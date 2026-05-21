Neobični outfit Katie Holmes podijelio kritičare: Kako se vama sviđa?

Dok jedni hvale Katiein look i nazivaju ga chic, drugi tvrde da izgleda zastarjelo i da joj ne pristaje

Katie Holmes poznata je po svojim opuštenim, ali elegantnim modnim kombinacijama, no ovom je prilično zbunila modne kritičare. Glumica i redateljica pojavila se na American Ballet Theatre Spring Gala večeri u New Yorku, gdje je bila jedna od uzvanica kojima je odano posebno priznanje za doprinos umjetnosti i podršku baletu. Na događaj je stigla u pratnji majke Kathleen, a njezin outfit odmah je postao jedna od glavnih tema modnih portala.

Profimedia

Holmes je za ovu elegantnu večer odabrala bijeli dvodijelni outfit s modernim peplum krojem koji se posljednjih mjeseci ponovno vraća na modne piste. Gornji dio s tankim naramenicama naglašavao je struk, dok se voluminozna silueta širila preko bokova i padala preko duge teksturirane suknje u istoj nijansi.

Outfit je kombinirala s crnom kožnom clutch torbicom, diskretnim dijamantnim nakitom i svijetlim suede natikačama brenda Herbert Levine, čije modele često nosi. Kosu je stilizirala u lagane valove, a makeup zadržala prirodnim i svježim.

Profimedia

Modni kritičari podijeljeni su oko same haljine. Dok neki smatraju da takav kroj djeluje zastarjelo i ne pristaju joj, drugi ističu da je Katie Holmes uspjela trendu iz 2000-ih dati sofisticiraniji i suvremeniji prizvuk. Vogue je istaknuo kako na Katie Holmes peplum djeluje elegantno i svježe te da cijeli look nema tipičnu "gala" estetiku, nego odiše opuštenim njujorškim chic stilom po kojem je glumica već godinama prepoznatljiva.

Profimedia

Zanimljivo je i da su modne piste za proljeće/ljeto 2026. prepune upravo ovakvih silueta. Brendovi poput Khaitea, Stelle McCartney i Driesa Van Notena ponovno vraćaju naglašeni struk i voluminozne krojeve, a Holmes je pokazala da taj trend može izgledati elegantno i nosivo i izvan modne piste.