Što spakirati za odmor? Uz ove savjete više nećeš nositi nepotrebne stvari

Ovoga tjedna stilistica Alma donosi nam odlične savjete za pakiranje stvari kada idemo na put. Uz njezinu formulu neparnih brojeva nikad nećeš tegliti nepotrebne stvari, a ima i zgodne savjete kako da ti se odjeća u koferu ne zgužva

Ulazimo u lipanj - jesi li već spojila nekoliko dana starog godišnjeg s neradnim danima i vikendima? Sigurna sam da jesi! Jesi li pronašla idealnu destinaciju na kojoj ćeš provesti vikend ili cijeli tjedan? Ti znaš odgovor na ovo pitanje, a ja na sljedeće koje se nameće: kako se spakirati - nositi dovoljno, a ne tegliti 'pola ormara'? Danas ti kao žena ženi savjetujem kako se spakirati za vikend, tjedan, ali i dulji godišnji odmor, što ponijeti putuješ li na organizirani izlet ili ideš u istraživanje destinacije sama.

Nije svejedno kamo putuješ

Ovo je prvi savjet koji ti dajem kao žena ženi. Budi mudra i prije putovanja osvijesti mjesto na kojem ćeš odmarati. Evo što to znači! Ideš li na wellness vikend u hotel s više zvjezdica, znaj da te u sobi čekaju ogrtač i papuče, a u kupaonici proizvodi za njegu. Na ovakav odmor ti trebaju dva kupaća kostima, ugodna odjeća za izlet i jedna haljina za večeru. Kad osvijestiš količinu onoga što zapravo trebaš, i ti i ja znamo da je potrebno - jako malo. Putuješ li na mjesto koje si sama bukirala - neki od apartmana ili sličnih objekata, ponesi minimalna pakiranja proizvoda za osobnu higijenu (ne nosi pakiranja iz kupaonice), jedan par univerzalne obuće, funkcionalni i univerzalni odjevni predmet koji možeš nositi na nekoliko načina. Isto tako prije puta dobro pogledaj prognozu vremena, pročitaj forume (dobri savjeti za neko od daljih putovanja uvijek dobro dođu), organiziraj svoju kutijicu s lijekovima (ako ih piješ ne nosi velika pakiranja).

U što spakirati stvari?

Što ti treba za vikend stane u ruksak, a ono za tjedan u najmanji kofer! Zvuči nevjerojatno, ali... Već sam ti u prethodnom savjetu osvijestila da te neka mjesta spremno dočekuju sa sitnicama koje ti trebaju. Upravo zato ne nosi duplikate od kuće! Uz to, osvijesti i odjevnu kombinaciju u kojoj putuješ. Pokušaj se odjenuti slojevito, prebaciti preko ramena kardigan ili jaknicu koja će ti zatrebati u klimatiziranim prostorima ili uvečer, a na noge obuj univerzalan par obuće koji možeš kombinirati uz sve. Kad malo bolje razmisliš, što ti uz mekane hlače, majicu, kardigan i tenisice treba još za vikend bijeg? Malo toga što ti stane u ruksak. Ideš li na tjedan, sve što trebaš stane u onaj najmanji (često nazivan kabinski) kofer. Čak i ako putuješ na poslovni put ili konferenciju koja traje pet dana, treba ti samo dobro odijelo (ono u kojem ćeš doputovati), hlače i suknja, pet gornjih dijelova, jedna univerzalna haljina, rublje, rezervni par obuće. Dakle - puno manje od hrpe koju si pripremila.

Poštuj formulu neparnih brojeva

Ako ne vjeruješ da ti treba malo toga na putovanju, posluži se formulom neparnih brojeva. S njom nikad nećeš pogriješiti i s njom ćeš izbjeći 'trpanje' odjeće uz rečenice "možda mi zatreba", "bolje da imam nego nemam", "što ako"... Kako ćeš se pakirati uz ovu računicu? Prvo osvijesti koliko dana provodiš na jednoj destinaciji, ne računajući dan kad dolaziš i odlaziš. Neka nam bude primjer tjedan dana na putovanju koje nije vezano za posao. Dakle pet dana boraviš na ovom putovanju i tvoj neparni broj koji slijediš je pet. Za putovanje trebaš pet gornjih dijelova i idući manji neparni broj donjih dijelova. Da ti pojasnim: poneseš na put jedne dodatne hlače, suknju i haljinu, koje su ti kombinacija za kombiniranje s različitim gornjim dijelovima koji moraju pristajati uz sve. Haljina u tom slučaju mora biti neutralna kako bi se s malo modnih detalja mogla kombinirati za dan i večer. Idući neparni broj - u ovom slučaju jedan - je oznaka za broj rezervne obuće koju trebaš. Dakle, hrpica odjeće koju nosiš je mala, taman za mali kofer u koji ćeš moći 'ugurati' i pokoji suvenir. Po ovom principu pakiraj sve potrebno i za poslovno putovanje, dodajući slijedu neparnih brojeva i outfit za neki od izleta na koji možeš biti pozvana nakon konferencije.

Kako složiti odjeću da se ne gužva

U toplijem dijelu godine nosimo laganu odjeću, pa želiš li lan, viskozu ili svilu staviti u kofer, pazi kako to radiš kako bi se što manje gužvalo. Za početak, svaki odjevni predmet složi: svilu i viskozu na što manji oblik (svako presavijanje znači manje gužvanje), lan na što kvalitetniju rolu. Male kvadratiće svilene ili viskozne odjeće stavi u posebnu torbicu kako bi se kvadrati povezali i stajali čvrsto jedan uz drugog, role čvrsto rolaj i složi na dno kofera. Isto tako, iskoristi sve što se nalazi u koferu - čarapice ubaci u rezervni par obuće, u džep haljine ili rezervnih hlača ubaci nakit koji želiš nositi, rublje i pidžamu stavi u džepove unutar kofera ili torbe... Na taj način maksimalno iskorištavaš prostor i minimalno omogućuješ gužvanje. Savjet više: ako se nešto i pogužva, ne brini. Sve odjevne predmete na putovanju drži na vješalicama, a najzgužvanije komade stavi u kupaonicu kako bi para od tuširanja učinila svoje. Do jutra će nabori nestati...

Nadam se da si čitajući moje savjete spremna za pametno pakiranje. Gdje god putuješ, želim ti super provod, a za tebe koja ćeš ljeto zapamtiti po vjenčanju, iduću srijedu ti kao žena ženi savjetujem što moraš imati u svojoj SOS torbici na dan vjenčanja. Da te utješim - nećeš taj dan nositi super sag.:)

U rubrici 'Kao žena ženi' modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko svake srijede donosi savjete o tome kako se odjenuti baš u svakoj prigodi, kako uložiti u temeljne odjevne predmete, kako trendove uskladiti s vlastitom građom tijela, ali i kako šopingirati i darovati u skladu s bontonom.

Alma vodi ženski lifestyle portal Modni ALMAnah te već 15 godina radi kao modna savjetnica. Autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppinga, stiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica.

Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja - a ona je tu da u tome pomogne!