: Što (i koliko) pokloniti za krizmu, pričest i krštenje djeteta

Počelo je - stižu svečanosti, a s njima i vaša potreba da darujete slavljenika ili slavljenicu. Kako to učiniti i ostaviti trag koji će dijete pamtiti? Treba li se pridržavati običaja koji su definirani davno (i nikad neosvježeni) ili na kreativan način, u skladu s osobnosti djeteta, te darovati ono što će vas povezati i biti divna uspomena? Kao žena ženi, danas ti odgovaram upravo na ovakva pitanja, pomažući ti da budeš dio prekrasnih svečanosti bez stresa i ostaviš trag koji se nikad neće zaboraviti.

Krštenje - temelj duhovnog puta mališana

Darivanje za krštenje ovisi o tome koja ti je uloga u djetetovom životu. Nije svejedno jesti li kuma, uži član obitelji, šira obitelj ili prijateljica roditelja. Kuma ima najveću ulogu u ovom događaju i po starinskom običaju (kojeg se mnogi drže) njezin je zadatak kupovina krsne svijeće i haljinice te tortu. Kad je o darivanju riječ, prikladno je darovati komad nakita (dogovori se s mamom) ili još zlatnik ili srebrnjak kojem raste vrijednost s djetetovim odrastanjem. Uz komad nakita daruj i nešto vjerske literature (Biblija za djecu je divan poklon) i novac. Uži članovi obitelji mogu slijediti ovaj primjer nudeći nešto kreativnija rješenja: poklon bon za prvo bušenje ušiju (ako to mama želi) i naušnice, poklon bon za dječji spa (jako zabavno iskustvo i za mamu i za dijete), odjeću za nadolazeću sezonu, djetetov portret... Ne poklanjaj samo kuvertu s novcem, ono što se više cijeni je kreativnost - i uspomena.

Prva pričest - spoj djetinjstva i prvih koraka odrastanja

Nekad se za prvu pričest darovala ogrlica i privjesak - križić, jednostavne naušnice, nešto odjeće koje je dijete dobilo na obiteljskom jednostavnom ručku. Danas je sve drugačije - proslava Prve pričesti je pravi mali event koji okuplja sve one koje dijete voli. Što je prikladno darovati? Čim si tu znači da te odabralo dijete. Poznaješ li ga dobro? Naravno da je odgovor da! I takav odgovor daje mogućnost da personaliziraš poklon i uskladiš ga s osobnosti djeteta. Za pričest tako možeš darovati poklon bon za shopping (umjesto klasične kuverte), pozivnicu za izlet (Gardaland je uvijek dobra ideja), komad nakita koje dijete želi (prva Pandora narukvica ili privjesak ako Pandoru već ima)... Uz ovakve komade ubaci i nešto vjersko - lijepu šalicu za čaj s duhovnom misli, komad nakita koji ima i vjerski element, sličicu anđela čuvara za zid u sobi.

Krizma - duhovna punoljetnost

U ovom periodu djeca imaju jasan stav i puno su napredniji od svih nas koji smo na krizmu pozvani. Kako ne bi pogriješila, kao žena ženi ti savjetujem: budi u skladu s djetetom. Ako si kuma, znaj da ti je uloga jako važna jer na putu odrastanja roditelji će trebati i tvoju pomoć. Zato, pokaži svoju snagu i na sam dan krizme: daruj nešto što će dijete uvijek pamtiti (ispuni 'tajnu' želju) i tako uđi u svijet najvažnijih ljudi u djetetovom životu. Komad nakita koji želi, pametan sat, zajedničko putovanje - to su samo neke ideje s kojima nećeš pogriješiti. Djeca u ovom periodu vole iskustva pa ne zaboravi na to kad smišljaš poklon za krizmanike. Poklon bon za shopping, make up školu, profesionalno fotografiranje, kulinarsku radionicu - sve su to super zamjene za kuvertu s novcem. Ako već daruješ, svakako to učini na kreativan način.

Postoji li 'tarifa'?

Ovo je pitanje koje se uvijek provlači na početku svake sezone svečanosti. Kao žena ženi ti savjetujem da ga ne postavljaš - vodi se srcem i daruj onoliko koliko možeš. Umjesto toga, smisli način kako ćeš novac darovati. Zamisli kasicu u kojoj je 50 kovanica od 2 eura ili 100 kovanica po euro s tekstom - život čine sitnice, uživaj u tome. Zamisli omiljenu bombonijeru djeteta sa slatkišima 'umotanim' u papirnate novčanice (budžet odrediš sama) ili buket neobičnog cvijeća napravljenog od papirnih novčanica dizajniranih poput pravog buketa. Sve se to može napraviti kod kuće, i sve to ostavlja trag, mijenjajući klasičnu kuvertu s novcem puno kreativnijim rješenjem koje će izbrisati onaj stres i pitanje - jesam li darovala dovoljno/prikladno?

Nikola Zoko

U rubrici 'Kao žena ženi' modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko svake srijede donosi savjete o tome kako se odjenuti baš u svakoj prigodi, kako uložiti u temeljne odjevne predmete, kako trendove uskladiti s vlastitom građom tijela, ali i kako šopingirati i darovati u skladu s bontonom

Alma vodi ženski lifestyle portal Modni ALMAnah te već 15 godina radi kao modna savjetnica. Autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppinga, stiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica.

Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja - a ona je tu da u tome pomogne!