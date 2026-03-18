Žuljaju te cipele, a moraš na ples? Evo savjeta kako štikle pretvoriti u svoju BFF

Alma je ovog tjedna u kolumni 'Kao žena ženi' dala savjete kako odabrati najbolje cipele s potpeticama

Proljeće je pred vratima, a s njime stižu prigode u kojima ćemo zablistati na visokoj peti. S potpeticom koja je viša od one koju nosimo u svakodnevnom odijevanju, ali i modelu obuće koji je daleko od klasike. Jesi li spremna? Ako upravo sad razmišljaš o tome kako ćeš svoja stopala nakon sezone koračanja u ugodnim tenisicama ili čizmama ubaciti u elegantan par obuće ne brini! Danas ti kao žena ženi savjetujem kako ćeš u masi obuće s visokom potpeticom odabrati one idealne za sebe, kako ćeš prepoznati to da će te štikle nažuljati, ali i stvoriti neugodu nošenja ako su previše visoke za tebe! Jesi li spremna?

Kako odabrati najbolje štikle?

Za početak - ne kupuj štikle online! Važno ih je isprobati posebno kupuješ li određen model štikli po prvi put. Uzmi si dovoljno vremena, pažljivo pogledaj modele koji ti se sviđaju i napravi selekciju. Svaki par probaj, pogledaj stoji li model jednako nosiš li hulahopke ili ne, ali i dobro pogledaj je li boja cipele u skladu s tvojom bojom puti i podtonom kože. Nakon toga pogledaj gdje se nalazi potpetica u odnosu na tvoje stopalo-štikle koje ćeš nositi s lakoćom nazivajući ih najugodnijim u kojima si hodala i plesala moraju imati centriranu potpetice na sredini tvoje pete.

Stopalo šalje signale i nemoj to ignorirati. Što to znači? Obuješ salonke ili sandale s visokom petom i pogledaš gornji dio stopala. Ako se na spoju obuće i tvog stopala stvorilo lagana crta od ruba cipele znaj da će te s vremenom ovaj model cipela nažuljati na gornjem i stražnjem dijelu cipele. Na ovo posebno pazi biraš li sandale s remenčićima. Ako se blago urezuju prilikom isprobavanja što li će napraviti tvojim stopalima prilikom nošenja - ne želimo zamisliti! Sljedeći test je model cipele s visokom potpeticom prijatelj stopala je opuštenost gornjeg dijela tvog stopala. Primijetiš li prilikom obuvanja da su se na gornjem dijelu stopala ispupčile žile znaj da je stopalo u ovom modelu cipela pod velikim opterećenjem. Nakon samo nekoliko plesova u ovakvoj obući razmišljat ćeš zašto u torbicu nisi ubacila i svoje balerinke.

Obuj obje cipele kako bi se rasporedila težina na obje štikle! Prilikom toga napravi i mali trik posebno nosiš li zatvorene cipele. Iza svoje pete i cipele ubaci klasičnu olovku. Ako je lagano stala i ti još uvijek koračaš poput žene od "milijun dolara" znaj da si odabrala model i veličinu koja neće opterećivati stopalo i nakon nekoliko sati provedenih u ovom paru obuće. Isto tako ostane li još "lufta" između ruba cipele i tvog stopala (prostor kojeg mogu popuniti dvije spomenute olovke) cipele su ti prevelike i lako ih možeš po putu "izgubiti". Suprotno tome, ako ne možeš gurati olovku, cipele su pretijesne i sigurno će ti "prisjesti" prilikom nošenja.

Detalji na cipelama

Pazi na detalje - oni mogu optički učiniti čudo za tvoj izgled nogu! Posebno se to odnosi na ukrase na gornjem dijelu cipela i na remenčiće koji daju sigurnost prilikom nošenja. Velike mašne su šik, ali i jedan od alata koji može optički skratiti, ali i proširiti stopalo. Nosiš li manji broj cipela izbjegavaj velike mašne na prednjem dijelu cipele, imaš li šire stopalo pronađi modele cipela s mašnama na bočnom dijelu obuće kako bi se u asimetriji optički suzilo stopalo.

Vizualnu opasnost za siluetu stvaraju i remenčići na obući. Imaš li šira koljena i naglašene listove izbjegavaj štikle s remenčićem koji se zakopčava oko nožnog članka. Takav detalj može optički proširiti noge i stvoriti efekt koji ne želiš.

I na kraju, nauči ponosno koračati u štiklama! Ovo je trik kojeg napraviš kod kuće! Ma koliko izgledao neobično s ovim trikom nikad nećeš pogriješiti - posebno ako si odabrala visoku potpeticu i prilikom obuvanja nesigurno koračaš. Dakle kod kuće obuj svoje nove štiklice na hulahopke koje ćeš nositi na svečanostima i kreni sa spremanjem stana. Posebno je korisno krenuti s usisavanjem prostora u kojem živiš. Prilikom koračanja i korištenja usisavača stopala čine prirodne opuštajuće korake koji lagano oblikuju cipele baš po tvom stopalu. Rezultat, mekani rubovi tvoje nove obuće koja je i prije svečanosti dobila zadatak da se oblikuje po tvom tijelu i bude najbolja prijateljica na plesnom podiju!

Nadam se da si spremna za nove štikle u kojima ćeš zakoračiti u novo godišnje doba! Ja te sa svojim savjetima čekam i iduće srijede kad ti kao žena ženi savjetujem koje modne moraš opreznije nositi u kombinaciji s laganim proljetnim tkaninama. Nitko od nas ne želi oštetiti nove hulahopke, haljinu, tuniku, zar ne?

U rubrici 'Kao žena ženi' modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko svake srijede donosi savjete o tome kako se odjenuti baš u svakoj prigodi, kako uložiti u temeljne odjevne predmete, kako trendove uskladiti s vlastitom građom tijela, ali i kako šopingirati i darovati u skladu s bontonom

Alma vodi ženski lifestyle portal Modni ALMAnah te već 15 godina radi kao modna savjetnica. Autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppinga, stiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica.

Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja - a ona je tu da u tome pomogne!