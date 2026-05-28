Kylie Minogue slavi 58. rođendan i izgleda bolje nego ikad - pogledajte njezina top izdanja

Kylie Minogue, vječna "princeza popa", slavi rođendan, a njezina karijera i dalje blista, definirana ne samo globalnim hitovima, već i nezaboravnim modnim izdanjima. Tijekom desetljeća, australska ikona postala je sinonim za stilsku odvažnost, a njezini outfiti često su bili jednako utjecajni kao i njezina glazba. Od skromnih početaka do statusa modnog kameleona, ovo su trenuci koji su zacementirali njezin status kao jedne od najvećih modnih ikona glazbene scene.

Ipak, nijedan komad odjeće nije tako snažno obilježio njezin povratak kao zlatne vruće hlačice iz spota "Spinning Around" 2000. godine. Priča je postala legendarna: kupljene za samo 50 penija na buvljaku, postale su simbolom novog početka. "Nisam mogla ni zamisliti kakav će život imati te hlačice", priznala je. U kombinaciji s topom Stelle McCartney, ovaj outfit postao je kulturni fenomen. Hlačice se danas čuvaju iza neprobojnog stakla u australskom Arts Centre Melbourne kao "jedan od najprepoznatljivijih predmeta suvremene popularne kulture", dokazujući kako moda može obilježiti čitavu eru.

Od perjem ukrašenih kostima Johna Galliana, preko futurističkih kreacija Dolce & Gabbane do suradnji s Jean Paul Gaultierom, Kylie Minogue je dokazala da je moda neodvojiv dio njezine umjetničke priče. Svaki outfit nosio je poruku i označavao novu fazu, pretvarajući njezine nastupe u vizualne spektakle. Njezina sposobnost da se neprestano transformira osigurala joj je trajno mjesto ne samo u glazbenoj, već i u modnoj povijesti. Sretan rođendan, Kylie!