Hrvatska obala ponovno u europskom vrhu: Pet bisera na popisu najljepših plaža za 2026.

Uvrštavanje čak pet hrvatskih plaža na ovako prestižan popis potvrđuje da jadranska obala nudi upravo ono što moderni svjetski putnici traže: netaknutu prirodu, osjećaj prostranosti i autentično iskustvo

Hrvatska je još jednom potvrdila svoj status jedne od najpoželjnijih obalnih destinacija u Europi, s čak pet plaža koje su se našle na prestižnom popisu pedeset najboljih plaža u Europi za 2026. godinu. U opsežnom izboru koji organizira The World’s 50 Best Beaches, a temelji se na glasovima više od tisuću svjetskih turističkih stručnjaka, novinara i influencera, jadranski dragulji Podrače, Pasjača, Zlatni rat, Punta Rata i Sakarun istaknuti su zbog svoje iznimne prirodne ljepote, čistoće mora i osjećaja netaknute prirode.

Ovo priznanje ne dolazi kao iznenađenje, ali potvrđuje globalni trend u kojem putnici sve više traže autentična i manje komercijalizirana mjesta. Kriteriji za ocjenjivanje nisu bili usmjereni samo na vizualnu privlačnost, već i na jedinstvenost, osjećaj izolacije, čistoću vode te cjelokupni doživljaj mira i povezanosti s prirodom.

Skriveni dragulji i svjetski poznate ikone

Ono što ovogodišnju listu čini posebnom jest jasan pomak od masovno posjećenih i razvikanih plaža prema onima koje nude osjećaj otkrića. Tine Holst, suosnivačica organizacije The World’s 50 Best Beaches, istaknula je da putnici danas traže nešto što postaje sve rjeđe: "iskustvo prirodne, neometane plaže gdje je očuvanje prioritet". Upravo su hrvatske plaže prepoznate kao mjesta koja savršeno odgovaraju tom opisu. Svaka od pet hrvatskih plaža priča svoju jedinstvenu priču, nudeći posjetiteljima različite, ali podjednako impresivne doživljaje.

Podrače – biser Makarske rivijere

Na četrnaestom mjestu našla se plaža Podrače u Brelima, biser Makarske rivijere. Poznata po karakterističnoj stijeni obrasloj borovima koja izranja iz mora, Podrače je postala jedan od najfotografiranijih motiva hrvatskog turizma. U izvještaju se ističe savršena kombinacija bijelog šljunka, borove šume koja pruža prirodni hlad i iznimno bistrog mora, što Brela desetljećima čini jednom od najljepših rivijera na Jadranu. Podrače je primjer mediteranske plaže kakvu moderni putnici traže: prirodna, fotogenična i bez pretjerane urbanizacije.

Pasjača – čudo prirode skriveno ispod klisura

Na europskom popisu istaknula se i Pasjača, koja je zauzela 32. mjesto. Smještena u Konavlima, južno od Dubrovnika, ova plaža opisana je kao gotovo nestvarno mjesto zbog dramatičnog kontrasta tirkiznog mora i monumentalnih, okomitih stijena koje je okružuju. Njezina posebnost leži u izoliranosti i činjenici da se do nje dolazi uskom stazom uklesanom u samu liticu, što posjetu daje dozu avanture.

Pasjača nije samo djelo prirode, već i čovjeka. Nastala je probijanjem tunela za odvodnju vode iz obližnjeg polja, pri čemu se višak kamena odlagao na obali. Tijekom desetljeća, snaga morskih valova pretvorila je to kamenje u fini šljunak i pijesak, stvorivši tako skriveni raj koji danas oduševljava posjetitelje iz cijelog svijeta i predstavlja simbol "tihog Jadrana".

Zlatni rat – prepoznatljivi simbol Dalmacije

Na trideset i sedmom mjestu nalazi se Zlatni rat na otoku Braču, vjerojatno najprepoznatljiviji simbol hrvatske obale. Njegov jedinstveni oblik jezičca koji se mijenja pod utjecajem vjetra i morskih struja čini ga jednom od najneobičnijih plaža u Europi. Osim kristalno čistog mora, Zlatni rat je godinama magnet za ljubitelje aktivnog odmora, posebice jedrenja na dasci, što je Bol i Brač pozicioniralo kao međunarodno poznatu outdoor destinaciju.

Punta Rata – još jedan dragulj iz Brela

Listi dragulja s Makarske rivijere pridružila se i plaža Punta Rata, smještena na 39. mjestu. Također u Brelima, ova plaža je svjetsku slavu stekla zahvaljujući prepoznatljivom "Kamenu Brela", stijeni uz obalu iz koje prkosno rastu borovi. Fini bijeli šljunak i kristalno čisto more, okruženi gustom borovom šumom, čine je idiličnim mjestom koje je još 2004. godine časopis Forbes uvrstio među najljepše plaže svijeta. Njezino ponovno uvrštavanje na prestižnu listu potvrđuje bezvremensku ljepotu breljanske obale.

Sakarun – karipski san na Dugom otoku

Popis zaokružuje plaža Sakarun na Dugom otoku, koja se smjestila na 42. mjesto. Često nazivana "karipskim snom Jadrana", ova se plaža ističe svojim nestvarno bijelim pijeskom i tirkiznim morem koje je stotinama metara od obale iznimno plitko. U potpunoj suprotnosti s tipičnim šljunčanim uvalama dalmatinske obale, Sakarun nudi jedinstveno iskustvo koje podsjeća na tropske destinacije. Okružena gustom borovom šumom koja pruža prirodni hlad, predstavlja idealno mjesto za obitelji i sve koji traže miran bijeg. Njezina uvrštenost na popis potvrđuje da svjetski putnici sve više cijene raznolikost hrvatske obale, od dramatičnih klisura do rajskih pješčanih laguna.